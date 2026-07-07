Наташа Королева сообщила радостную новость: вот что случилось

Фото: Борис КУДРЯВОВ. Перейти в Фотобанк КП
Наташа Королева поделилась радостной новостью. Певица буквально светится от счастья рядом с 24-летним сыночком. Архип Глушко окончил МГИМО. Теперь он магистр в области экономики.
Сын Наташи Королевой и Сергея Глушко получил диплом магистра. Гордая мать показала кадры с церемонии вручения в МГИМО. Архип Глушко получил образование в одном из самых престижных вузов России.
Пропустить триумф сыночка гордая Королева просто не могла. Она сразу же похвасталась в блоге яркими фотографиями.
Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.
Певица не только пришла поддержать сына. Наташа сама примерила традиционную шапочку выпускника. "Архип стал дипломированным магистром в области экономики", - заявила Наташа.
Путь Архипа к высшему образованию влетел его звездным родителям в копеечку. Штурмовать науку Глушко-младший начинал в Высшей школе экономики. Год обучения обходился семье в 540 тысяч рублей.
Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.
Позже студент поступил в МГИМО, где и окончил магистратуру. С девяти лет он учил японский язык. Возможно, теперь Архипендрий, как зовет его знаменитая мама, пойдет в дипломатию отстаивать интересы России на международных рубежах.