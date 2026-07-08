Трамп на саммите НАТО был в прескверном расположении духа Фото: REUTERS.

На саммите НАТО в Турции президент США Дональд Трамп, несмотря на дежурные фразы о том, что все великолепно и замечательно, был в очень плохом настроении. Продолжил нападать на европейцев. А окончательно его вывела из себя твердая позиция Ирана. Ночью возобновился обмен ударами, хозяин Белого дома заявил, что в переговорах с Тегераном больше нет смысла и назвал иранцев «подонками».

На этом фоне Зеленский, который и так был задвинут в Анкаре на задний план, выглядит для Трампа еще одним сильно раздражающим фактором. Главарь киевского режима и лучше выдумать не мог, чем перед саммитом отвергнуть мирный план по Украине, который предложила американская сторона.

УЖАСНЫЕ ПАРТНЕРЫ ПО НАТО

Неписаное правило «В доме повесившегося ни слова о веревке» Трамп нарушил еще до открытия саммита. На пресс-конференции с турецким президентом Эрдоганом он заявил, что Гренландия «должна находиться под контролем Соединенных Штатов».

Премьер Дании Метте Фредериксен, тоже прилетевшая в Анкару, тут же парировала: «Гренландия не продается. Мы будем защищать Датское королевство».

Хорошенькое начало сходки союзников. Все последнее время упоминания о проблеме, поссорившей партнеров по «самому успешному военному альянсу», были табу. Трамп его, не моргнув, с ходу нарушил и показал, кто в доме хозяин.

Тут же он вытащил за шкирку другого горе-союзничка – Испанию. Ее премьер Санчес демонстративно отказался выполнять трамповскую разнарядку в 5% ВВП по тратам на оборону и открыто дистанцировался от войны в Иране, запретив американцам использовать натовские базы на испанской территории.

Теперь он получил по полной: на второй день саммита Трамп назвал Мадрид «ужасным партнером по НАТО» и заявил, что Америка прекратит с ним торговать. Даже просто ездить в Испанию американский президент никому не рекомендовал.

Европейским союзникам по блоку досталось от лидера США Фото: REUTERS.

«ЗЕЛЕНСКИЙ ОТВЕРГ ПРЕДЛОЖЕНИЯ АМЕРИКАНЦЕВ»

По итогам саммита НАТО, сообщила The New York Times, выпустят «короткое коммюнике», в котором альянс подтвердит приверженность коллективной обороне и поддержке Украины. В нем европейские страны и Канада обязуются выделять Киеву по $80 млрд в 2026 и 2027 годах.

Про Америку на этот счет ничего не сказано. А премьеры Болгарии и Венгрии в кулуарах саммита еще раз подтвердили, что не будут поставлять на Украину оружие. Перед саммитом подобные заявления сделали также Словакия, Чехия и даже Нидерланды.

По украинскому вопросу интригу подкрутила публикация в New York Post. Газета утверждает: Зеленский отверг мирные предложения американцев. Украина отошла от 28-пунктного проекта плана по прекращению войны и теперь «добивается более выгодного соглашения»: «Перед важной встречей президента Трампа и Зеленского в среду на саммите Киев отходит от мирной стратегии, которую поддерживают США, и стремится убедить Трампа, что Украина обладает ключевым рычагом влияния в конфликте».

Главным источником газеты стала украинская посол в Штатах Ольга Стефанишина. «Мы готовы вступить в НАТО и чувствуем, что без Украины глобальная безопасность невозможна». На встрече с главой Белого дома Зеленский планирует убедить его в том, что «Украина стала неотъемлемой частью долгосрочной безопасности НАТО», сказала Стефанишина.

Отступать от тезиса о «переломе в пользу Украины» не стали даже после последних событий на фронтах, где украинская «перемога» никак не просматривается.

Еще чуть-чуть надавить на Россию дальними ударами, и она сама запросится за стол переговоров, убеждают европейские лидеры. Они сами себе внушили, будто Москва вот-вот прогнется, и на недавнем саммите G7 призвали Трампа «рассматривать Украину как стратегический актив, а не обузу».

А коли это актив, разве можно признать даже на фоне кадров пылающего Киева, что дела у Зеленского идут не так, как грезилось?

Отказ Зеленского от 28-пунктного плана мирных соглашений по Украине может плохо сказаться на отношениях с Трампом Фото: REUTERS.

УКРАИНА НЕЛОГИЧНО УМОЛЯЕТ О ПОМОЩИ

Вчера Зеленский в рамках саммита выступил на форуме оборонной промышленности НАТО. «Пожалуйста, помогите нам получить больше ракет для противовоздушной обороны, - буквально умолял он аудиторию. - Это наш главный приоритет. Остальное мы способны сделать сами. Но, когда дело касается ПВО, нам нужна решимость партнеров».

Как-то не вяжется эта слезная просьба Зеленского с его же утверждениями о том, что «Украина создала самую передовую в мире систему ведения боевых действий».

Тут, по известному рецепту, ему или крестик надо снять, или трусы надеть. Ведь если ты хочешь предстать перед Трампом как его «стратегический актив», то нелепо клянчить у европейцев «надежную защиту от российских баллистических ракет». Которой, тем более, у них нет.

Американцы же ее Киеву точно не дадут – после слов Трампа о том, что прекращение огня с Ираном больше не действует, все ждут эскалации боевых действий на Ближнем Востоке. И Вашингтону опять будет не до «стратегического актива» в Киеве. Это можно расценивать как очередной удар для Зеленского.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Зеленский за бортом: на саммите НАТО Украину поместили на третий план

Анкара пела «Катюшу» с Ансамблем Александрова накануне саммита НАТО

Трамп на саммите НАТО затмил всех: пообещал снять санкции с Турции и предупредил Европу об исчезновении