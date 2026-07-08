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Политика8 июля 2026 8:06

Минобороны России демилитаризовало киевское предприятие «Самсунг-Украина»

И нарастило число отрядов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон» по всей линии боевого соприкосновения
Александр БОЙКО
Министерство обороны Российской Федерации продолжает действия, направленные на демилитаризацию киевского режима.

Министерство обороны Российской Федерации продолжает действия, направленные на демилитаризацию киевского режима.

Фото: Минобороны РФ.

Министерство обороны Российской Федерации продолжает действия, направленные на демилитаризацию киевского режима. В ответ на киевские атаки на российскую гражданскую инфраструктуру, ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам украинского военно-промышленного комплекса. Целями стали предприятие «Самсунг-Украина», производившее и хранившее компоненты для ракет «Фламинго», а также цех по сборке беспилотников большой и средней дальности в Киеве.

Ведомство также представило видеоматериалы, демонстрирующие успешные действия отрядов операторов FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон», которые уже успешно действуют по всей линии боевого соприкосновения.

Минобороны России демилитаризовало киевское предприятие «Самсунг-Украина»

На кадрах зафиксировано поражение живой силы противника, наземных робототехнических комплексов, средств связи, ангаров, пунктов временной дислокации ВСУ, а также воздушные тараны украинских БПЛА, в том числе типа «Баба Яга» на Харьковском, Краснолиманском и Сумском направлениях.

Среди целей также американская самоходная артиллерийская установка М109.

Кроме того, опубликованы кадры уничтожения автомобильного транспорта, складов ГСМ и боеприпасов, блиндажей противника и беспилотных летательных аппаратов ВСУ различного назначения. Отмечается, что благодаря воздушным атакам боевых групп по ПВО центра «Рубикон» за минувшие сутки были сбиты многочисленные украинские дроны различных типов и назначений, включая польские, немецкие и американские образцы.