По России едет экспедиция «Локальный код»: проект изучает бизнес и поддерживает активности в регионах

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Т Бизнес запустил «Локальный код» — федеральный экспедиционный проект о предпринимательстве. Он исследует локальный бизнес, изучает региональные особенности предпринимательства, и способствует развитию деловых сообществ в регионах.

Проект уже провели во Владивостоке, а ближайшее событие запланировано в Новосибирске. В городах проходят фестивали для предпринимателей и бизнес исследования. Организаторы намерены выстроить на базе мероприятий эффективную платформу для взаимодействия бизнеса в ключевых регионах страны, а также выявить лидеров среди локальных брендов и определить перспективные ниши. Таким образом экспедиция создаёт «карту» локального бизнеса в регионах.

После Новосибирска крупные фестивали также пройдут в Екатеринбурге, Казани и Краснодаре. На них приглашают предпринимателей любого масштаба — от начинающих до управляющих крупными компаниями. Среди спикеров — традиционно ведущие отечественные экономисты, представители госорганов и вузов, а также топ менеджеры ведущих компаний и региональные деловые звёзды. Параллельно с деловой программой работают несколько зон для нетворкинга и консультаций.

По маршруту экспедиции запланированы ещё пять остановок — в Красноярске, Челябинске, Перми, Уфе и Нижнем Новгороде. В них организуют встречи предпринимательского комьюнити, пробежки и кофейные рейвы для нетворкинга в неформальной обстановке.

— «Локальный код» — это один из первых интерактивных проектов о бизнесе в регионах с акцентом на малое и среднее предпринимательство. Проект посвящён силе локального бизнеса — предпринимателям и компаниям, которые формируют экономику, городскую среду и сообщества в своих регионах. Мы видим, что в разных городах формируются собственные подходы к развитию бизнеса, локальные сообщества и сильные независимые компании. Для нас важно показать, чем сегодня живёт бизнес в разных регионах России и какие решения помогают ему развиваться. И это наш первый подход к тому, чтобы собрать и зафиксировать этот опыт через данные, разговоры с предпринимателями, городские исследования и живые дискуссии, — рассказал руководитель управления развития малого бизнеса Т Бизнеса Егор Раннев.

Автор проекта «Локальный код» Кристина Безуглая отмечает, что за последние годы поведение потребителей существенно изменилось. Из положительных трендов — интерес к локальному производству и местным брендам.

— И сейчас малому бизнесу в России требуется комплексная поддержка, чтобы адаптироваться к быстро меняющимся экономическим, технологическим и социальным условиям. Мы создали проект, направленный на обмен опытом среди предпринимателей, результаты которого станут энциклопедией российского бизнеса, — отметила спикер.

Вход на все события «Локального кода» в городах по стране бесплатный. Но для участия нужна предварительная регистрация на сайте проекта.