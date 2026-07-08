Виктор Бут: В тюрьме я брал в руки книжки, присланные из России, и думал «Эту тоже Алла держала в руках»

Виктор Бут с супругой Аллой на радиостанции "Комсомольская правда" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Накануне Дня семьи, любви и верности в студии радио «Комсомольской правды» побывала уникальная семья: супруги - известный бизнесмен, политик и общественный деятель, отсидевший по сфабрикованному обвинению в американской тюрьме без малого 15 лет Виктор Бут и художник и искусствовед Алла Бут, 15 лет боровшаяся за освобождение мужа.

Держи меня, соломинка, держи…

- А мы вот нашли фотографию, на которой юный Виктор Бут держит на руках юную Аллу Юрьевну, которая еще не Юрьевна.

А. Бут:

- Которая еще не Бут. Юрьевна-то уже давно. С рождения.

А. Бут:

- Ой, господи. Это Санкт-Петербург. Дворец бракосочетания. 22 сентября зарегистрировали брак. У нас уже в этом году будет 35 лет совместной жизни.

Фото: Личный Архив. Перейти в Фотобанк КП

- Из них 15 лет разлуки, боли, тревог и горя – время, когда Виктор попал под каток американской Фемиды. Как не отчаяться в этой ситуации?

А. Бут:

- Как это - не отчаиваться? Все было, и отчаяние, и слезы, и глубокая депрессия, и еще Бог знает что.

Фото: Личный архив.

- И Алла Юрьевна 15 лет боролась за мужа.

- Я вообще на всех судах была. Я за эти 15 лет практически адвокатом стала, уже могу советы давать юридические. И по российским, а особенно по американским законам, и по общению с адвокатами, и по общению с прессой, и, в общем, практически, я даже не знаю, в чем я теперь не разбираюсь.

Фото: Личный Архив. Перейти в Фотобанк КП

Организовывала пресс-конференции, давала интервью, размещала публикации в соцсетях, собирала посылки для мужа. И друзья мои, и друзья друзей, и вообще просто незнакомые люди подключились, отправляли Виктору книги. Мы составили прям буквально список, что посылать: классическая русская литература, книги по биологии, истории, экономике. Особенная графа - учебники иностранных языков, вот Виктор и выучил десяток новых наречий. Я говорю: так, поэзии не хватает. Давайте отправим Блока, Есенина. Газет российских.

Ездила в Америку, когда разрешали свидания.

- Письма писали?

В.Бут:

- Звонила почти каждый день.

А.Бут:

- Вы спрашиваете про отчаяние... Когда в это состояние впадаешь, то вроде и мир вокруг уже не существует. И ты думаешь, что хуже быть не может. И я тогда вспоминала моих родителей, бабушек, и прабабушек… Они блокадники, а маме на тот момент было 7 лет! И в этом ужасе суметь выжить…

Мама очень не любила разговаривать ни о войне, ни о блокаде. Но, тем не менее, из ее отрывочных воспоминаний я узнала, что эта умиравшая от голода малышка при артобстреле поднималась на крышу, чтобы тушить зажигалки. Ее семья жила на 10-й линии Васильевского острова, у Большого проспекта. И когда на меня накатывало отчаяние, я думала: вот эта бессильная девочка карабкалась на крышу пятиэтажного дома (а там потолки в квартирах пятиметровые, так что фактически на высоту десятиэтажки), так неужели мне хуже, чем было моей маме?

В. Бут:

- В самых сложных ситуациях только любовь, наверное, дает силы, когда уже ты думаешь, что вариантов нет. Понимаете, тут ведь дело в людях, которые находятся вместе. Это просто такая глубокая взаимосвязь поддерживает в тебе дух и мужество. Наверное, самое главное – это ощущение близости, ощущение того, что о тебе не просто не забыли, а что тебя любят вопреки всем ситуациям.

- Это и есть рецепт семейного счастья?

