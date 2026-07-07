Герой спецоперации «Z» Виталий Запорожец заметил скрытый маневр врага

Младший сержант Дмитрий Кириллов и Сержант Виталий Запорожец

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий в зоне специальной военной операции: рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, которые проявили характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России дают самую высокую оценку. Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело. «Зри в роте – семью, в начальнике – отца, в товарище – родного брата», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А еще повторял: «Оттеснен враг – неудача. Отрезан, окружен, рассеян – удача».

ОТБИЛ УДАРЫ ДВУХ ДРОНОВ

Младший сержант Дмитрий Кириллов

«На одном из тактических направлений подразделение младшего сержанта Дмитрия Кириллова выполняло задачу по обороне позиций.

В условиях применения противником ударных беспилотников, Кириллов огнем из стрелкового оружия уничтожил два FPV-дрона.

Благодаря мужеству и профессионализму младшего сержанта Дмитрия Кириллова боевая задача была выполнена без потери личного состава».

ЗАМЕТИЛ СКРЫТЫЙ МАНЕВР ВРАГА

Сержант Виталий Запорожец

«На одном из тактических направлений подразделение сержанта Виталия Запорожец выполняло задачу по ведению воздушной разведки.

В условиях применения противником артиллерии и ударных беспилотных летательных аппаратов, подразделение под командованием Виталия обнаружило перемещение военнослужащих ВСУ. Применив ударный беспилотный летательный аппарат, сержант уничтожил живую силу противника.

Благодаря мужеству и профессионализму сержанта Виталия Запорожец задача была выполнена».