Жителям Киева удалось зафиксировать странные, нештатные пуски украинских ракет ПВО и даже их попадание в многоэтажку. Фото: Кадр видео.

ОГЛУШИТЕЛЬНЫЙ ПРОВАЛ

Минувшая военная ночь дорого обошлась Киеву – в городе десяток погибших. Разумеется, украинские политиканы всех мастей и рангов поспешили обвинить Россию. Хотя, по логике войны и геополитики, – России меньше всего нужны погибшие гражданские люди. Вот как с пресловутым «малайзийским» Боингом, сбитым над территорией ДНР примерно в эти дни 12 лет назад. Меньше всего это нужно было ополчению и России, но для Запада выгода получалась колоссальная, за такое и сотни душ сгубить не жалко.

В отличии от той, уже давней трагедии, где практически не было свидетелей, жителям Киева удалось зафиксировать странные, нештатные пуски украинских ракет ПВО и даже их попадание в многоэтажку. Поиску истины помогла несогласованность бандеровской влады (власти по-укр.). Министр обороны Украины Федоров, едва узнав об эпичном провале своей ПВО, тут же заявил, что просто Запад не дает новых зенитных ракет к системам «Пэтриот». Когда они будут – неизвестно, возможно, в 2027 году, не раньше. А пока, за минувшую ночь, не удалось сбить ни одну российскую баллистическую или гиперзвуковую ракету. Все запущенные 30 штук нашли свои цели. Список оглушительный:

предприятие "Киев-71", специализирующееся на производстве БПЛА,

завод "Буревестник",

судостроительный завод "Кузница на Рыбальском",

завод "УкрАрмоТех" по производству бронеавтомобилей,

приборостроительный завод "Квант", выпускающий ракеты "Нептун-МД",

Жулянский машиностроительный завод "Визар"...

Имевшиеся у Киева американские ракеты «Пэтриот» не сработали. В том числе и по причине своей крайней «усталости» и почтенного возраста.

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ СТАРЫХ ВЕЩЕЙ

За что условный Запад всегда любил «туземные» региональные конфликты высокой интенсивности? Это, буквально, золотое дно. Возможность разгрузить склады, продать ненужное, залежалое, и загрузить свое военное производство новыми заказами. Это миллиардные контракты. Мутные, коррупционные схемы поставок, завышенные цены на старье и оплата неучтенной наличкой, без товарных и кассовых чеков. Поставить можно все что угодно, оторвут с руками, особенно если участники конфликта находятся на более низкой технологической ступени.

Я хорошо помню день, когда первый раз столкнулся с американским высокотехнологичным военным хламом. В бункере под «Азовсталью», 23 мая 2022 года. Я пришел туда вместе с саперами батальона «Восток» и сразу же обратил внимание, на выглядящие «дорого-богато» пластиковые герметичные кейсы от легендарных (не побоюсь этого слова!) переносных зенитно-ракетных комплексов «Стингер». В свое время они немало попили нам крови в Афганистане. США снабжали «Стингерами» душаманов. Теперь пришла очередь запрещенных в РФ «Азовцев»*.

В кейсе, в своих гнездах, остались лишь новенькие элементы питания ПЗР и запаянный в пластик формуляр. Фото: Дмитрий СТЕШИН. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Дмитрий СТЕШИН. Перейти в Фотобанк КП

Сапер по моей просьбе открыл кейс. Он был пуст. Само пусковое устройство сгорело в коридоре бункера – там перед сдачей в плен палили всякое оборудование, планшеты и ноутбуки. В кейсе, в своих гнездах, остались лишь новенькие элементы питания ПЗР и запаянный в пластик формуляр. Он интересовал меня больше всего, забрал с собой.

Фото: Дмитрий СТЕШИН. Перейти в Фотобанк КП

Данный «Стингер» № GЕ 201472 был изготовлен 24.01.2001 г. В ВСУ он попал весной 2022 года из Германии, вряд ли раньше. Спустя год после окончания гарантийного срока службы. «Стингеры» в этом возрасте строго утилизируются, так называемая ресертификация, переборка, замена деталей, с этими ПЗРК уже невозможна. Но есть вариант и получше – бандеровская армия.

Фото: Дмитрий СТЕШИН. Перейти в Фотобанк КП

БАНДЕРОВЦЫ И ГРАНАТЫ

Американцы, гении маркетинга, достаточно быстро придумали, как отправить на Украину очень дорогие ракеты «Пэтриот» с истекшим сроком хранения. Оказывается, в НАТО есть специальная программа SRP - «программа контроля надежности арсенала». И в первую очередь ее применили к ракетам «Пэтриот» модификации PAC-2. Это устаревшая ракета, давно уже вылежавшая на складах все свои базовые сроки хранения в 10-15 лет. Выпуск новых, более современных ракет РАС-3 крайне скуден, и битва с Ираном серьезно опустошила арсеналы американских ПВО.

Что делают с просрочкой по программе SPR? На бумаге все верно. Ракеты осматривают специалисты, меняют батареи, пиропатроны и топливо – «компоненты с ограниченным ресурсом» и опять герметизируют контейнер, прибавив к срокам хранения еще 20-30 лет. И вот тут появляется настоящая вишенка на этом американском пироге. Программа SPR работает по методу «математической погрешности»! Никто не осматривает каждую ракету, только 10% ракет из партии! И то, если ракеты хранились в сложных климатических условиях, например, на Ближнем Востоке.

Имевшиеся у Киева американские ракеты «Пэтриот» не сработали. Фото: Кадр видео.

В целом, получается не ресертификация, а фикция и очковтирательство. В минувшую ночь это очень дорого обошлось Украине. И все это увидели. Например, на одном из видео стартовавшая ракета оставляет огненный спиральный след. В интернете его уже обозвали «поросячьим хвостом». Можно предположить, что произошел отказ рулевых приводов. Что еще могло сломаться в старом «Пэтриот»? Целый спектр поломок:

1. Деградация твердого топлива, шашка буквально растрескивается и процесс горения идет совершенно по-другому. Вплоть до подрыва ракеты в стартовом контейнере.

2. Накопление ошибок в программном обеспечении. Особенно, если комплексы «Пэтриот» постоянно на дежурстве. А именно в этом режиме они и работают на Украине. Последствия – неверные команды на рули управления.

3. Отказ рулевых приводов и вообще бортового питания из-за деградировавших из-за старости химических батарей.

4. Перегрузка физически и морально устаревшего процессора при массированной атаке и обилии «ложных» целей.

Но самое главная проблема «Пэтриот» - деградация батарей в системе самоликвидации ракеты, сбившейся с курса. На одном из видео хорошо видно, что вместо самоликвидатора, ракета поражает многоэтажку. Если техническая документация по ракетам «Пэтриот» верна, самоликвидатор автономен и тоже работает от батареи. Должен работать, вот только батарея давным-давно не выдает положенный ток, разрядилась, «села» пластины осыпались, контакты окислились.

И вина за жертвы среди гражданских делится точно поровну между режимом Зеленского и американскими военными. Вот только киевлянам этого никогда не скажут.

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