А.Бут:

- Где-то я недавно прочитала: перед тем, как жениться, ты реши, готов ли ты с этой женщиной разговаривать всю жизнь? Нам до сих пор есть о чем поговорить по душам. Я вообще считаю, что, наверное, общение и какая-то порождаемая этим общение внутренняя близость и взаимопонимание – это и есть основа любви. Остальное не важно.

Виктор Бут на радиостанции`Комсомольская правда` Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

- Вы не ссоритесь?

А.Бут:

- Мы не ссоримся. Я вообще не помню за всю нашу жизнь, чтобы мы серьезно поругались, и не разговаривали, например, целый день.

В.Бут:

- Разногласия у нас возникают только по творческим проблемам - когда рисуем.

А.Бут:

- Я художник по образованию, а Витя научился здорово рисовать в тюрьме.

И он мне говорит как профессионал уже: ты знаешь, эта краска этим замешивается.

- А вы?

А.Бут:

- А я говорю: да неважно, чем ее замешивать.

В. Бут:

- И доходит до того, что я заявляю: «Так, бери кисти и сама рисуй, а мне не мешай.»

А. Бут:

- Да-да, отойди, говорит, я сам все знаю.

- Главное, чтобы политика не развела по разные стороны баррикад.

В. Бут:

- Главное, чтобы лодка семейного счастья не разбивалась о бытовые преграды.

А. Бут:

- Главное, принимать родного человека таким, какой он есть, потому что у каждого полно недостатков. Не пытаться перевоспитывать.

Жена Виктора Бута Алла рассказала, как поддерживала мужа в тюрьме Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Это интервью мы пережили вместе, как торнадо…

- 29 июня вышло нашумевшее интервью, которое Виктор Бут дал знаменитому американскому журналисту Такеру Карлсону. Алла, вы мужа не отговаривали?

А.Бут:

- Нет, не отговаривала. Зачем? Карлсон – интересный журналист, муж – интересный человек. Все нормально. Хотя, конечно, это было волнительное событие. Что-то вроде маленького торнадо.

- Виктор Анатольевич, а как вообще журналист на вас вышел - сам или через помощника?

В.Бут:

– Сам, напрямую. Вначале у меня состоялся с ним телефонный разговор. Мы принципиально договорились, а дальше помощники связались, назначили время, обговорили, как мы будем связываться.

Такер Карлсон и с 2014 года, и с начала СВО, наверное, один из немногих в США, кто подходил к освещению этих событий сбалансированно и пытался разобраться в сути.

- А у вас какая была задача?

В.Бут:

- Задача одна - максимально откровенно поговорить на все насущные темы. Не было никаких особых листочков с какими-то заготовками. Все было естественно, и, наверное, за счет этого разговор получилось интересным.

Хорошо, что есть такая возможность донести объективную информацию до аудитории журналиста, наше мнение, наше видение событий. И я думаю, что это было важным – высказаться рядовому гражданину, не официальному лицу, не чиновнику.

У нас есть заявления нашего президента, МИДа, адресованные официальным лицам. А у меня появилась возможность напрямую, как простому человеку, обратиться напрямую к простым американцам. Среди них, надо сказать, и это важно, очень много тех, кто относится к России довольно доброжелательно.

А. Бут:

- Американцы пишут: понятно, что Бут – не актер и не ангажированный пропагандист. Он верит в то, что он говорит, сыграть так невозможно, выучив роль – тоже. У него не было ни одной бумажки, ни одной записки, он глазами никуда не бегал, текст с экрана не считывал.

– Кстати, оказывается, Такер Карлсон внимательно следил за судьбой Виктора Бута с самого начала того позорного процесса с фабрикацией ложного обвинения и заключения вас в американскую тюрьму. Он же работал на Fox News, которая весьма резко была настроена против России.

В. Бут:

- Знаете, я, к сожалению, не смотрел, что было, освещал ли он процесс тогда или нет. Мне, как понимаете, не до того было, да и сейчас не дошли руки. Копаться в архивах позже будем. Когда меня освобождали, он резко критиковал этот обмен, потому что в то время была администрация Байдена, и он совершенно серьезно верил обвинениям. Но с тех пор многое поменялось, появилось достаточно новой информации, сейчас мы живем в другой ситуации.

