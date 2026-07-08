Александр Головко Фото: Министерство обороны РФ.

Александр Головко, мобилизованный военнослужащий из 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ, рассказал о всех этапах своей воинской службы.

Говорит, что был пойман на улице патрулем полиции и ТЦК. Его, как человека с высшим образованием, отправили на 45-дневную подготовку в Винницкую область, затем во Львовскую на Яворовский полигон (полигон Сухопутных войск ВСУ), а после — на двухмесячное обучение в Польшу, где поляки предоставляли жилье, а тренировки проводили финские инструкторы.

Пленный украинец предупредил земляков о коварстве ВСУ

По возвращении в Украину Головко получил звание младшего лейтенанта и был направлен в 28-ю бригаду. 26 декабря 2024 года его перебросили на окраину донецкого города Константиновка.

Там Александру поручили заниматься системой радиоэлектронного подавления против российских беспилотников. Он сидел на позиции 25 дней без батареек для устройства. За это время российские штурмовики уже взяли соседнюю позицию.

Перед началом штурма города российскими подразделениями Головко успел подорвался на растяжке. Осколки гранаты повредили ему левую ногу и правую руку. В момент, когда российские войска занимали его позицию, он был занят обработкой своих ран. От взрывов младший лейтенант потерял сознание.

По словам Головко, российские военные своевременно оказали ему первую помощь. Они сделали ему перевязку и вкололи обезболивающее. Александр был удивлен отношением в плену, которое оказалось значительно лучше, чем во время службы в украинской армии: его накормили, угостили кофе, провели медицинский осмотр.

Головко теперь обращается к землякам, которые еще служат в ВСУ. Он говорит, что украинские командиры мобилизует людей обманным путем и направляют их на позиции без реальной возможности отступления.

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