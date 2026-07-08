Дональд Трамп откопал зарытый было в ближневосточный песок топор войны и снова угрожает им Ирану. Фото: REUTERS.

Дональд Трамп откопал зарытый было в ближневосточный песок топор войны и снова угрожает им Ирану. На саммите НАТО в Анкаре президент США, отвечая на вопрос о перспективах перемирия с Тегераном, решительно заявил: «Думаю, все кончено. Я больше не хочу с ними иметь дело. Это кучка лжецов».

Он допустил, что американские переговорщики могут попытаться продолжить работу, но уверен, что они «лишь зря потеряют время».

По словам Трампа, режим прекращения огня окончен. На этом фоне нефтяные фьючерсы рванули вверх.

ЧТО ТРАМП ЗАЯВИЛ ОБ ИРАНЕ

Мало того, хозяин Белого дома обозвал руководство руководство Ирана «отбросами» и «больными людьми».

- Они больны. С ними что-то не так. Мы говорим им: идите и занимайтесь своими похоронными делами (имелось в виду прощание с погибшим под американскими и израильскими бомбами верховным лидером страны Али Хаменеи - Ред.), а вместо этого они вчера начали обстреливать корабли ракетами, поэтому вчера вечером мы нанесли им очень сильный удар», - сказал президент в интервью телеканалу NBC News.

Трамп пришел в гневное состояние, потому что иранцы обстреляли три танкера, пытавшихся без разрешения пройти через Ормузский пролив. В ответ американцы нанесли серию ракетных ударов по Ирану, а также лишили Тегеран права продавать нефть на мировом рынке, отменив введенные в связи с подписанием мирного меморандума послабления.

Так что же, действительно - всё? Военные действия теперь могут возобновиться в любой момент - или импульсивный Дональд опять лишь сотрясает воздух угрозами? Вспомним: в мае он предрекал, что «от Ирана ничего не останется, если он не будет действовать быстро». В прошлом месяце снова ставил ультиматум: «Закроете Ормуз - и у вас не останется страны».

Трамп пришел в гневное состояние, потому что иранцы обстреляли три танкера, пытавшихся без разрешения пройти через Ормузский пролив. Фото: REUTERS.

ПРОГНОЗ О ДЕЙСТВИЯХ США ПРОТИВ ИРАНА

«Трамп оказался в патовой ситуации. Ему нужно либо начать настоящую войну против Ирана, возможно, даже с ограниченным применением ядерного оружия, либо все бросить и отступить, как это случилось с США во Вьетнаме. Ни то, ни другое он сделать не сможет, - полагает политолог-американист Дмитрий Дробницкий. - Продолжать масштабные боевые действия Америка не готова - надо восполнить арсеналы, сильно опустившие после проведения операции «Эпическая ярость» против Ирана весной этого года. Да и монархии Персидского залива, вдоволь натерпевшиеся тогда от обстрелов, на продолжение такого кошмара вряд ли согласятся.

Наземная операция США в Исламской республике исключена из-за вероятности больших потерь.

Использование ядерного оружия, конечно, может разворотить Иран и создать там хаос как в Ираке или Ливии, но поставит жирный крест на взлелеянном Дональдом собственном имидже всепланетного миротворца. Ну а сдача позиций и отказ от претензий к тегеранскому режиму означали бы для Трампа политическую смерть как лидера страны, особенно накануне промежуточных выборов в Конгресс».

Эксперт уверен, что громкие фразы президента США, сказанные в Анкаре, не приведут к реальной эскалации военных действий. Просто сейчас ситуация вернулась к той, что была до заключения меморандума между Вашингтоном и Тегераном.

- У Трампа нет иного выхода, как продолжить переговоры и снова разрешить продажу иранской нефти, - считает Дробницкий. - И процесс этот обещает быть бесконечно долгим, потому что из-за диаметрально противоположных интересов Ирана, США, Израиля и других региональных игроков выйти на устраивающее всех соглашение сейчас просто невозможно.

КАК ИРАН РЕАГИРУЕТ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА США

А чего ждать от Ирана после резкого выпада Трампа?

- Там к этому были готовы. Тегеран уже давно дал понять, что не верит в долгосрочные договоренности с Соединенными Штатами, более того - прямо обвиняет их в срыве намеченных шагов на пути к миру, - указывает международный политолог, востоковед Елена Супонина. - Проходящая в Иране церемония прощания с убитым американцами рахбаром Хаменеи продемонстрировала единение народа вокруг режима и была воспринята руководством и генералитетом как мандат на продолжение активного сопротивления США, а не поиска компромисса.

К тому же велика вероятность, что Израиль сейчас с радостью подхватит воинственную риторику Трампа и возобновит военные действия против «Хезболлы» в Ливане, а, может быть, решится и на новые удары по Ирану.

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