Виктор Бут Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

- А вместе с ним вы вспоминали о тех годах и событиях?

В. Бут:

- Да нет. Потому что главное для нас же сейчас то, что происходит, это намного важнее.

А. Бут:

- Я интервью внимательно послушала, там была очень хорошая фраза такая Виктором сказана: «Давайте оставим прошлое в покое, у нас есть настоящее, мы живем будущим».

- Интервью шло на английском языке без переводчика?

В. Бут:

- Да, конечно.

Честно и без подковырок

- А тема разговора была заявлена заранее? О чем он собирался с вами говорить? Или это была чистая импровизация?

В. Бут:

- На каком-то этапе мы обсудили, о чем можно было бы поговорить. Он интересовался, насколько это для меня комфортно. Я сказал, что комфортно почти все. Такая моя позиция ему тоже понравилась, поэтому у нас состоялся такой действительно разговор не по сценарию. У него были, естественно, свои вопросы, интересные. Отдать должное, он умеет слушать и дает возможность высказаться.

- Не провоцировал, с подковыркой вопросов не было?

В. Бут:

- Нет, с подковыркой вопросов точно не было. По крайней мере, в его лице был такой очень профессиональный журналист, который своей главной задачей считает дать возможность полноценно высказаться собеседнику, заявить свою позицию.

- Были вопросы, которых вы не ожидали?

В. Бут:

- Были несколько вопросов, которые мы не оговаривали, но они были очень, будем так говорить, к месту в контексте именно той беседы.

- А «за кадром» многое осталось, то, о чем говорили, но не записали?

В. Бут:

- Да, конечно. Такер даже сказал: «Давайте скорее начнем записывать, а то мы сейчас выговоримся». И до интервью, и после него мы продолжительное время обсуждали различные темы.

- А из самой записи что-то вырезал?

В. Бут:

- Нет, как записали 1 час 03 минуты, так он полностью все поставил.

А. Бут:

- Когда они рассуждали на тему внутренней политики США, Такер сказал: «Теперь понятно, почему вас посадили».

- Это он так острит, что ли?

А. Бут:

- Виктор очень четко и грамотно разложил структуру конфликта внутри Америки. Я читала комментарии американцев, люди пишут: «Бут разбирается в нашей ситуации лучше, чем наши политики».

В. Бут:

- Я говорил о том, что американский народ, наверное, в первую очередь стал жертвой правящей глобалистской элиты, ее экспериментов над человечеством, которые они задумали и вначале провели на американском народе, а потом уже это стали распространять в Европу, в другие страны.

Простые американцы – первая жертва экспериментов

- Какие эксперименты вы имеете в виду?

В. Бут:

- Прежде всего, разрушение нормальной семьи, традиционной семьи в Америке. Этот процесс начался еще в 50-х годах с разрушения семьи чернокожего населения Америки. Потом к тому добавилась и сексуальная революция, и наркотики. Потом позже пришло это движение ЛГБТ*, потом трансгендеры*, потом деиндустриализация в огромном масштабе.

И на самом деле американскому народу досталось больше всего от глобалистов.

В этом плане у нас очень много людей, которые понимают, что на Украине Россия ведет борьбу со всеми этими вызовами, с силами зла, и это уже, естественно, проявляется все более и более отчетливо с каждым днем. И важно понимать, что и для нас, и для всех нормальных людей, живущих на планете, и американцев, в том числе, это фактически борьба за будущее человечества.

- Ну, вообще-то, политика тут не пересекается с семьей, идет параллельным курсом. Разве не так?

В. Бут:

- Как же не пересекается? Государство сильно своей ячейкой общества, как раньше говорили, то есть семьей. И если мы, как страна, будем делать все для того, чтобы наши семьи имели возможность жить благополучно, счастливо растить детей, нам не придется спотыкаться о демографические проблемы, которые стоят на самом деле очень остро.

- А на чем, по-вашему, стоит благополучие семьи?

