Превратилась ли СВО в войну, о чем в кулуарах поспорили Путин и Зеленский и на какой мир согласна Россия: Дмитрий Песков ответил на вопросы европейских СМИ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал большое интервью швейцарскому изданию Weltwoche. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал большое интервью швейцарскому изданию Weltwoche. KP.RU собрал главные высказывания пресс-секретаря президента.

СВО ПРЕВРАЩАЕТСЯ В ВОЙНУ?

Первый же вопрос коснулся слова «война». Все чаще именно такое определение можно услышать о том, что происходит на Украине от официального Кремля. Значит ли это, что характер противостояния изменился?

- Мы начали говорить об этом (о войне, - ред.) пару лет назад, - ответил Дмитрий Песков. - На самом деле вначале это задумывалось как специальная военная операция против киевского режима с определёнными целями. Киевский режим начал превращаться в центр антироссийской активности европейцев, американцев и так далее. Поэтому его планировалось расширить за счёт НАТО.

Песков добавил – Киев и Зеленский были готовы размещать на своей территории любые вооружения, создавая критическую опасность для нашей страны. Россия пыталась достучаться до США и Европе, заявляя о неприемлемости сложившейся ситуации, но никто не собирался слушать наших дипломатов. Тогда и началась специальная военная операция – и ее целью было снять угрозу.

Довольно быстро все пришло к Стамбулу, но Запад и Киев отказались от дипломатии, отказались от мира. Именно тогда впервые можно было назвать происходящее «войной».

Теперь конфликт с каждым месяцем углубляется. Созданное в Европе и США оружие, созданное специально для этой войны, бьет по России.

- Если это не прямое участие, то что это? То есть, с одной стороны, Россия, с другой — киевский режим, плюс ряд европейских стран, и плюс Соединённые Штаты, которые поставляют Украине миллионы тонн оружия. Что это? Это уже не операция, это война. Это полномасштабная война, - заявил Песков.

Журналист спросил прямо: неужели сегодня Запад и Россия находятся в состоянии прямой войны? Песков ответил отрицательно - полномасштабной войны пока нет. Но постоянные попытки привести конфликт к эскалации предельно опасны.

- Особенно опасно, когда хотя бы одна из сторон провоцируется европейскими столицами на продолжение войны. И киевский режим тоже провоцируется. Европейские страны до сих пор думают, что могут победить Россию, стратегически победить Россию. Это величайшая ошибка в истории, - заявил спикер Кремля.

Россия пыталась достучаться до США и Европе, заявляя о неприемлемости сложившейся ситуации, но никто не собирался слушать наших дипломатов. Тогда и началась специальная военная операция – и ее целью было снять угрозу. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

ОБМАНУТЫЕ НАДЕЖДЫ

Швейцарский журналист заметил, что за два года ситуация изменилась. Сначала, с приходом Трампа к власти и началом переговоров, в России заговорили о мире – с надеждой. Но прошло полтора года, и она уступило место суровой сосредоточенности. Ожидания оказались обмануты?

- Конечно, люди хотят, чтобы война закончилась. И люди предпочли бы мир, а не войну. Но все они потребовали бы, чтобы мир наступил вместе с победой. В этом и заключается принципиальная разница, - ответил пресс-секретарь президента.

КТО НАЧНЕТ ТРЕТЬЮ МИРОВУЮ?

Следующий вопрос - о Третьей мировой. Насколько мир близок, на фоне украинского кризиса, к прямому противостоянию супердержав?

- Россия - слишком большая и слишком ответственная страна, чтобы быть инициатором Третьей мировой войны. Соединённые Штаты также знают о возможных последствиях этой войны, - веско ответил Песков.

Несмотря на то, что между странами разорваны все дипломатические отношения, американцы и русские достаточно умны, чтобы поддерживать контакты по линии безопасности. К эскалации сегодня призывает только Европа - именно оттуда постоянно слышны безумные выкрики, что «России можно нанести стратегическое поражение».

- А они стремятся приблизиться к нашим границам со своей военной инфраструктурой. Потерпит ли это какая-нибудь страна? Нет. Страна примет меры предосторожности. Мы поступим так же. Мы обеспечим свою безопасность. Но мы никогда не начнём Третью мировую войну, - резюмировал голос Кремля.

Песков еще раз подчеркнул – при этом не нужно испытывать иллюзий, что, если Россию спровоцировать, она не будет защищаться до конца. Есть действия, которые спровоцируют ответный удар.

- У нас есть ядерная доктрина. Она определяет условия применения ядерного оружия. Она очень чёткая, очень понятная: если что-то угрожает самой идее существования российского государства, то будет применено ядерное оружие, - спокойно объяснил пресс-секретарь президента.

ЕВРОПА ИЗМЕНИТСЯ

Журналист коснулся отношений Путина с европейскими лидерами: раньше Президент России говорил с Макроном, другими влиятельными политиками ЕС. Насколько он разочарован их поведением сегодня, и можно ли им доверять по мнению Кремля?

- Прежде чем кому-то доверять, нужно начать с ним разговаривать. На данном этапе вопрос не в доверии, - объяснил Песков.

По словам спикера Кремля, Москва не ждет, что действующие европейские политики способны предложить равноправный, честный диалог. Но мир меняется, идущий конфликт полностью перелопатил его политическую структуру. И к власти медленно приходят «более мудрые» лидеры.

- Кто знает, может быть, они будут более открыты для диалога. Потому что без диалога невозможно решить сложные проблемы, - сказал пресс-секретарь президента.

НА КАКОЙ МИР СОГЛАСНА РОССИЯ?

Швейцарец задал вопрос, который, по его словам, интересует всю Европу: когда Россия согласится на мир?

- Учитывая линию обороны, которую проводит киевский режим, угрожающую нашим приграничным регионам, нам необходимо создать буферную зону. И чем больше, как сказал президент, киевский режим будет пытаться наносить удары по нашей территории, тем больше будет эта буферная зона. Потому что в то же время наши военные продвигаются в разных направлениях, чтобы создать этот буферный режим, зону безопасности для наших границ, - ответил Песков, не называя четких рамок, явно оставляя возможность для дипломатического диалога.

В конце спикер Кремля подчеркнул: Зеленский может остановить войну за один день. Достаточно отдать приказ ВСУ выйти из Донбасса и освобожденных регионов.

СПОР ПУТИНА И ЗЕЛЕНСКОГО

О Зеленском журналист спросил отдельно: чувствует ли себя Кремль оскорбленным? Были ли отношения Путина и Зеленского когда-нибудь хорошими?

В ответ пресс-секретарь президента вспомнил историю, произошедшую на первой встрече двух президентов в Париже 9 декабря 2019 года. Тогда лидеры обсуждали Минские соглашения.

- Перед встречей был подготовлен проект совместного заявления, согласованный экспертами до даты встречи. И как только они сели за один стол — там были Меркель, Макрон, Путин и Зеленский. И Зеленский начал спорить по поводу этого совместного заявления, по поводу текста. Тогда Путин спросил его: «Послушай, наши эксперты работали над этим целую неделю до нашей встречи. Зачем ты споришь по этому поводу?» И это был первый опыт, довольно яркий пример, - вспомнил Песков.

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