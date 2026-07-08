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Политика8 июля 2026 12:25

Как украинские дроны долетают до Сибири: разбор ситуации в Омске

Военный эксперт Клинцевич разобрал прилёт украинского дрона в Омск
Авторы (2):
Иван ПАНКИН
Игорь ЯКУНИН
Занятия новобранцев расчетов российских мобильных огневых групп на военном полигоне.

Занятия новобранцев расчетов российских мобильных огневых групп на военном полигоне.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Продолжаются массированные атаки украинских дронов на российские регионы - только по Крыму и сопредельным территориям за ночь прилетело более 400 беспилотников. Накануне были прилеты в Сибирь, в далекий Омск.

На Радио «Комсомольская правда» говорили с главою Центра изучения военных и политических конфликтов Андреем Клинцевичем.

КАК ОН ДОЛЕТЕЛ?

- Как удалось украинскому беспилотнику долететь с Украины до Омска?

- Объяснение есть. Давайте пройдемся по фактам.

- Давайте.

- В России лучшая в мире система ПВО. Начиная от заатмосферного перехвата комплексов «Нудоль», которые чуть ли не полторы тысячи километров по высоте могут взять, дальше, чем некоторые спутники летают, и заканчивая ЗРК С-500 и С-400. И уже самые малые комплексы, такие как «Панцирь-СМД». Притом у нас самая крупная территория в мире.

- Ее целиком закрыть радиолокационным покрытием – невозможно?

- Практически – нет. Отсюда вывод: мы прикрываем более важные объекты. Или, если мы вскрываем нахождение или прохождение дронов по тем или иным маршрутам, выставляем засады.

- Вы же общаетесь с «узкими специалистами»?

- Они мне объясняют: представь школьный спортзал. Насыпь гороха в руки - и брось горох на этот пол вдаль. Вот так рассеяны «горошины» наших радаров, систем ПВО. Ну потому что реально большая территория.

- Долетать до Омска с Украины украинские БПЛА уже могут?

- Да, облетая места, где находятся комплексы ПВО, радары, или пользуясь рельефом местности вдоль рек, прикрываясь высоким берегом и так далее, - это технически возможно.

ЗАПАД В ПОМОЩЬ

- С западной помощью?

- К сожалению, в условиях полного содействия американцев, европейцев, создания трехмерных карт России, радиолокационного покрытия. Военные и гражданские спутники дистанционного зондирования Земли здесь работают. Отвечая на вопрос - мог ли дрон туда долететь, надо понимать, что дальности уже большие, до 2500 километров.

Производство компонентов для БПЛА дальнего радиуса действия на украинском предприятии.

Производство компонентов для БПЛА дальнего радиуса действия на украинском предприятии.

Фото: REUTERS.

- Украинскому беспилотнику самолетного типа часов 20 лететь при его стандартной скорости?

- Ну да. Я видел более-менее хорошо сохранившиеся остатки дронов «Лютый». В идеальном состоянии видел такие дроны, как самолет «Аэропракт А-22». Он 250 килограмм может тащить. У них возможно реальное увеличение топливных баков. Может быть, небольшая доработка корпуса и уменьшение боевой части позволят туда дотянуться.

- Сколько нынешние украинские дроны могли пролетать еще вчера?

- На 1800 км в базовом исполнении. Чтобы добавить 1000 километров - это вопрос топливных баков. Может быть, какой-то модификации. И суммарная масса боевой части, которая долетает до точки, должна быть уже, условно, не 90 килограмм, а, например, 40. Может быть, высокоэнергетическая взрывчатка используется. Достаточно 40 килограмм - это тоже много для нанесения удара, если точное попадание.

МЕТЯТ В НПЗ

- ВСУ в последние месяцы пытаются попадать по нашим НПЗ?

- Целят они исключительно по спецколоннам, которые проводят первичную очистку нефти. А это сердце завода - а не просто куда-то в квадрат. И там, скорее всего, стоят вещи, связанные с машинным зрением. На финальной траектории они уже определяют цель. Определяют точку, куда надо ударить, и уже наводятся на этой точке дальше.

- Возникали вопросы - облетали ли Казахстан или его зацепили?

- Каких-то заявлений от наших систем ПВО или МИДа не было. Не думаю, что они проходили насквозь. Хотя территория Казахстана тоже очень обширна. Могли воспользоваться и срезать немного дистанцию. Но эта информация вряд ли выйдет в публичную плоскость.

КОГНИТИВНОЕ ИСКАЖЕНИЕ

- Как лучше защищать НПЗ сегодня - удары ведь не вчера начались?

- Сейчас мы видим классическое когнитивное искажение. Одно негативное событие дает тебе окрас всех событий, что это плохо. Например, на днях был крупнейший налет на территорию России. Под 900 дронов и ракет полетело. Мы практически все сбили. Но притом на следующий день стоял звон: мол, один дрон пробился, куда смотрит ПВО? Ответственно заявляю: крайне мало стран в мире, которые выдержали бы такие удары, которые идут каждый день - Украина в последнее время посылает от полутысячи дронов ежедневно.

- Притом мы обращаем внимание на защиту отдельных объектов?

- Не существует в мире стопроцентной защиты от дронов. Противник ищет огрехи. У нас один из самых высоких в мире процент сбития - 98%. Да, к сожалению, эти 2%, какие-нибудь 10 дронов, которые пролетели, наносят ущерб. Но это - всего лишь 2%. А не 20, и не 60, - как на Украину долетает. Мы ранее видели, как Украина смогла в течение двух дней пробиться, нащупала какую-то малую брешь в нашей обороне, достала до столичного НПЗ. А накануне был самый массированный за последние два года удар по Москве. 600 дронов только на Москву летело – и что, хоть один долетел? Нет. О чем это говорит? О том, что мы быстро нашли уязвимость и прикрыли ее.

- Прилеты продолжатся.

- Мы должны быть к этому готовы. Мы делаем максимум из того, что можно было бы сделать. Я бы более активно создавал коалиции, как это принято во всем мире. Украина и НАТО не боятся говорить друг другу - давайте помогать. Что нам мешает, например, обратиться к нашим партнерам по ОДКБ.

- И что им сказать?

- Друзья мои, не надо принимать участие в конфликте, но нашу территорию атакуют, давайте ваши расчеты ПВО выставим возле крупных городов. Прикройте социальные объекты и так далее. Можно поговорить с Китаем, с Индией, с Белоруссией, в конце концов. Эти расчеты прикрывали бы города, а наши расчеты прикрывали бы инфраструктурные или военные объекты. Поверьте мне, работа ведется, просто сроки очень сжатые…

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