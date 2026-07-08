Младший сын Валерия Золотухина жил в общаге и хорошо учился: Иван получил диплом актера и сразу работу

Иван Золотухин на вручении диплома. Кадр из видео Первого канала

Валерию Золотухину этим летом исполнилось бы 85 лет. Народный артист умер 13 лет назад. А его младший сын на этой неделе получил диплом — Ваня выучился на артиста и уже принят на работу.

Речь о сыне Валерия Золотухина и актрисы Ирины Линдт — Ивану Золотухину в этом году исполняется 22 года. Актеры Валерий Золотухин и Ирина Линдт были вместе 15 лет. Линдт стала последней возлюбленной Валерия Сергеевича. С вдовой народного артиста Тамарой Золотухиной (скончалась 7 лет назад) Линд не дружила, но женщины и не конфликтовали: «культурно общались».

Иван Золотухин — внешне копия знаменитый отец, а еще мама отвела Ваню в юном возрасте заниматься в театральную студию: ему понравилось и стало получаться. Золотухин-младший рос за театральными кулисами и на съемках у мамы на работе, а также сам выходил на сцену — играл в детских спектаклях «Культурного фонда Валерия Золотухина», который создала его мама Ирина Линдт.

Иван Золотухин с мамой актрисой Ириной Линдт Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Ваня рано повзрослел не только внешне — рос развитым, умным, вдумчивым мальчиком. С профессией определился быстро — после 9-го класса Иван Золотухин пошел получать образование, прошел вступительные испытания успешно и в 2021 году поступил в Московскую театральную Школа Олега Табакова (художественный руководитель Владимир Машков). Учился 5 лет. Иван Золотухин учился с удовольствием, получил высшее образование по специальности «актерское искусство», квалификация «артист драматического театра и кино».

На этой неделе Владимир Машков вручал дипломы выпускникам Московской театральной Школы Олега Табакова. Из 25 абитуриентов, поступивших на курс 5 лет назад, до получения диплома дошла 11 человек, среди них Иван Золотухин. Каждый из 11 дипломированных актеров уже снимаются в кино, играют в спектаклях Театра Олега Табакова и «Современника». Все 11 выпускников приняты в труппы этих двух театров. Иван Золотухин в новом сезоне присоединится к труппе театра «Современник».

Ваня с папой Валерием Золотухиным и мамой Ириной Линдт Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

Владимир Машков на вручении дипломов рассказал, что в театральную Школу Олега Табакова набирают студентов один раз в два года по всей России. Машков в беседе с журналистами на вручении дипломов отметил, что в профессии артиста нужно всю жизнь: «Идея Школы родилась у нашего небесного художественного руководителя Олега Павловича Табакова. И ведь это правильно, когда профессиональной деятельностью человек, будущий артист начинает серьезно заниматься в 15, 16 лет — в это время он очень внимательно смотрит на себя, на мир, в этом возрасте рождается ответственность. С первого годы студенты выходят на сцену с профессиональными артистами, и требования к ним предъявляются одинаковые».

Ваня Золотухин вырос не только в дипломированного специалиста, но и стал настоящим красавцем. А ведь поступал «пухляшом», у парня лишнйи вес быдл с детства, сам Ваня делился: «Поступил с избыточным весом. Спустя два года обучения сбросил 13 кг». Занятия шли целый день, и помимо театрального мастерства и прочих смежных специальностей, были уроки танцев, вот из-за этих интенсивных тренировок Ваня похудел и подкачался.

Известная фамилия — повышенная ответственность, и это Золотухин-младший понимал с юных лет, мама объяснила: «Понимаю, что меня будут всю жизнь сравнивать с отцом. Я иду по его стопам и не имею права ни в коем случае опозориться. Конечно, папы не хватает, хотелось бы поговорить с отцом сейчас, сходить в театр, пообсуждать спектакли...»

Иван Золотухин-младший жил в общежитии, хотя мог бы в отличии от иногородних ездить домой, но посчитал, что так эффективнее учиться и проникаться атмосферой учебного заведения. В общежитии у студентов-мальчиков свой этаж, у девочек свой. Ваня еще на первых курсах был в восторге от учебы: «Мне очень нравится учится, настолько нравится атмосфера нашей школы, непрерывное развитие себя. Учимся и живем там же. У меня товарищ по учебе, друг из Челябинска — с ним живем в одной комнате. Очень удобно — заканчиваем порой поздно, а в 9 утра новые уроки. Когда есть время езжу домой — к маме. Мне так очень нравится!»

Иван Золотухин и сам уже снимается в кино с юных лет — из последних работ «В списках не значился» 18+, скоро выйдет сериал «Гармонь Победы» 16+, где у него одна из главных ролей. Золотухин играет в театре, ходит посмотреть спектакли в разные театры. И конечно пересматривает записи спектаклей отца, фильмы с его участием: «Когда смотрю киноработы отца, абсолютная любовь на бессознательном уровне». Ваня Золотухин ценит то, что мам воспитывала его одна: «Моя мама дала мне все, что могла. Я видел как отцы тренируют детей на улице, а со мной мама занималась, так как она спортивная. Мама полностью заменила мне отца...».

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