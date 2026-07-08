Медики назвали виды спорта, которые существенно увеличивают продолжительность жизни

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Любопытное исследование с неожиданными результатами провела большая группа медиков из Дании (Frederiksberg Hospital, Research Centre for the Working Environment, Institute of Public Health, University of Copenhagen) совместно со своими американскими коллегами (University of Queensland School of Medicine, Saint Luke’s Mid America Heart Institute, University of Missouri-Kansas). Около 25 лет они наблюдали почти за девятью тысячами человек, пытаясь понять, какое влияние на продолжительность жизни оказывают наиболее популярные виды спорта.

Выяснилось: полезны все, но в разной степени. Наибольшую прибавку к продолжительности жизни дают:

Теннис – в среднем 9,7 года

бадминтон – 6,2 года

Футбол – 4,7 года.

Физическая активность, которая традиционно считалась самой эффективной, оказалась далеко «не самой» - в смысле продления жизни.

Катание на велосипеде -добавляет 3,7 года

Плавание – 3,4 года

Бег трусцой - 3,2 года.

Фитнес – тренировки в спортивных клубах удлиняют жизнь всего на полтора года.

Откуда такой разброс? По просьбе KP.RU своим версиями делится Алексей Москалев – доктор биологических наук, профессор и член-корреспондент Российской академии наук, директор Института биологии старения и медицины здорового долголетия с клиникой предиктивной медицины ФГБНУ «Российский научный центр хирургии им. акад. Б.В. Петровского».

ВЕРСИЯ 1: ВСЕ ДЕЛО В ОБЩЕНИИ

- Первое объяснение – социальное - выдвигают сами авторы исследования, - заявил KP.RU профессор Алексей Москалев. – В теннис бадминтон и футбол невозможно играть в одиночку: нужны партнёры или соперники. Вместе с ними появляется регулярное живое общение, договорённости о встречах, чувство принадлежности.

Велосипед, плавание, бег и тем более беговая дорожка или тренажёры в спортивном зале - занятия по большей части одиночные.

Прочность социальных связей - один из самых сильных известных предикторов долголетия, сопоставимый по влиянию с отказом от курения. Вполне возможно, что, в самом деле, именно поэтому парные игры так оторвались от циклических нагрузок.

ВЕРСИЯ 2: РАЗНООБРАЗИЕ И СКОРОСТЬ РЕАКЦИИ

Вторая версия профессора - «нейрокогнитивная». Ведь игровые виды спорта тренируют не только сердце, но и мозг. Они требуют антиципации - способности предвосхищать и предугадывать события до того, как они произойдут, быстрых решений, пространственной ориентации, координации «глаз–рука» и постоянной реакции на смену задач, чего нет у тех, кто монотонно бегает или крутит педали.

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Имеются исследования, которые демонстрируют, что разнообразные нагрузки снижают риск деменции. И вполне логично, по мнению Алексея Александровича, предполагать, что и это может «вносить собственный вклад в устойчивость организма, хотя его отдельную «долю» в прибавленных годах измерить почти невозможно».

ВЕРСИЯ 3: ОБРАТНАЯ ПРИЧИННОСТЬ

В тоже время не исключено и другое. Мы же не случайно выбираем те или иные виды спорта. Играет роль и стоимость экипировки, и круг будущих друзей-соперников по турнирам и тренировкам, и в принципе возможность заниматься в своем городе, селе, районе. И не только это,

- Теннис особенно сильно выделяется по достатку - корты, клубы, инвентарь, свободное время, доступ к хорошей медицине, - поясняет Алексей Москалев. - Плюс обратная причинность: человек, уже достаточно здоровый, чтобы гонять в футбол, изначально здоровее того, кто способен лишь на спокойную прогулку. Честнее считать, что часть разрыва в результатах всё же объясняется тем, кто именно выбирает те или иные занятия.

Вывод профессора:

- Собранные вместе, три версии не столько конкурируют, сколько дополняют друг друга. Вероятнее всего, работает комбинация социальности, интервально-координационного характера нагрузки и приверженности, поверх которой лежит неустранимый слой благополучия участников. Поэтому ранжирование стоит воспринимать как реальное напоминание о том, что физические нагрузки, как минимум «не лишены пользы». А конкретные «плюс девять лет от тенниса, стоит воспринимать как яркую иллюстрацию, а не как обещание».

НЕ СИДЕТЬ!

Встали и 5 минут походили: найден самый простой способ сохранить здоровье при сидячей работе

Ученые из Колумбийского университета Columbia University вместе с коллегами из нескольких американских медицинских центров опубликовали статью в специализированном журнале British Journal of Sports Medicine, подведя итог своих многолетних исследований, благодаря которым они нашли самый простой способ свести к минимуму вред, который наносит здоровью сидячий образ жизни.

Исследователи раз за разом изучали пешие прогулки – определяли, как часто надо вставать со стула и сколько именно надо прохаживаться – так, чтобы ни много, но и ни мало.

Куда прохаживаться? Да хоть на кухню и обратно, если вы дома. Или по коридору, если – в офисе. Можно и по лестнице в подъезде.

В экспериментах добровольцы среднего и пожилого возраста имитировали обычную «сидячую работу» - по две недели сидели за компьютерами, установленными в лаборатории, 5 дней в неделю по 8 часов в день, вставая ненадолго, чтобы сходить в туалет. Потом они ходили – разное время с разными интервалами.

«Работодатели» проверяли различные варианты, отличавшиеся по продолжительности. Постепенно выяснилось, что оптимальные результаты дают пятиминутные прогулки: минутные слишком коротки, десятиминутные – непозволительно длительные для занятых служащих. Не говоря уж о безусловно полезных, более продолжительных.

В недавних экспериментах, в которых участвовали 11500 человек, ученые удостоверились, что имеется и оптимальная частота перерывов в сидении. Выбирали из трех вариантов – каждые два часа, каждый час и каждые полчаса.

Эффективность оценивали по общему состоянию, измеряя к тому же, как меняется уровень сахара в крови и артериальное давление. Не надо, наверное, объяснять: чем выше сахар и давление, тем выше риск заполучить диабет и сердечно-сосудистые заболевания, включая инфаркт и инсульт. Напомню лишь, что в свое время одно из многочисленных исследований, затронувшее более 100 000 человек из 21 страны мира, результаты которого были приведены в журнале JAMA Cardiology, продемонстрировало: если сидеть от 6 до 8 часов в день, риск рано умереть от проблем с сердцем, сосудами и с обменом веществ возрастает на 12-13 процентов. А если дольше, то и на все 20%. Предельно допустимая «доза» - 4 часа.

Но соблюдать «медицинские ПДД трудно». Методика от ученых Колумбийского университета облегчает задачу. Оптимум, как они выяснили, это 5-минутная прогулка каждые полчаса. Именно такая дает наилучший результат. Особенно по части сахара в крови. Его скачок после еды снижается почти на 60 процентов.

Прогулка в течение 5 минут каждые полчаса снижает и давление на 4-5 пунктов.

Кстати, в свое время британский онколог Дэвид Эйгас (David Agus) на основе исследований своих коллег советовал больше стоять. Рассказывал, будто бы, если стоять по 2 часа в день, то можно компенсировать вред аж от 22 часов, проведенных сидя.

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