- Самое первое, по-моему – жилье. Не после 15-20 лет скитания по углам, а сразу, как только создается молодая семья. Значит ипотека должна быть доступной. И можно как-то сделать так, чтобы после рождения третьего-четвертого ребенка ипотеку можно было обнулять.

И поверьте, если семья в достойной большой квартире в населенном пункте с хорошей транспортной, социальной, культурной инфраструктурой, в нашем народе включатся родовые инстинкты. У нас в крови есть понимание о том, что должна быть большая крепкая семья.

Мы должны сделать так, чтобы московский стандарт был доступен в любом населенном пункте России.

Они нас в покое не оставят

- А про Путина спрашивал у вас Такер Карлсон?

В. Бут:

- Нет, вы знаете, про Путина спрашивал Алекс Джонс. Это американский радиоведущий, мы с ним, регулярно, каждую неделю, выходим в эфир. И он как-то сказал, что я пропутинский политик в пропутинской партии, я его поправил: «Нет-нет-нет, у тебя неправильная информация. Я состою в ЛДПР, а это оппозиционная партия, которая всегда критикует власть».

И он так удивился: да? И говорит: «Больше не буду читать английские газеты».

- Отношения России с Америкой вы с Карлсоном как обсуждали?

В. Бут:

- Я всегда стараюсь сказать, что у нас очень много общего с американским народом. Что войну против нас ведут элиты Америки, Великобритании и Европы. И эта война экзистенциальная для нас. Нам нужно понять, что даже после окончания СВО конфликт с глобалистскими элитами неизбежно продлится, они нас в покое оставят. Так же, как не оставят и американский народ в покое, так же, как будут уничтожать и немцев, которые хотят жить нормально, и французов, и англичан. В этом плане рано или поздно должно произойти осознание и какой-то сдвиг, когда человечество должно объединиться и скинуть тиранию глобалистов, тех, которые навязали и захватили власть во многих странах, и которые просто заставляют эти народы совершать самоубийство. И в этом плане пример Украины показателен, как можно взять народ, не важно, он был православный, католический - любой, и перепрошить его. Подмять образование, и, пожалуйста, через 10 лет у вас есть орды людей, которые не помнят своих корней

- Когда мы дождемся такой же ситуации в США, когда появится новое поколение, которое произведет там свою собственную майданную революцию?

В. Бут:

- Нет, в Америке сложнее сделать, общество разделено, оно фактически находится в состоянии холодной гражданской войны, которая то затухает, то разгорается ярче и ярче. Страну раздирают идеи, которые нельзя совместить. Скорее всего, к следующему году мы увидим ускорение этих процессов. США должны предпринимать какие-то отчаянные меры, чтобы заняться именно внутренней ситуацией, самими собой, а не быть таким планетарным полицейским, который постоянно вовлечен в какие-то конфликты очень далеко от своей территории.

Российский предприниматель и общественный деятель Виктор Бут Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Внешняя политика – продолжение внутренней

- Военный конфликт с Ираном каким-то образом связан с этими внутренними проблемами США?

В. Бут:

- Безусловно. Агрессия против Ирана – это для США возможность заткнуть внутренние дыры внешними пробками.

Точнее, эта «пробка» физически – Ормузский пролив, то самое «горлышко», заткнув которое, можно стричь купоны. Кто владеет Ормузом, тот владеет ключом к мировому господству.

Этот конфликт уже вызвал глобальный экономический кризис: повышение цен на топливо, на сырую нефть, на продукты нефтепереработки. Этот конфликт вызвал продовольственный кризис, поскольку огромная часть удобрений поставляется миру именно через этот пролив. Причем, оказалось, что даже в Соединенных Штатах фермеры зависят от этих удобрений, и частично из-за них ожидается снижение урожая в Америке.

- Вроде дело идет к замирению сторон…

В. Бут:

- Трамп был вынужден взять паузу. Но конфликт не исчерпан. Был подписан только меморандум о том, как они будут готовить какое-то соглашение об урегулировании. На это было отведено 60 дней, и мы видим, сколько раз это соглашение уже нарушалось со стороны Израиля и США. Мы видим, что обе стороны еще не закончили, не достигли каких-то своих целей. И, скорее всего, как только закончится чемпионат мира в Северной Америке, Трамп вернется к тому, чтобы опять продолжить давить на Иран военной силой..

