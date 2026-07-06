Корреспондент KP.RU прошлась по Анкаре накануне начала саммита НАТО Фото: REUTERS.

Перед саммитом НАТО, который откроется завтра, полицейских в центре Анкары ощутимо больше, чем пешеходов. Вдоль дорог стоят барьеры, ими же огорожены парки, скверы. Столицу Турции фактически перевели на «осадное положение».

Корреспондент KP.RU прошлась по Анкаре накануне прилета туда президента США Дональда Трампа, глав Франции, Германии, Италии и других стран альянса.

Явится в город и Зеленский - но его появление организаторы сознательно отодвинули в расписании на второй, если не третий, план.

Анкара ожидает глав стран участников НАТО Фото: Алёна ПАЛАЖЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

«ВСЕ БУДЕТ ПАРАЛИЗОВАНО»

Власти Анкары определили в центре города две зоны. «Жёлтая» обозначает маршруты, которые перекрываются лишь на время проезда кортежей. «Красную» полностью закроют для движения 6, 7 и 8 июля.

Центр Анкары перекрыт. Фото: Алёна ПАЛАЖЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Людей на улицах непривычно мало, многие магазины и кафе заперты. Чудом нахожу открытый ресторан.

- Все наши конкуренты подумали, что здесь все будет парализовано, и решили вообще не работать, - говорит владелец заведения. - Но тут улицу не блокируют.

- Это вам повезло, а смотрите, сколько кафе и ресторанов насовсем закрылись – вся улица в табличках «Сдаётся», «Продаётся». Что хорошего? – встревает один из посетителей.

- Ситуация тяжёлая, народ не вытягивает, - соглашается хозяин. – Чиновников из-за саммита НАТО отправили в отпуск и деньги им платят. Они сразу на море и рванули. А нам кто заплатит? Не очень-то нам и повезло. Мы не миллиардеры, прибыли почти ноль.

Ближе к главному проспекту Анкары, бульвару Ататюрка, все обочины заставлены полицейскими машинами, автобусами и огромными грузовиками – на случай экстренных перекрытий.

Турецкие власти беспокоит возможность демонстраций против НАТО, хотя любые митинги на время саммита запретили. На днях на антинатовских акциях протеста, организованных турецкими коммунистами, задержали сотню человек. Они собрались на центральной площади Кызылай в Анкаре и скандировали: «НАТО - убийца, убирайся из страны!» Полиция применила слезоточивый газ.

Много заведений в центре Анкары закрылись Фото: Алёна ПАЛАЖЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

АТАТЮРК В ЗАВЕЩАНИИ НАПИСАЛ О РОССИИ

Силовики с натовскими бейджиками и нашивками NATO дежурят с автоматами наготове.

Один из символов Анкары - смотровая башня Атакуле, заметная почти со всех концов города, - подсвечена в сине-голубые цвета, по ней бежит приветственная строка: «Саммит НАТО – ключ к миру и безопасности!»

Один из символов Анкары - смотровая башня Атакуле, заметная почти со всех концов города, - подсвечена в сине-голубые цвета, по ней бежит приветственная строка: «Саммит НАТО – ключ к миру и безопасности!» Фото: Алёна ПАЛАЖЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

- Какой там ключ, – хмыкает мой приятель. - Турция должна побыстрей выйти из альянса. Одному Аллаху известно, в какие авантюры нас вовлекут.

- Ты не понимаешь, - спорит второй знакомый. – Если выйдем из НАТО, альянс развяжет войну: натравят на нас греков, обвинят в агрессии, навалятся всем скопом, как сейчас на Россию. Им же, чтобы атаковать русских с юга, нужен выход в Чёрное море, который мы пока держим закрытым.

- Пока у власти Тайип (Эрдоган – Ред.), Турция будет маневрировать. А если бы его свергли и поставили свою марионетку – мы бы уже давно с Россией воевали…

Сегодня натовская делегация возложит цветы в мавзолее основателя Турецкой Республики Ататюрка. Знают ли визитеры о том, что он оставил потомкам знаменитое «Политическое завещание», в котором призывал Турцию поддерживать добрососедские отношения с русскими, избегать шагов, способных привести к конфронтации с северным соседом?

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