Минобороны России демонстрирует кадры боевой работы расчетов ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) группировки войск «Днепр». Наши воины очередной раз успешно сорвали ротацию подразделений ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области.
«Ежедневными ударами по логистике, технике и живой силе противника, операторы БПЛА уничтожили пикап и блиндаж, что привело к срыву попытки противника сменить личный состав на передовых позициях. Использование авто- и мототехники позволяет расчетам оперативно выполнять боевые задачи. В ответ на обстрелы гражданских объектов Крыма, операторы FPV-дронов наносят надпись «За Крым» на боевую часть, делая это своей традицией», - комментируют кадры в военном ведомстве.
Оператор БПЛА с позывным «Ахмет» отмечает, что главная задача – своевременно обнаружить и перехватить вражеские беспилотники, чтобы они не достигли цели.
Мониторинг горизонта ведется круглосуточно в любую погоду. Грамотное взаимодействие разведывательных и ударных расчетов БПС обеспечивает максимальный ущерб противнику.
Можно увидеть в деле операторов разведывательно-ударного комплекса «Zala» - «Ланцет» из 22-го отдельного батальона беспилотных систем 98-й гвардейской Воздушно-десантной дивизии, которые уничтожают в Запорожской области инженерную технику ВСУ.
В Минобороны России поделились также видеозаписью уничтожения операторами Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России «Рубикон» автомобильной техники, систем связи, пунктов хранения, блиндажей, пунктов управления БПЛА и мест дислокации личного состава ВСУ на Харьковском и Краснолиманском направлениях.
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