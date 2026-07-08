«Ему не дают жить»: Молодая жена Анатолия Кашпировского отреагировала на новость о его онкологии

В 90-е годы у Анатолия Кашпировского были миллионы поклонников по всему миру. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

В 90-е годы у Анатолия Кашпировского были миллионы поклонников по всему миру. Лишь одним голосом он мог заставить человека подчиниться – упасть на пол или забыть о боли. Кто-то уверял, что его сеансы исцеляют, кто-то - что помогают в жизни. Кашпировский собирал полные залы, а его слава распространилась далеко за пределы страны.

«Экстрасенс», «лекарь», «гипнотизер» - как только не величали Кашпировского СМИ. Недавно он вернулся на сцену, но в новостях теперь Анатолий Михайлович появляется только на фоне скандалов. Недавно страну облетели заголовки – Кашпировский остался без квартиры и денег. Как писали в новостях, мужчина переписал свое имущество на свою молодую жену Гулизар, которая младше его на 33 года. И это не только квартира, но и финансы. Якобы все деньги, которые зарабатывает знаменитость, идут через фирму его супруги.

Теперь – новое. Анатолий Кашпировский перенес экстренную операцию, у него нашли злокачественную опухоль. KP.RU дозвонился до его супруги.

- Нет, это все вранье. Анатолий Михайлович на днях выйдет с опровержением, - заявила KP.RU Гулизар. – И про операцию, и про опухоль – все вранье. Прекрасно чувствует человек себя. Больницы не было и операции тоже. Как и то, что у него отняли квартиру. Никто ни у кого квартиры не отнимал.

- Квартира на нем?

- Нет, квартира может на ком угодно быть. У него есть семья, сын есть, дочка есть. Человек кому хочет, тому и дарит свое имущество, правильно?

- Сообщали, что он на вас переписал. Это правда?

- Он, ну, переписал, не переписал. Вот зачем это? В нашей стране нечего обсуждать, кроме квартиры Анатолия Михайловича? Ну, слушайте, это вообще, знаете, чушь пишут всякую, что отобрала, что выгоняют его, остался без всего, не остался. У него есть семья, есть сын, есть дочка.

- А он сейчас сам где находится?

- В Москве дома у себя. Со мной находится.

- А он может подтвердить, что у него все хорошо, раз он рядом?

- Ну, я же сказала, он выйдет и скажет сам потом, вот тогда и достоверную информацию будете печатать. Сейчас он никому из журналистов не дает интервью. Никто не пишет правду уже сколько лет. Он никуда не ходит: ни на первый канал, ни на второй, если вы заметили. Не дают человеку спокойно жить. Знаете, всякие болезни приписываются. Всякую чушь приписывают. Ну, это же некрасиво. Он же не лезет в чужие семьи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Никто его нигде не оперировал»: директор Кашпировского опроверг сообщения о госпитализации психотерапевта

«Не несите чушь»: Директор Кашпировского опроверг новости о том, что молодая жена забрала у целителя квартиру и деньги

"Этим я зачеркнул себя полностью": Анатолий Кашпировский рассказал, как потерял все