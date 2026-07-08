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Звезды8 июля 2026 5:40

Младший сын Валерия Золотухина жил в общаге и хорошо учился: Иван получил диплом актера и сразу работу

Сын Валерия Золотухина Иван принят в труппу театра «Современник»
Ирина ВИКТОРОВА
Иван Золотухин на вручении диплома. Кадр из видео Первого канала

Иван Золотухин на вручении диплома. Кадр из видео Первого канала

Валерию Золотухину этим летом исполнилось бы 85 лет. Народный артист умер 13 лет назад. А его младший сын на этой неделе получил диплом — Ваня выучился на артиста и уже принят на работу.

Речь о сыне Валерия Золотухина и актрисы Ирины Линдт — Ивану Золотухину в этом году исполняется 22 года. Актеры Валерий Золотухин и Ирина Линдт были вместе 15 лет. Линдт стала последней возлюбленной Валерия Сергеевича. С вдовой народного артиста Тамарой Золотухиной (скончалась 7 лет назад) Линд не дружила, но женщины и не конфликтовали: «культурно общались».

Иван Золотухин — внешне копия знаменитый отец, а еще мама отвела Ваню в юном возрасте заниматься в театральную студию: ему понравилось и стало получаться. Золотухин-младший рос за театральными кулисами и на съемках у мамы на работе, а также сам выходил на сцену — играл в детских спектаклях «Культурного фонда Валерия Золотухина», который создала его мама Ирина Линдт.

Иван Золотухин с мамой актрисой Ириной Линдт

Иван Золотухин с мамой актрисой Ириной Линдт

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Ваня рано повзрослел не только внешне — рос развитым, умным, вдумчивым мальчиком. С профессией определился быстро — после 9-го класса Иван Золотухин пошел получать образование, прошел вступительные испытания успешно и в 2021 году поступил в Московскую театральную Школа Олега Табакова (художественный руководитель Владимир Машков). Учился 5 лет. Иван Золотухин учился с удовольствием, получил высшее образование по специальности «актерское искусство», квалификация «артист драматического театра и кино».

На этой неделе Владимир Машков вручал дипломы выпускникам Московской театральной Школы Олега Табакова. Из 25 абитуриентов, поступивших на курс 5 лет назад, до получения диплома дошла 11 человек, среди них Иван Золотухин. Каждый из 11 дипломированных актеров уже снимаются в кино, играют в спектаклях Театра Олега Табакова и «Современника». Все 11 выпускников приняты в труппы этих двух театров. Иван Золотухин в новом сезоне присоединится к труппе театра «Современник».

Ваня с папой Валерием Золотухиным и мамой Ириной Линдт

Ваня с папой Валерием Золотухиным и мамой Ириной Линдт

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

Владимир Машков на вручении дипломов рассказал, что в театральную Школу Олега Табакова набирают студентов один раз в два года по всей России. Машков в беседе с журналистами на вручении дипломов отметил, что в профессии артиста нужно всю жизнь: «Идея Школы родилась у нашего небесного художественного руководителя Олега Павловича Табакова. И ведь это правильно, когда профессиональной деятельностью человек, будущий артист начинает серьезно заниматься в 15, 16 лет — в это время он очень внимательно смотрит на себя, на мир, в этом возрасте рождается ответственность. С первого годы студенты выходят на сцену с профессиональными артистами, и требования к ним предъявляются одинаковые».

Ваня Золотухин вырос не только в дипломированного специалиста, но и стал настоящим красавцем. А ведь поступал «пухляшом», у парня лишнйи вес быдл с детства, сам Ваня делился: «Поступил с избыточным весом. Спустя два года обучения сбросил 13 кг». Занятия шли целый день, и помимо театрального мастерства и прочих смежных специальностей, были уроки танцев, вот из-за этих интенсивных тренировок Ваня похудел и подкачался.

Известная фамилия — повышенная ответственность, и это Золотухин-младший понимал с юных лет, мама объяснила: «Понимаю, что меня будут всю жизнь сравнивать с отцом. Я иду по его стопам и не имею права ни в коем случае опозориться. Конечно, папы не хватает, хотелось бы поговорить с отцом сейчас, сходить в театр, пообсуждать спектакли...»

Иван Золотухин-младший жил в общежитии, хотя мог бы в отличии от иногородних ездить домой, но посчитал, что так эффективнее учиться и проникаться атмосферой учебного заведения. В общежитии у студентов-мальчиков свой этаж, у девочек свой. Ваня еще на первых курсах был в восторге от учебы: «Мне очень нравится учится, настолько нравится атмосфера нашей школы, непрерывное развитие себя. Учимся и живем там же. У меня товарищ по учебе, друг из Челябинска — с ним живем в одной комнате. Очень удобно — заканчиваем порой поздно, а в 9 утра новые уроки. Когда есть время езжу домой — к маме. Мне так очень нравится!»

Иван Золотухин и сам уже снимается в кино с юных лет — из последних работ «В списках не значился» 18+, скоро выйдет сериал «Гармонь Победы» 16+, где у него одна из главных ролей. Золотухин играет в театре, ходит посмотреть спектакли в разные театры. И конечно пересматривает записи спектаклей отца, фильмы с его участием: «Когда смотрю киноработы отца, абсолютная любовь на бессознательном уровне». Ваня Золотухин ценит то, что мам воспитывала его одна: «Моя мама дала мне все, что могла. Я видел как отцы тренируют детей на улице, а со мной мама занималась, так как она спортивная. Мама полностью заменила мне отца...».

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