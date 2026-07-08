Стефания Маликова и Анфиса Чехова Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Пастельную цветовую гамму смело можно назвать самой модной в этом сезоне. Нежно-розовый, небесный, молочный, сливочный оттенки идеально впишутся в летние образы. Многие звезды уже примерили наряды в актуальной палитре.

Образы звезд комментирует журналист KP.RU, дипломированный стилист Ольга Родина. В костюме от M'Studio Фото: Личный Архив. Перейти в Фотобанк КП

Анфиса Чехова

Анфиса Чехова Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

В настоящее время Анфиса находится в Америке, где лечит своего любимого французского бульдога Картошку. Ведущая побывала в разных городах. Так, во время поездки в Нью-Йорк кокетка выгуляла романтичное платье в бело-зеленую клетку с бантиком на груди. Образ 48-летняя Чехова дополнила плетеной сумкой Miu Miu (от 300 тысяч рублей) и босоножками от Gucci.

Татьяна Брухунова

Татьяна Брухунова Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Татьяна тоже любит пастельно-зеленый цвет и бренд Miu Miu. Так, молодая супруга Петросяна продемонстрировала зеленый костюм с интересным принтом и юбкой макси от российского бренда Araphkhanovi (примерно 65 009 рублей). Образ модница дополнила розовой сумкой Miu Miu, пастельными балетками и плетеной панамой.

Светлана Бондарчук

Светлана Бондарчук Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Светлана собрала эффектный образ с шелковым топом с высоким воротом в викторианском стиле (49 900 рублей), лимонной блузой (29 900 рублей) и брюками-шароварами (34 900 рублей) – всё от любимого звездами российского бренда Say No More. Лук Бондарчук дополнила эффектными бусами от Saint Laurent, розовой сумкой и серо-зелеными туфлями – всё от Prada.

Стефания Маликова

Стефания Маликова Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Стефания продемонстрировала воздушный летний образ с юбкой-баллоном и кроп-топом, который подчеркнул рельефный пресс дизайнера. На поясе юбки от своего же бренда Dress by Stesha (16 500 рублей) модница закрепила кокетливый ярко-розовый крабик. Белый комплект дочь Дмитрия Маликова дополнила голубой рубашкой в клетку с отделкой кружевом. Плюс яркие люксовые акценты – туфли Gucci и нежно-розовая сумка-сердце Jacquemus. Розовые очки от Ekonika составили идеальную пару с вязаной сумкой.

Стефания Маликова Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Ксения Собчак

Ксения Собчак Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Ксения обожает необычные аксессуары. Так, на Квартирнике VK журналистка появилась с нашумевшей сумкой-кошкой от Maison Valentino (в районе 400 000 рублей). Милой кошкой Собчак дополнила образ с нежным топом в цветочек и белой юбкой миди. И ещё один акцент – необычные серьги в виде растений.

Мода, стоп!

Кеды от японского бренда Maison Mihara Yasuhiro выглядят так, будто их только что достали из мусорного бака. Но, на самом деле, по задумке дизайнера Михары Ясухиро, это эффект дистресса. Стоимость потрепанных кед – 58 600 рублей.

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