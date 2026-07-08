В финале своего выступления перед Европарламентом депутат от Польши Ева Зайончковская-Герник публично разорвала флаг Украинской повстанческой армии (В РФ эта организация признана экстремистской и запрещена). Кадр из видео youtube.com/@videoparlamentpl

Кажется, Украина зашла не в те двери. Еще в мае Зеленский присвоил воинскому подразделению имя «героев УПА» (Украинской повстанческой армии - запрещенной в РФ), создал государственный пантеон видных бандеровцев и гордо заявил, что Украина сама будет выбирать героев. И тут же нарвался на яростное возмущение поляков.

- Людей распиливали заживо, вспарывали животы беременным женщинам, а детей насаживали на вилы, - депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник публично разорвала флаг УПА*.

Польша показала, что у нее не такая короткая память, как у украинцев, которых бандеровцы, кстати, тоже не щадили и резали не меньше остальных. Ну а поляков в Волынской резне (этой трагедии, устроенной украинскими нацистами, кстати, годовщина 11 июля), погибло до 100 тысяч.

- Более 360 способов убийства мирного населения. Так УПА* расправлялись с поляками, евреями, чехами, армянами и самими украинцами. А сегодня Зеленский присваивает воинскому подразделению имя героев УПА*и заявляет, что Украина сама будет выбирать их среди нацистов. Если бы Германия назвала воинскую часть в честь героев СС, ставила памятники Гитлеру, Гиммлеру, Эйхману, пригласили бы ее в Европейский союз? Нет. Вы бы назвали ее неонацистским государством. И это справедливо, - возмутилась депутат.

Она добавила, что доклад об Украине в Европарламенте умалчивает об этом. И этим молчанием вторично убивает память жертв Волынского геноцида. А путь Украины в Европу с символами геноцида — это позор и поляки никогда не согласятся на вступление Украины в Европейский союз.

ПОСОБИЕ ДЛЯ ДЕТОК

Нужно было бы возмущенную полячку и других представителей ЕС пригласить на экскурсию в разбитые школы и клубы Донбасса, которые использовались ВСУшниками как укрепления. Организовать для них такой тур, обеспечив максимальную безопасность. Пусть увидят своими глазами, что стены, окна и школьные доски расписаны нацистскими символами, фашистскими крестами. А еще показать литературу по восхвалению УПА*, которую наши бойцы находят в школах и даже детских садах на освобожденных территориях.

Помню, как в одной из школ только освобожденного Мариуполя волонтеры находили детские игры на знание УПА*. Донбасских детей просвещали вот в такой игровой форме, ненавязчиво и увлекательно. И вопросы с заданиями там: «Чем славен Степан Бандера?», «Какие подвиги совершили воины УПА*», «Выучи марш украинских националистов».

То-то бы удивилась Ева! Ведь это вы спонсируете Украину, который год, это вы поставляете ей наемников. Или это другое? Определитесь уже.

Варшава, 4 июля 2026 года. Участники антибандеровского шествия в 81-ую годовщину Волынской резни. Фото: Marek Antoni Iwanczuk/NurPhoto via Getty Images

ЗАРЕЗАЛИ СВОЮ ЖЕ

А мне помнится рассказ старенькой дончанки Александры Бородай, которая говорила, что и на старости лет у нее волосы дыбом при воспоминании зверств УПА*.

- К концу войны я, как инструктор комсомола, была направлена на Западную Украину. Вышло постановление Партии об оказании помощи районам, пострадавшим от немецкой оккупации. Советская власть давала этим селам стройматериалы, финансы, рабочие руки. Все это нужно было организовать и рассказать людям.

Приехала в село, помню, оно тянулось вдоль дороги. Председатель, приветливая женщина, помогла обойти все дворы и созвать народ в клуб на лекцию. Заходим в избы, а там нищета страшная, люди оборванные, полы земляные. Вот, наконец, собрались все в клубе. Лекция моя была в разгаре, вдруг вижу народ заволновался, слушать перестал. Оказывается, бандеровцы приехали, ищут «совитку, щоб языка видризаты, бо каламутыть народ». Сколько жива, помнить буду свою растерянность – за что меня убивать? — рассказывала мне Александра Сергеевна.

Одна бабка натянула на нее платок, свою юбку, приказала молчать и запасным выходом увела из клуба, повезло, что здание это было соединено с хлевом. Привела к себе домой и там рассказала, что ее сын тоже с бандеровцами, но не потому, что хочет, а заставляют, иначе хату спалят. Люди вынуждено готовят им «оброк» - варят самогон, хлеб пекут, мясо заготавливают. Спрятала она девушку и попросила сидеть тихонько, а на следующий день пообещала вывести из села. Ночью пришли человек десять, ели-пили, говорили о «клятой комсомолке», грозились повесить, когда найдут. На рассвете они ушли.

- А утром мы узнали, что женщина – председатель села и вся ее семья – пятеро детей, из которых младшему было два года, были казнены бандеровцами. Вся их хата была кровью залита, запомнилась кровь на крыльце. Так она поплатилась за то, что меня не сдала, — вспоминала она.

И пока весь Запад целует Украину во все места за войну с Россией и поставляет ей ракеты, беспилотники и миллиардные кредиты, Зеленский знает, что может делать что угодно. Не только убийц, палачей и нацистов возводить в ранг героев Украины, а хоть черта. Хоть за бороду дергай Европу, Америку, Японию, Южную Корею, Австралию… Они все уже у него в заложниках. То ли еще будет.

*Экстремистская организация, запрещенная в РФ

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