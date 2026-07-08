Бывший возлюбленный Дианы Шурыгиной: «Если она после суда ляжет в психлечебницу, я готов оплатить ее штрафы»

В июне 2026 года Шурыгина стала фигуранткой уголовного дела, возбужденного по статье «Незаконные оборот и изготовление порнографии». Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

В Москве продолжается расследование по делу Дианы Шурыгиной.

Напомним, в 2016 году девушка из Ульяновской области (тогда ей было всего 17 лет) прославилась на всю страну после серии ток-шоу на федеральном канале - она заявила, что ее изнасиловал на дружеской вечеринке 21-летний Сергей Семенов. На парня завели уголовное дело и потом даже дали 8 лет колонии, позже скостив срок до 3 лет и 3 месяцев. Но в разгар следствия общество разделилось: изнасилование было на самом деле или девушка приятеля оговорила.

После той шумихи Диана переехала в Москву и вышла замуж за оператора Первого канала. Потом был развод, блогерство, несколько громких романов. А в июне 2026 года Шурыгина сама стала фигуранткой уголовного дела, возбужденного по статье «Незаконные оборот и изготовление порнографии». Троицкий суд отправил Диану (ей сейчас 27 лет) под домашний арест. Внимание полиции привлекла работа девушки на платформе OnlyFans - она уже несколько лет работала там «моделью», записывая для платных подписчиков ролики со сценами секса. За это Шурыгиной может грозить до 6 лет колонии.

Криптоинвестор Святослав Гусев, с которым Диана Шурыгина жила около двух лет в 2023-2025 годах, рассказал корреспонденту KP.RU некоторые новые подробности ее уголовного дела.

Диана Шурыгина на съемках ток-шоу Первого канала

«СВОИ ВЕЩИ ОНА ДАВНО ПЕРЕВЕЗЛА НА БАЛИ»

По словам Гусева, ему удалось через знакомых узнать некоторые обстоятельства дела.

- Насколько я знаю, изначально не было никакого заявления, сотрудники полиции сами обратили внимание на деятельность Дианы в Интернете. Хотя она даже не является налоговым резидентом РФ, потому что в последние годы чаще живет на Бали. Да, сейчас Диана уже почти месяц сидит под домашним арестом, но в целом у нее все хорошо. По делу действительно проходит группа лиц (ранее сообщалось, что фигурантами стали еще одна девушка, которая помогала Шурыгиной записывать ролики и их «продюсер», - Авт.). У всех фигурантов разные адвокаты и даже разная модель «защиты». Сами подозреваемые надеются, что все обойдется и они отделаются штрафами. (Однако это может произойти только в случае переквалификации части 3 статьи 242 УК РФ на более «легкую» часть 1, - Авт.). Если бы дело не было публичным, вероятность реального приговора была бы невысока.

С криптоинвестором Святославом Гусевым Шурыгина встречалась с 2023 года. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

- Вы сказали, что Шурыгина не является налоговым резидентом России…

- Диана - гражданка России, у нее есть только российский паспорт. Но она проживает заграницей более 180 дней в году и никакую деятельность в РФ не вела в принципе. Она даже все свои вещи уже давно на Бали перевезла. Знаю, что у нее есть вид на жительство в Индонезии (остров Бали является частью этого государства в Юго-восточной Азии, - Авт.). Возможно, в этой истории есть какое-то двойное дно. Я имею в виду, что Диана работала на сайте с контентом для взрослых через украинское агентство и могла предлагать кому-то из знакомых сниматься в порно, когда вернулась в Москву. Зачем она это делала в России, для меня остается загадкой.

ОНА СПРОСИЛА: «А ЧТО В СЕЙФЕ?»

- За пару месяцев до задержания Дианы, вы в Москве писали на нее заявление, обвинив в краже ваших личных вещей и сейфа с наличными, пропавших из квартиры после расставания с Дианой. Все это в итоге нашлось?

- В итоге она признала, что мои вещи действительно у нее. Она заявила: «твои вещи на квартире у подруги, я их там видела, но не хотела тебе говорить - не знала как ты отреагируешь». Это очень странно. А как бы я мог отреагировать? Обрадовался бы, конечно, что вещи нашлись. Еще Диана тогда спросила: «а что в сейфе?», я ответил, что там деньги и предложил, что за этим всем могут приехать мои друзья. Диана стала говорить, что подруги сейчас нет в Москве, ключей от квартиры тоже нет… Что на самом деле, я не знаю. Слова Дианы, как правило, всегда нужно делить на два.

При этом Святослав Гусев утверждает, что у его бывшей ранее были проблемы с употреблением различных веществ.

- От себя могу добавить только одно, - говорит криптоинвестор. - Если Диана действительно готова будет исправиться - например, лечь в психиатрическую лечебницу, пройти реабилитацию и даст слово не работать в порно-индустрии - я могу покрыть ее расходы на судебные штрафы, если она сама не сможет этого сделать.

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