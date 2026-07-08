Как украинские дроны долетают до Сибири: разбор ситуации в Омске

Занятия новобранцев расчетов российских мобильных огневых групп на военном полигоне. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Продолжаются массированные атаки украинских дронов на российские регионы - только по Крыму и сопредельным территориям за ночь прилетело более 400 беспилотников. Накануне были прилеты в Сибирь, в далекий Омск.

На Радио «Комсомольская правда» говорили с главою Центра изучения военных и политических конфликтов Андреем Клинцевичем.

КАК ОН ДОЛЕТЕЛ?

- Как удалось украинскому беспилотнику долететь с Украины до Омска?

- Объяснение есть. Давайте пройдемся по фактам.

- Давайте.

- В России лучшая в мире система ПВО. Начиная от заатмосферного перехвата комплексов «Нудоль», которые чуть ли не полторы тысячи километров по высоте могут взять, дальше, чем некоторые спутники летают, и заканчивая ЗРК С-500 и С-400. И уже самые малые комплексы, такие как «Панцирь-СМД». Притом у нас самая крупная территория в мире.

- Ее целиком закрыть радиолокационным покрытием – невозможно?

- Практически – нет. Отсюда вывод: мы прикрываем более важные объекты. Или, если мы вскрываем нахождение или прохождение дронов по тем или иным маршрутам, выставляем засады.

- Вы же общаетесь с «узкими специалистами»?

- Они мне объясняют: представь школьный спортзал. Насыпь гороха в руки - и брось горох на этот пол вдаль. Вот так рассеяны «горошины» наших радаров, систем ПВО. Ну потому что реально большая территория.

- Долетать до Омска с Украины украинские БПЛА уже могут?

- Да, облетая места, где находятся комплексы ПВО, радары, или пользуясь рельефом местности вдоль рек, прикрываясь высоким берегом и так далее, - это технически возможно.

ЗАПАД В ПОМОЩЬ

- С западной помощью?

- К сожалению, в условиях полного содействия американцев, европейцев, создания трехмерных карт России, радиолокационного покрытия. Военные и гражданские спутники дистанционного зондирования Земли здесь работают. Отвечая на вопрос - мог ли дрон туда долететь, надо понимать, что дальности уже большие, до 2500 километров.

Производство компонентов для БПЛА дальнего радиуса действия на украинском предприятии. Фото: REUTERS.

- Украинскому беспилотнику самолетного типа часов 20 лететь при его стандартной скорости?

- Ну да. Я видел более-менее хорошо сохранившиеся остатки дронов «Лютый». В идеальном состоянии видел такие дроны, как самолет «Аэропракт А-22». Он 250 килограмм может тащить. У них возможно реальное увеличение топливных баков. Может быть, небольшая доработка корпуса и уменьшение боевой части позволят туда дотянуться.

- Сколько нынешние украинские дроны могли пролетать еще вчера?

- На 1800 км в базовом исполнении. Чтобы добавить 1000 километров - это вопрос топливных баков. Может быть, какой-то модификации. И суммарная масса боевой части, которая долетает до точки, должна быть уже, условно, не 90 килограмм, а, например, 40. Может быть, высокоэнергетическая взрывчатка используется. Достаточно 40 килограмм - это тоже много для нанесения удара, если точное попадание.

МЕТЯТ В НПЗ

- ВСУ в последние месяцы пытаются попадать по нашим НПЗ?

- Целят они исключительно по спецколоннам, которые проводят первичную очистку нефти. А это сердце завода - а не просто куда-то в квадрат. И там, скорее всего, стоят вещи, связанные с машинным зрением. На финальной траектории они уже определяют цель. Определяют точку, куда надо ударить, и уже наводятся на этой точке дальше.

- Возникали вопросы - облетали ли Казахстан или его зацепили?

- Каких-то заявлений от наших систем ПВО или МИДа не было. Не думаю, что они проходили насквозь. Хотя территория Казахстана тоже очень обширна. Могли воспользоваться и срезать немного дистанцию. Но эта информация вряд ли выйдет в публичную плоскость.

КОГНИТИВНОЕ ИСКАЖЕНИЕ

- Как лучше защищать НПЗ сегодня - удары ведь не вчера начались?

- Сейчас мы видим классическое когнитивное искажение. Одно негативное событие дает тебе окрас всех событий, что это плохо. Например, на днях был крупнейший налет на территорию России. Под 900 дронов и ракет полетело. Мы практически все сбили. Но притом на следующий день стоял звон: мол, один дрон пробился, куда смотрит ПВО? Ответственно заявляю: крайне мало стран в мире, которые выдержали бы такие удары, которые идут каждый день - Украина в последнее время посылает от полутысячи дронов ежедневно.

- Притом мы обращаем внимание на защиту отдельных объектов?

- Не существует в мире стопроцентной защиты от дронов. Противник ищет огрехи. У нас один из самых высоких в мире процент сбития - 98%. Да, к сожалению, эти 2%, какие-нибудь 10 дронов, которые пролетели, наносят ущерб. Но это - всего лишь 2%. А не 20, и не 60, - как на Украину долетает. Мы ранее видели, как Украина смогла в течение двух дней пробиться, нащупала какую-то малую брешь в нашей обороне, достала до столичного НПЗ. А накануне был самый массированный за последние два года удар по Москве. 600 дронов только на Москву летело – и что, хоть один долетел? Нет. О чем это говорит? О том, что мы быстро нашли уязвимость и прикрыли ее.

- Прилеты продолжатся.

- Мы должны быть к этому готовы. Мы делаем максимум из того, что можно было бы сделать. Я бы более активно создавал коалиции, как это принято во всем мире. Украина и НАТО не боятся говорить друг другу - давайте помогать. Что нам мешает, например, обратиться к нашим партнерам по ОДКБ.

- И что им сказать?

- Друзья мои, не надо принимать участие в конфликте, но нашу территорию атакуют, давайте ваши расчеты ПВО выставим возле крупных городов. Прикройте социальные объекты и так далее. Можно поговорить с Китаем, с Индией, с Белоруссией, в конце концов. Эти расчеты прикрывали бы города, а наши расчеты прикрывали бы инфраструктурные или военные объекты. Поверьте мне, работа ведется, просто сроки очень сжатые…

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