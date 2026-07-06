"Приняла решение уйти": Мария Порошина сделала признание после тайной свадьбы с Ярославом Бойко

Мария Порошина и Ярослав Бойко поженились зимой. Фото: кадр из фильма

Мария Порошина после свадьбы с Ярославом Бойко прервала молчание о личном. Актриса сделала сенсационное признание.

Мария Порошина сообщила сенсационную новость. В последнее время кино, благодаря которому она и прославилась, отошло на второй план. Теперь артистка больше посвящает себя театру. Нет, сниматься она не перестала - ведь благодаря сериалам знаменитость хорошо зарабатывает.

"У меня такой плотный гастрольный график с нашими антрепризными спектаклями, что сниматься удается только летом. А в этом году съемок вообще получилось немного: некоторые проекты пока «поставили на стоп» из-за проблем с финансированием. Зато я могу больше бывать на любимой даче, проводить время с детьми, заниматься новыми театральными проектами", - рассказала Мария.

Актриса родила пятерых детей от разных мужчин. Фото: кадр из сериала

На театральную сцену она выходит со старшей дочерью Полиной, которую родила от актера Гоши Куценко. Всего у Порошиной пятеро детей.

В браке с артистом Ильей Древновым на свет появились Серафима, Аграфена и Глафира. Так, Серафима решила учиться на продюсера. "Сима отучилась год на актерском, у замечательного педагога. А потом приняла решение уйти. И сейчас учится на продюсера... Я рада, что Сима не побоялась изменить свой путь, чтобы найти то дело, которое ей нравится", - цитируют 7 Дней Порошину.

Аграфена выбрала профессию актрисы. Поступила в театральный колледж.

Младшая дочь Глафира, которой десять лет, пока ходит в школу и посещает множество кружков. "Занималась танцами, потом попросила отвести ее на фигурное катание. Я поразилась, как лихо, встав на коньки, она начала крутить какие-то пируэты. Плюс у нее еще музыкальная школа", - отметила многодетная мама.

Примечательно, что все дети Порошиной занимаются музыкой. Так, семилетний Андрей, которого артистка родила в 2019 году от тайного возлюбленного, играет на флейте и фортепиано.

Друзья зовут мальчика профессором, потому что он очень внимательный, сосредоточенный и любознательный. "Учится в школе с большим удовольствием. Было бы время, сын ходил бы на все кружки, какие там есть, так ему нравится учиться. Плюс музыкальная школа... И еще сын ходит на футбол. Это его любимое занятие!" - разоткровенничалась актриса.