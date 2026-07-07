Наташа Королева сообщила радостную новость: вот что случилось

Наташа Королева ликует Фото: Борис КУДРЯВОВ. Перейти в Фотобанк КП

Наташа Королева поделилась радостной новостью. Певица буквально светится от счастья рядом с 24-летним сыночком. Архип Глушко окончил МГИМО. Теперь он магистр в области экономики.

Сын Наташи Королевой и Сергея Глушко получил диплом магистра. Гордая мать показала кадры с церемонии вручения в МГИМО. Архип Глушко получил образование в одном из самых престижных вузов России.

Пропустить триумф сыночка гордая Королева просто не могла. Она сразу же похвасталась в блоге яркими фотографиями.

Архипендрий стал магистром Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Певица не только пришла поддержать сына. Наташа сама примерила традиционную шапочку выпускника. "Архип стал дипломированным магистром в области экономики", - заявила Наташа.

Путь Архипа к высшему образованию влетел его звездным родителям в копеечку. Штурмовать науку Глушко-младший начинал в Высшей школе экономики. Год обучения обходился семье в 540 тысяч рублей.

Певица светилась от счастья на выпускном Архипа Глушко Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Позже студент поступил в МГИМО, где и окончил магистратуру. С девяти лет он учил японский язык. Возможно, теперь Архипендрий, как зовет его знаменитая мама, пойдет в дипломатию отстаивать интересы России на международных рубежах.