На фестивале «В кругу семьи» в Ярославле появилась улица Ангела. Фото: Екатерина Нигруца

Фестиваль «В кругу семьи» давно уже стал почти семейной историей для его участников. Вот уже десять лет он проходит и в Ярославле и каждый раз его президент Александр Ковтунец придумывает что-то необычное. На этот раз в городе появилась «Улица Ангела». Красивая арка в виде ангельских крыльев и чудо-скамеечка под огромным баннером фильма. Фильм тоже называется «Улица Ангела», его и показали на открытии форума. История святочная. Некий ангел жил, да жил на одной улице, да вдруг устал. Люди решают свои странные проблемы и никак не могут задуматься о главном. И вот ангел отдает свои ангельские возможности мальчику Алеше, который вдруг обретает невиданную силу. В фильме целая россыпь звезд — и Иван Охлобыстин, и Мария Миронова, и Тимур Батрутдинов… А в главных ролях (Ангела и Алеш соответственно) снялись Александр и Алексей Ковтунцы.

Фильм "Улица Ангела" показали на открытии фестиваля. Фото: Екатерина Нигруца

Арка туристам «зашла» - что сфотографировать между ангельскими крыльями или на волшебной скамеечке выстраивались очереди.

Почетный председатель жюри конкурса — легенда нашего кино Станислав Любшин. В свои 93 года с удовольствием приезжает в Ярославль, шутит на сцене и делает комплименты девушкам. Старая школа!

Станислав Любшин. Фото: предоставлено организаторами фестиваля

На этот раз во время открытия на сцену вышел и Никита Михалков. Режиссер пошутил о том, что вынужден ходить с палочкой и тут же перевел все в шутку: «Мне одному с палочкой сказать скучно, приглашаю на сцену Станислава Любшина!»

Никита Михалков и Станислав Любшин. Фото: предоставлено организаторами фестиваля

Фото: предоставлено организаторами фестиваля

Конечно, обоих мэтров зал встречал стоя.

Одним из движущих сил фестиваля, который является крупнейшим форумом семейного кино в мире, безусловно является Федор Добронравов. Любимый актер еще и художественный руководитель «В кругу семьи». На фоне таких мэтров как Любшин и Михалков, Федор Викторович явно почувствовал мальчишеский задор и вместо долгого приветственного слова исполнил на сцене песню «Лишь только миг...», сорвал аплодисменты и резво сбежал в зал.

Федор Добронравов. Фото: предоставлено организаторами фестиваля

Среди гостей фестиваля был и актер Дмитрий Дюжев женой Татьяной. Обладатель самой широкой улыбки в нашем шоу-бизнесе подтвердил, что считает семейные ценности важнейшим фактором для современного общества. Конечно, люди в фойе зала «Миллениум» буквально ломились к Дмитрию за совместным фото. Татьяна в это время скромно стояла в стороне.

Дмитрий Дюжев женой Татьяной. Фото: предоставлено организаторами фестиваля

Гостями форума стал Нонна Гришаева и Ксения Алферова. Актрисы приезжают в Ярославль не первый год, и каждый раз купаются в лучах народной любви.

Нонна Гришаева. Фото: предоставлено организаторами фестиваля

Ксения Алферова. Фото: предоставлено организаторами фестиваля

Но чемпионом по селфи походе стал актер Роман Курцын. Юные поклонницы и поклонники едва не затоптали модного артиста. Роман сначала вяло отбивался (ребята, мне нужно машину переставить!), а потом сдался на милость восхищенных подростков.

Недавно женившийся актер Данила Якушев прибыл со своей очаровательной супругой.

Данила Якушев. Фото: предоставлено организаторами фестиваля

Среди тех, кто гордо прошел по красной дорожке были и Надежда Бабкина, и Кирилл Зайцев, и Игорь Жижикин…

Надежда Бабкина со спутником. Фото: предоставлено организаторами фестиваля

Кирилл Зайцев. Фото: предоставлено организаторами фестиваля

Игорь Жижикин. Фото: предоставлено организаторами фестиваля

Как назло в час начала праздника, который начинался перед концертным залом, пошел довольно сильный дождь. Но никто из ярославцев даже и не подумал уходить! Еще бы — на сцене выступала группа «Братья Гримм». Люди встречали звезд криками и зонтами, те отвечали искренними улыбками!

Фото: предоставлено организаторами фестиваля

«21 год назад мы начинали с мечты, и сегодня эта мечта стала крупнейшим семейным кинофестивалем в мире. Спасибо, что вы с нами — здесь, в зале, и по ту сторону экрана, в 10 городах России и 30 странах мира. Спасибо каждому из вас за то, что выбираете семью. Потому что семья — это не просто слово. Это то, что остаётся с нами навсегда», - отметил президент фестиваля Александр Ковтунец.

Ярославцев не испугал сильный дождь. Фото: предоставлено организаторами фестиваля

Всего в рамках фестиваля показали 140 фильмов из 47 стран мира. А подарком городу стала улица Ангела. Кстати, организаторы обещают, что такие скоро откроются и в других городах страны.