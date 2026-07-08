Дмитрий Медведев вручил дипломы с отличием выпускникам Военного учебного центра Сибирского федерального университета

Зампред Совбеза России вручил дипломы с отличием выпускникам Военного учебного центра Сибирского федерального университета (ВУЦ СФУ) в Красноярске.

В этом центре идет подготовка офицеров, сержантов и солдат запаса по ряду востребованных военных специальностей. Кроме того, в ВУЦ СФУ ведутся опытно-конструкторские разработки в интересах Вооружённых Сил. Это позволяет готовить квалифицированных офицеров.

Дмитрий Медведев: каждый из вас принимает у них эстафету подвига

При этом, переподготовка кадровых офицеров предполагает обязательное заключение контракта на три года службы в рядах ВС РФ после окончания университета. Выпускники центра с честью выполняют задачи по защите Родины, в том числе в зоне спецоперации.

Об этом заявил перед строем лейтенантов председатель партии «Единая Россия»: «Более тысячи выполняют боевые задачи в зоне спецоперации. Многие удостоены государственных наград, в том числе - ордена Мужества. Каждый из вас, получив сегодня диплом, принимает у них эстафету подвига. Вам предстоит выполнять важнейшие задачи по укреплению оборонного потенциала нашей страны, защите ее национальных интересов».

Кадры вручения дипломов лейтенантам - отличникам Дмитрий Медведев опубликовал в канале на своем официальном канале в «Макс».

В Минобороны России отмечают, что ВУЦ СФУ играет важную роль в подготовке кадров для Вооружённых Сил России по наиболее востребованным специальностям. Его преподаватели и наставники – офицеры, обладают не только научными достижениями, но и реальным боевым опытом.