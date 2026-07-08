В Кремле оценили работу Дегтярева и его большой команды в восстановлении прав наших спортсменов

Глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

…- Дмитрий Сергеевич, можно вопрос по поводу возвращения нашему Олимпийскому комитету прав? - спросил я у официального представителя Кремля в среду, 8 июля.

- Давайте, - сказал Дмитрий Песков.

- Как вы оцениваете во всей этой работе роль министра спорта и главы Олимпийского комитета России Михаила Дегтярева, которому, кстати, 10 июля исполняется 45 лет?

- Безусловно, это большие достижения, - сказал официальный представитель Кремля, отвечая на вопросы журналиста KP.RU. - Там работает целая команда переговорщиков с МОК.

Это очень сложная, напряженная работа.

Мы видим результаты, результаты по отдельным международным федерациям. Тоже в этом задействовано очень большое количество людей.

И, конечно, для спортивного ведомства сейчас очень важно, чтобы все наши спортсмены получили возможность выступать на крупных международных мероприятиях.

- Под нашим флагом, - добавил я. - Спасибо огромное.

Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

ЧТО ЕЩЕ СКАЗАЛ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КРЕМЛЯ ДРУГИМ СМИ

Вопрос:

- МОК вчера сообщил, что временно восстановил членство Олимпийского комитета России, рекомендовал снять ограничения с российских спортсменов. При этом вопрос участия российских атлетов с флагом и гимном будет рассмотрен позже, так было заявлено. Как в Кремле восприняли это заявление? И рассчитывают ли, что международные федерации последуют рекомендации МОК?

Песков:

- Это положительная новость. И вчера министр Дегтярев комментировал уже ее.

Это действительно важный шаг на пути восстановления полного объема отношений между нашим Олимпийским комитетом и Международным олимпийским комитетом.

Это важный шаг на пути возвращения законных прав наших спортсменов на участие в международных соревнованиях. Но работа будет продолжаться по линии наших спортивных ведомств. Они ее ведут постоянно, последовательно. Эта работа будет продолжаться.

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