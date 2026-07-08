Степашин: День семьи, любви и верности помогли учредить Путин и Патриарх Алексий

Сергей Степашин Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

- …Сергей Вадимович, здравствуйте! Это Радио «Комсомольская правда», помощник Степашина - Гамов.

- Привет, Сань!

- Я хотел вас поздравить с Днем семьи, любви и верности. Почему именно вас я первым поздравляю сегодня? Потому что вы были одним из инициаторов учреждения этого праздника.

- Сегодня это государственный и церковный праздник, уже есть и Указ президента нашей страны.

- А если вспомнить предысторию…

- Да, все началось в 2007-м. Я был в Муроме, где мы восстанавливали монастырь. Ну, ты знаешь эту историю.

- А я тоже с вами был там.

- Посетили мы могилу Петра и Февронии. Собственно, от них этот праздник и пошел.

Это был древнерусский праздник до 1917-го. Потом о нем подзабыли. И я, еще ряд моих товарищей, Сергей Рябухин, сенатор нынешний… И еще 14 тысяч муромлян, жителей города Мурома, направили письмо в адрес Патриарха - Алексия тогда. С тем, чтобы вернуть сей праздник в наш нынешний календарь.

Патриарх нас поддержал, и этот день стал церковным праздником.

Затем уже «праздничный» оргкомитет и штаб возглавила Светлана Владимировна Медведева, спасибо ей за это.

Каждый год проводится очень много мероприятий, есть специальная медаль, которая вручается тем парам, кто 50 лет вместе прожил.

Сегодня будет показан прекрасный концерт. Жалко, что пока в Муроме мы не собираемся, ну, из-за спецоперации… А раньше до 25 тысяч приезжало людей на праздничный концерт, посвященный Петру и Февронии.

- Теперь это - праздник и государственный. Как удалось поднять его статус, скажем так.

- У церковного праздника статус тоже высокий…

Было обращение к президенту страны Владимиру Путину, и Владимир Владимирович подписал Указ… И этот праздник сегодня одновременно является и государственным, и церковным.

А то почему-то некоторые отмечают День Святого Валентина… Какое отношение мы имеем к этому празднику, я не понимаю, - такой бизнес-проект…

А это наш праздник семьи, любви и верности. Замечательные слова, кстати.

- Вы можете обратиться к слушателям и читателям Радио «Комсомольская правда» с какими-то теплыми словами, с поздравлениями.

- Ну, во-первых, с праздником, безусловно. День семьи, любви и верности - наш красивый, замечательный праздник 8 июля. Во-вторых, если хорошо в семье, если есть любовь и верность, значит, хорошо в стране.

- Очень замечательные слова. Спасибо огромное. Мы подписываемся под каждым вашим словом.

- Супруге Любе привет и купи ей сегодня цветочки.

- Обязательно. Вы супруге Тамаре тоже, ладно?

- Договорились. Есть. Давай, счастливо.

- Обнимаю. До свидания. Счастливо.