- Гренландию он больше не будет требовать?

В. Бут:

- Почему? Будет. Но попозже. Он сейчас немножко злой из-за того, что национальная сборная США вылетела из чемпионата, проиграв Бельгии с разгромным счетом. Поэтому продолжит угрожать Европе выходом из НАТО.

Уроки от Ирана

- Чему может научить нас конфликт США с Ираном?

В.Бут:

- Иран не стал в лоб атаковать Израиль или Штаты, он нанес удары по тем болезненным точкам, где есть интересы этих государств. Попало и в Арабские Эмираты, и в Катар, и в Бахрейн, не только по базам, но и по логистическим и вычислительным центрам, принадлежащим американцам.

Представьте, если бы мы сейчас за любое попадание на наши НПЗ выбили три НПЗ в Европе - в Германии, в Венгрии, в Румынии? Поверьте, ни одной ракеты со стороны Украины к нам бы больше не прилетело. За любой пролет дронов над территорией прибалтийских стран мы должны отвечать ударом по этим странам.

- Да они и не скрывают, что участники конфликта.

В. Бут:

- Тогда вопрос к нашему военно-политическому руководству – чего ждем? Я понимаю, что мы должны принимать во внимание все риски, но рано или поздно нам придется принимать такие решения. И чем раньше мы их примем, тем быстрее закончится этот конфликт в нашу пользу, с нашей победой.

Тегеран показал, что если ваши элиты не имеют интересов на Западе - детей, недвижимости и прочего, то они могут очень эффективно отвечать на любые вызовы. И тогда, несмотря на те противоречия, которые были в иранском обществе, оно сплотилось вокруг руководства несмотря на то, что уже два или три состава лидеров было убито террористическими атаками, включая аятоллу Хаменеи, похороны превратились в демонстрацию солидарности и единения.

США решили, что для них конфликт вышел за грань приемлемого ущерба.

А что, мы не можем Европе, активно ввязавшейся в конфликт на стороне Украины, нанести такой же неприемлемый ущерб?

Вопрос: почему наши НПЗ так уязвимы для атак? Почему нет пассивной защиты?

- Вспоминаются рассказы наших бабушек о том, как в Отечественную весь народ мобилизовался для фронта, для победы. Где у нас самооборона?

А. Бут:

- Сейчас, конечно, война другая, и ресурсы должны быть другие задействованы. Но – да, общество должно выйти из спячки.

Идет технологическая гонка, и мы не имеем права отставать в ней. Нужно дать возможность нашим талантливым ребятам, которые в гаражах, в небольших коллективах делают уникальные вещи, их масштабировать. Нужно убрать все бюрократические препоны и нарастить кратно выпуск всех необходимых нам и дешевых ракет-перехватчиков.

Почему, хотя есть уже необходимые разработки, мы все еще раскачиваемся? Почему мы не вложили деньги в эти разработки, например, вместо того, чтобы тратить их на футбольные команды?

Мы победили во время Великой Отечественной войны, когда с 1942 года восстановили объемы производства нашего вооружения и уже к 1943 году опередили Германию и ее сателлитов вместе взятых.

Мы должны повторить это сегодня на новом уровне технологий. У нас есть уже примеры и в беспилотных системах, где мы опережаем противника. И надо наращивать темпы развития.

Наши воины-герои наступают, вплотную подошли к Славянско-Краматорской агломерации. Борьба за Костантиновку показывает, что мы способны ее взять, несмотря на все проблемы.

Вместо эпилога. У любви глаза…какие?

- Какими глазами мужчина должен смотреть на женщину?

А. Бут:

- Счастливыми глазами.

В. Бут:

- Влюбленными глазами. Господь так создал нас, чтобы мы, как в зеркале, видели себя в отражениях глаз любимого человека.

- Ну, вот, как говорится – совет вам да любовь!

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