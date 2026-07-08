Фото: кадр из видео Минобороны РФ

Минобороны России демонстрирует кадры боевой работы расчетов ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) группировки войск «Днепр». Наши воины очередной раз успешно сорвали ротацию подразделений ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области.

«Ежедневными ударами по логистике, технике и живой силе противника, операторы БПЛА уничтожили пикап и блиндаж, что привело к срыву попытки противника сменить личный состав на передовых позициях. Использование авто- и мототехники позволяет расчетам оперативно выполнять боевые задачи. В ответ на обстрелы гражданских объектов Крыма, операторы FPV-дронов наносят надпись «За Крым» на боевую часть, делая это своей традицией», - комментируют кадры в военном ведомстве.

Боевая работа расчетов ударных расчетов ударных беспилотных летательных аппаратов группировки войск «Днепр»

Оператор БПЛА с позывным «Ахмет» отмечает, что главная задача – своевременно обнаружить и перехватить вражеские беспилотники, чтобы они не достигли цели.

Мониторинг горизонта ведется круглосуточно в любую погоду. Грамотное взаимодействие разведывательных и ударных расчетов БПС обеспечивает максимальный ущерб противнику.

Можно увидеть в деле операторов разведывательно-ударного комплекса «Zala» - «Ланцет» из 22-го отдельного батальона беспилотных систем 98-й гвардейской Воздушно-десантной дивизии, которые уничтожают в Запорожской области инженерную технику ВСУ.

В Минобороны России поделились также видеозаписью уничтожения операторами Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России «Рубикон» автомобильной техники, систем связи, пунктов хранения, блиндажей, пунктов управления БПЛА и мест дислокации личного состава ВСУ на Харьковском и Краснолиманском направлениях.

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