Зеленский не пожалеет Украину, лишь бы впечатлить Трампа и НАТО: В чем заключается последняя ставка ВСУ на налеты дронов

Трамп не отпустит Украину. Она ему выгодна Фото: REUTERS.

Чтобы ударить по местам производства дронов для ВСУ в Европе, нужно провести «определенную работу на дипломатическом уровне» - объявить всем странам, поддерживающим киевский режим, что они являются участниками конфликта. И заводы, находящиеся на их территории, производят военную продукцию, которая используются в террористических целях, а также то, что в случае, если не прекратится производство на этих заводах, по ним будет нанесен удар в течение 48 или 96 часов – об этом написал военный аналитик издания «Наша оборона» Алексей Леонков.

С ним мы обсудили тему на Радио «Комсомольская правда».

ПОДЪЕМ ПОСТЕПЕННЫЙ

- Разве мы сейчас готовы к ударам по территории Европы - притом, что интенсивность ударов по Украине растет? Нам же надо решить главную задачу: освободить Донбасс?

- По лестнице эскалации можно подниматься постепенно, а можно перепрыгивать. Россия выбирает постепенное поднятие. Потому сейчас разбирается с Украиной. Обнуляет те запасы, которые Украина получила от Европы. Выявляются те цеха, где собирают беспилотники. Туда компоненты поступают из Европы. Также там собирают крылатые ракеты «Фламинго», которые потом по нам запускаются.

- То есть, выбрана именно такая стратегия?

- Да, что вначале это обнуляется. И если это вызовет эффект и больше ничего к нам прилетать не будет, то Европу, скорее всего, не тронут.

ТРОНУТ – ИЛИ НЕ ТРОНУТ?

- А если будет пролетать?

- И мало того, если будет пролетать со стороны Прибалтики, потому что есть сведения, что дроны, которые якобы летят над территорией Прибалтики, запускаются с морской акватории Балтийского моря, из нейтральных вод, это в корне меняет картину. Не зря же Финляндия начала суетиться и что-то пытаться сбивать в своем небе, чтобы их потом не обвинили в том, что они соучастники этого процесса. Притом со стороны нашего руководства уже четко звучат формулировки: соучастие этих стран наблюдается.

- Президент дал поручение по этому поводу?

- Да, изучить степень вовлеченности стран НАТО в процесс нанесения террористических ударов по нашей территории. Это все не просто так происходит. Россия двигается последовательно по лестнице эскалации. Если дойдет до крайности, то, скорее всего, мы останавливаться не будем.

- А в чем крайность?

- Крайность в том, что даже те удары, которые сейчас наносятся по Украине, не принесут искомого результата. Террористические атаки будут идти по нарастающей. Их цели - топливно-энергетический комплекс, НПЗ и нефтебазы, попытки нарушить логистические цепочки. Здесь идет конкретика.

- Нефтегазовый комплекс у нас - это стратегический объект.

- Он очень масштабный. Атаки по нему не подпадают под действие некоторых наших доктринальных документов. Если бы все происходило внутри зоны специальной военной операции, она бы так и оставалась СВО. А когда удары перенесены уже вглубь нашей страны, на очень большое расстояние, до Омска дотянулись, это уже говорит о том, что война идет практически на всей нашей территории.

Террористические атаки будут идти по нарастающей. Их цели - топливно-энергетический комплекс Фото: REUTERS.

НАПОМНИТЬ АДРЕСА

- Почему террористические удары можно охарактеризовать как военные?

- Потому, что они планируются и осуществляются под руководством искусственного интеллекта. Удары продуманы. Волновая атака идет для пробивания наших средств ПВО. То есть, все признаки налицо.

- Мы уже не раз адреса по сборке БПЛА в Европе публиковали - даже канадские адреса по сборке дронов.

- То, что проникает в публичное пространство, говорит о том, что вопрос прорабатывается. Публикация адресов, поручение президента. В публичное пространство вбрасываются рабочие моменты операции. В том числе, думаю, прорабатываются и политические риски.

ТРАМП НЕ ОТПУСТИТ

- На саммит НАТО в Турции присутствует Зеленский, его к Трампу надолго не подпустят, чтобы не злить?

- Трамп не отпустит Украину. Она ему выгодна. Все время звучит угроза, что «мы сейчас Украине что-то поставим», при этом «давайте договариваться». Это схоже с тем, что сейчас Трамп делает с Ираном. То договаривается, то наносит удары.

- И Иран в среду по американской авиабазе нанес удары.

- Трампу нужен рычаг, и он нашел рычаг - все время поддерживать Украину. Потому украинская хунта периодически заявляет, что они еще долго будут воевать. Генсек НАТО Рютте вообще договорился, что главная цель альянса – победа Украины.

- Какие мы делаем из этого выводы?

- Что договоренность с Западом практически невозможна. Если не работает сила права, то будет работать право силы.

КОПЯТ ДРОНЫ

- Интенсивные удары мы наносим по Украине - откуда у них ресурсы на то, чтобы нам еще и угрожать?

- Это не украинские ресурсы, это ресурсы Европы.

- А у нас идут воздушные бои?

- У нас работает ПВО. Они засылают к нам дроны - мы их сбиваем в большем количестве. А мы засылаем беспилотники - они не сбивают.

- Противник накопил массу БПЛА...

- Они копили весь прошлый год. И мы видим, что в одном налете там свыше 500 единиц сбивается. Был поставлен рекорд - 430 беспилотников, которые летели конкретно на Москву. Через линию боевого соприкосновения, через те районы, где у нас есть зональная ПВО, они прорывались, их сбивали. Противник ставит на максимум.

- Тут нужно много денег.

- Преимущество беспилотников в количественном факторе тоже стоит денег. Можно произвести раз сотню тысяч, два сотню тысяч. А хватит ли вам дальше производить эти сотни тысяч беспилотников? К тому же, ответные действия разрушают инфраструктуру Украины. Конечно, Украину не жалко Европе. И Зеленскому ее не жалко.

ПРЕД СМЕРТЬЮ СТАНЕТ ЛУЧШЕ?

- Понимая, что Украина проигрывает, ВСУ хотят нам оставить выжженную землю?

- Да, выжженную в том числе и нашими высокоточными комплексами.

- Интенсивность, которая возросла, не говорит ли нам о том, что Украина сейчас в той самой агонии, о которой мы говорим с 2022 года, и массовые пуски - тоже признаки агонии?

- Отвечу чисто медицинскими словами. Бывают люди, которые болеют онкозаболеванием, и перед смертью им становится лучше.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Превратилась ли СВО в войну, о чем в кулуарах поспорили Путин и Зеленский и на какой мир согласна Россия: Дмитрий Песков ответил на вопросы европейских СМИ

Как украинские дроны долетают до Сибири: разбор ситуации в Омске

«Вспарывали животы беременным и насаживали детей на вилы!» - В Европе впервые порвали флаг Бандеры, указав Украине на дверь