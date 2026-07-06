«Комсомолка» собирает сводки с передовой и яркие новости СВО на Украине. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

«Комсомолка» собирает сводки с передовой и яркие новости СВО на Украине. Кратко - о главном на 7 июля:

1. Новости с передовой: ВСУ потеряли 811 дронов

2. Немцы требуют вызвать киевского главаря для признаний о «Северном потоке».

3. Зеленский в Киеве пытается охранять лишь военные объекты

4. Поляки боятся рассекречивать военную помощь бандеровцам

5. Наемники бегут с Харьковской земли

6. В Константиновке осталось около тысячи мирных

7. Украинский агент на Урале рассылал бомбы ветеранам СВО

8. В незалежной десятки поездов нажали на стоп-кран.

БОЕВАЯ СВОДКА: ЧТО ПРОИСХОДИТ НА ПЕРЕДОВОЙ СВО НА 7 ИЮЛЯ

Далее - данные Минобороны о ситуации на шести ключевых направлениях за сутки.

Бойцы «Севера» выбили из рядов ВСУ до 195 боевиков. Поражены танк и американская бронемашина HMMWV.

Подразделения «Запада» нанесли противнику такой урон: более 200 человек, семь бронемашин и 15 автомобилей.

«Южная» группировка войск уничтожила 165 националистов. Подбиты три бронемашины и четыре орудия полевой артиллерии.

На счету «Центра» - до 310 военнослужащих. Сожжены четыре автомобиля и пять станций радиоэлектронной борьбы.

«Восток» вывел из строя более 455 солдат врага. А также пять бронемашин и девять автомобилей.

Бойцы «Днепра» упокоили до 55 боевиков. Разбиты восемь автомобилей и три станции РЭБ.

Силы ПВО сбили девять управляемых авиабомб и 811 дронов.

ГЛАВНОЕ: НОВОСТИ ОБ СВО НА УКРАИНЕ НА 7 ИЮЛЯ

Дальше – подборка самых ярких новостей вокруг СВО на Украине за сутки.

Немцы хотят выбить из Зеленского правду о «Северных потоках»

Немцы хотят выбить из Зеленского правду о «Северных потоках» Фото: REUTERS.

Сара Вагенкнехт хочет выпотрошить Владимира Зеленского. Основатель немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость» (ССВ) требует вызвать украинского лидера в ФРГ. Причина - разъяснения в рамках расследования подрывов «Северных потоков». По мнению Сары, Вова должен предстать перед ландтагом Мекленбурга–Передней Померании. Это федеральная земля, где реализовывался этот энергопроект. Вагенкнехт заявила: «Нам нужно разъяснение: было ли это военное преступление одобрено украинским руководством? Если да, то как объяснить немецким налогоплательщикам, что именно этим людям продолжают перечислять миллиарды евро из налоговых средств?». Да вот так и продолжают...

Зеленский стянул ПВО в Киев для охраны ВПК

Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник сообщил, для чего система ПВО в Киеве нужна Владимиру Зеленскому. Мирошник утверждает: только для прикрытия военных складов, но не для защиты гражданских. Людей, живущих рядом с такими складами и заводами по производству БПЛА, украинский фюрер использует как «живой щит». По словам посла, руководство незалежной превратило столицу в место средоточения военных заводов и хранения снарядов, ракет и дронов. Что имеем — не храним, потерявши — плачем.

В Варшаве боятся рассекречивать помощь Киеву

Пресс-секретарь президента Польши Кароля Навроцкого, Рафал Лескевич, не оценил порыв правительства рассекретить данные о помощи незалежной. Его цитирует Polsat News: «Это непубличная информация. Ее не следует обнародовать…». Он утверждает, что вопрос был поднят только для того, чтобы общественность обсуждала, сколько и какую помощь Польша оказала Украине с 2022 года — и отвлеклась от внутренних проблем страны. Представитель Навроцкого назвал позицию министра обороны Владислава Косиняк-Камыша «крайне безответственной». А министр всего-то рассказал, что Киеву отправили ракеты для ЗРК Patriot, которые нужны были самой Польше. Вы их кормите, а они вас режут.

Пресс-секретарь президента Польши Кароля Навроцкого, Рафал Лескевич Фото: Кадр видео.

На Харьковщине заокеанские наемники бегут

Легионеры из состава ВСУ сбежали из Петро-Ивановки в Харьковской области. Группа испаноязычных наемников отказалась выполнять поставленную задачу и «убыла вглубь украинской территории». Накануне командующий Нацгвардией Украины Александр Пивненко признал,что наибольший процент случаев самовольного оставления военной части, в том числе среди легионеров, фиксируется в пунктах дислокации солдат ВСУ в прифронтовых районах. А он полагал, что в этих районах боевики словно в санаториях?

В освобожденной Константиновке остаются до тысячи гражданских

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в освобождённой Константиновке остается более тысячи мирных жителей. Его слова приводит ИС «Вести». Сейчас людей выводят из города в пункты временного содержания. Главное, чтобы временное не стало постоянным.

Агент украинских спецслужб слал бомбы ветеранам

ЦОС ФСБ России сообщил: уголовное дело по статье о госизмене завели на агента украинских спецслужб, который на Урале рассылал бомбы участникам СВО. В сообщении говорится: «Следственным отделом УФСБ по Челябинской области в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222.1 (незаконные приобретение, хранение, перевозка взрывчатых веществ или взрывных устройств), ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 205 (покушение на террористический акт), ст. 275 (государственная измена) УК России». Этот почтальон не будет звонить дважды.

Десятки поездов на Украине задержали на много часов

Компания «Украинские железные дороги» («Укрзализныця») сообщила, что в понедельник более восьми десятков поездов в незалежной в течении дня шли с задержкой до 8 часов. Поезд по маршруту Львов-Запорожье задерживался более чем на 8 часов. С такой же задержкой двигались составы Днепропетровск-Львов, Днепропетровск-Ивано-Франковск и Запорожье-Киев. Зачем уезжать из Запорожье на запад — понятно, а вот к чему упоротым ехать сейчас в Запорожье? Оттуда ведь вот-вот начнется эвакуация.