Американский биохакер, планировавший жить вечно, неизлечимо болен: «Мой желудок пожирает сам себя»

48-летний миллионер-биохакер Брайан Джонсон признался, что неизлечимо болен. Фото: SXSW Conference & Festivals / Contributor/gettyimages.com

Икона мирового биохакинга, 48-летний американский экс-предприниматель Брайан Джонсон, вот уже 12 лет неустанно занимающийся омоложением своего организма, в итоге нажил себе неизлечимое заболевание - аутоимунный гастрит. Этот редкий недуг (им страдают всего 2-5% людей) несет в себе хроническое воспаление желудка, когда собственная имунная система ошибочно атакует здоровые клетки слизистой оболочки, принимая их за антитела. «Мой желудок пожирает сам себя»,- с горечью признался Джонсон в соцсетях на прошлой неделе.

Брайан - пожалуй, наболее известный и самый удачливый биохакер наших дней. Такие энтузиасты одержимы идеей «взломать» заложенную в каждом из нас программу старения организма и попытаться воплотить в реальность вековую мечту о вечной молодости. Но Джонсон бросился в этот омут не сразу. В молодости он, как и многие американцы, пожирал фастфуд и пил сладкие напитки. Но, набрав уже к 30 годам лишний вес и приобретя одышку, понял, что губит себя, и решил повернуть время вспять.

На собственное омоложение Брайан, став процветающим IT-бизнесменом, отстегивал каждый год по 2 миллиона долларов. Он вставал в пять утра, принимал десятки пищевых добавок и дорогущих лекарств, тратил часы на выполнение специальных циклов физических упражнений, соблюдал строжайшую диету. Например, его обед состоял из пюре, включавшего размельченные и смоченные в оливковом масле и яблочном уксусе кусочки брокколи, грибы, чечевицу, семена конопли, чеснок и корень имбиря. Ежедневно с помощью самой совершенной медицинской аппаратуры американец измерял температуру, давление, пульс, вес, процент жировой ткани, уровень глюкозы и кислорода в крови. Еще недавно он с гордостью заявлял в интервью, что все это помогло ему сократить общий биологический возраст как минимум на пять лет, иметь физическую форму 20-летнего юноши, победить облысение и даже добиться ночных эрекций, сравнимых с подростковыми.

За ходом биологических часов миллионера следила целая группа врачей во главе с геронтологом Оливером Золманом. Он на полном серьезе утверждал, что человек, соблюдая необходимый режим, может сократить медицинский возраст каждого из своих органов на 25%. Джонсон так доверял специалистам, что привлек к экспериментам свою спутницу Кейт Толо. Ее целью стало тестирование программы, скорректированной с учетом женской биологии.

Повышенное внимание Брайан уделял пищеварительному тракту - он сделал 33 537 снимков своего желудка и кишечника! Но в итоге желудок его и подвел. Да так, что теперь впору думать не о бессмертии, а том, как протянуть еще хотя бы пару-тройку лет.

Анализы крови стали показывать постоянное снижение уровня железа. Выяснилось, что Джексон страдает гипотериозом - щитовидная железа не вырабатывает достаточное количество гормонов. В сочетании с дефицитом питательных веществ, вызванном особенностями диеты, это спровоцировало аутоимунный гастрит. Проведенная биопсия выявила раннее ослабление слизистой оболочки желудка. Перспективы выглядят мрачными: миллионер написал, что «стандартная медицина признает поражение - ничего нельзя сделать, кроме как контролировать заболевание».

Но даже несмотря на то, что оно считается неизлечимым, адепт непроходящей молодости надеется, что его «юношеский организм» окажется достаточно крепким, чтобы каким-то чудесным образом в итоге справиться с напастью.

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