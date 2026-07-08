Министерство обороны Российской Федерации продолжает действия, направленные на демилитаризацию киевского режима. Фото: Минобороны РФ.

Министерство обороны Российской Федерации продолжает действия, направленные на демилитаризацию киевского режима. В ответ на киевские атаки на российскую гражданскую инфраструктуру, ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам украинского военно-промышленного комплекса. Целями стали предприятие «Самсунг-Украина», производившее и хранившее компоненты для ракет «Фламинго», а также цех по сборке беспилотников большой и средней дальности в Киеве.

Ведомство также представило видеоматериалы, демонстрирующие успешные действия отрядов операторов FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон», которые уже успешно действуют по всей линии боевого соприкосновения.

Минобороны России демилитаризовало киевское предприятие «Самсунг-Украина»

На кадрах зафиксировано поражение живой силы противника, наземных робототехнических комплексов, средств связи, ангаров, пунктов временной дислокации ВСУ, а также воздушные тараны украинских БПЛА, в том числе типа «Баба Яга» на Харьковском, Краснолиманском и Сумском направлениях.

Среди целей также американская самоходная артиллерийская установка М109.

Кроме того, опубликованы кадры уничтожения автомобильного транспорта, складов ГСМ и боеприпасов, блиндажей противника и беспилотных летательных аппаратов ВСУ различного назначения. Отмечается, что благодаря воздушным атакам боевых групп по ПВО центра «Рубикон» за минувшие сутки были сбиты многочисленные украинские дроны различных типов и назначений, включая польские, немецкие и американские образцы.