Дмитрий Песков: Мы неоднократно обращали внимание наших турецких коллег на очень опасную деятельность киевского режима

Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков Фото: REUTERS.

…- Дмитрий Сергеевич, на что рассчитывает киевский режим, пытаясь атаковать инфраструктуру для поставок российского газа в Турцию, особенно в дни саммита НАТО в Анкаре? Ожидает ли Москва, что участники саммита как-то отреагируют на это? И ведет ли сейчас Россия с Турцией какой-то диалог по обеспечению безопасности газовой инфраструктуры в Черноморском регионе?

- Мы неоднократно обращали внимание наших турецких коллег на очень опасную деятельность киевского режима, - сказал официальный представитель Кремля, отвечая в среду, 8 июля, на вопросы журналистов. - И - на постоянные попытки атаковать объекты энергетической инфраструктуры, связанные с перекачкой газа по «Голубому» и по «Турецкому потоку».

Мы считаем, что киевский режим постоянно демонстрирует агрессивность и склонность к террористическим актам в отношении объектов критической международной энергосистемы. Считаем это очень опасным, очень опасными проявлениями. Безусловно, принимаем максимальные меры для того, чтобы минимизировать опасность от этих атак.

Но, конечно же, мы рассчитываем, что наши турецкие собеседники и другие страны будут использовать свое внимание для того, чтобы предостеречь киевский режим от таких действий.

Киевский режим продолжает попытки атаковать инфраструктуру для поставок российского газа в Турцию. Фото: Fly Of Swallow Studio/Shutterstock/Fotodom

ЧТО ЕЩЕ СКАЗАЛ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КРЕМЛЯ

…- Только что появились сообщения об ударе беспилотников по танкеру YASA POLARIS, принадлежащему Chevron, который используется Каспийским трубопроводным консорциумом. Атака произошла около Черноморского побережья России, как говорят источники. Вчера же появились сообщения о том, что несколько российских танкеров были атакованы в Каспийском море украинскими БПЛА. Как вы все это можете прокомментировать?

Песков:

- Скорее, это можно прокомментировать теми же словами, которые я использовал, отвечая на первый вопрос.

Это именно проявление террористической деятельности киевского режима в отношении международной энергетической инфраструктуры.

Вопрос:

- Как-то Россия будет на все это реагировать?

Песков:

- Россия продолжает специальную военную операцию.

Вопрос:

- Сейм Литвы дал ход законопроекту об исключении конституционного запрета на размещение ядерного оружия на территории. Есть ли реакция Кремля? Известно ли об этом президенту?

Песков:

- Честно говоря, новая информация. Я раньше ее не слышал.

Мы знаем, что аналогичное решение принято в Финляндии. Наверняка Прибалтика будет гнаться за тем, чтобы успеть за Финляндией принять аналогичное решение.

Наверное, в отличие от ожиданий этих стран, которые принимают такое решение, это не добавит им безопасности.

Наоборот, это существенно повысит уровень опасности для них, потому что в отношении таких стран будут приниматься контрмеры с тем, чтобы мы могли обеспечить наши интересы.

Вопрос:

- На российском фондовом рынке очень турбулентная ситуация, индексы снижаются. Насколько эта проблема попадает в поле зрения Кремля? Есть ли необходимость реагировать, как считает президент?

Песков:

- Президент находится в постоянном контакте с экономическим блоком. Макроэкономическая стабильность абсолютно обеспечена. Ситуация абсолютно под контролем. Она прогнозируемая, имеется необходимый запас прочности.

Волатильность на фондовом рынке – да, это то явление, которое сейчас есть.

Рынок всегда реагирует на события и в регионе, и в мире. Это нормальная реакция. Правительство занимается этим вопросом, а главное – это тема развития экономики во всех аспектах.

В том числе и об этом пойдет речь на сегодняшнем совещании президента с правительством.

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