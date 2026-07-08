Фото: Министерство обороны РФ.

Наши воины продолжают операции по нейтрализации украинских промышленных объектов в Киевской области, в то время как на линии фронта идет массовое уничтожение личного состава вооруженных формирований противника.

В городе Красный Лиман (Донецкая область) штурмовые отряды 25-й армии завершают действия по ликвидации бойцов 60-й механизированной бригады ВСУ и 120-й бригады территориальной обороны.

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Отмечается продвижение российских войск по всей протяженности линии боевого соприкосновения.

За прошедшие сутки группировки российских войск сообщили о следующих потерях в рядах противника: группировка «Север» уничтожила свыше 200 человек, «Запад» — 220 человек, «Южная» — 165 человек, «Центр» — 360 человек, «Восток» — 455 человек, «Днепр» — 50 человек.

Помимо уничтожения более 1450 украинских военнослужащих и иностранных наемников, главком ВСУ Сырский, согласно приведенным данным, за последние 24 часа лишился десяти единиц бронетехники, восьми артиллерийских систем (включая американскую самоходную установку «Paladin» калибра 155-мм), одной реактивной системы залпового огня «Град», британского зенитно-ракетного комплекса Rapid Ranger и более 73 автомобилей.

Удары российской армейской авиации, ударных беспилотников и ракет были нанесены по логистическим узлам, объектам топливо-энергетической и транспортной инфраструктуры ВСУ, а также по местам скопления личного состава и складам вооружения в 157 районах.

Средствами ПВО за прошедшие сутки также было перехвачено восемь управляемых авиационных бомб и 903 беспилотных ударных дронов ВСУ самолетного типа.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения спецоперации по состоянию на 8 июля 2026 года уничтожены:

673 - самолета.

284 - вертолета.

177 206 - дронов.

665 - ЗРК.

30 070 - танков и бронемашин.

1 755 - РСЗО.

35 683 - орудий.

65 935 - единиц спецтехники.

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