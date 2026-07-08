Украина окончательно отказалась от "мирного плана Трампа" Фото: REUTERS.

В день открытия саммита НАТО американское издание New York Post сообщило в своей статье, что Украина окончательно отказалась от «мирного плана» Трампа из 28 пунктов, который американская администрация выдвинула в прошлом году.

- Киев отходит от конкретной мирной концепции, поддерживаемой США, и стремится убедить Трампа в том, что Украина по-прежнему обладает ключевыми рычагами влияния в этом конфликте, - пересказала американская газета то, что ее журналистам рассказали украинские чиновники в Киеве и Вашингтоне.

Об этом газете сообщили сразу несколько украинских чиновников, среди которых, как выяснилось, была и посол Украины в США Ольга Стефанишина. Посол – это серьезно, это вам не ОБС (одна баба сказала), хоть Стефанишина и женского пола. Посол является высшим представителем своего государства за рубежом, а потому сказанное Стефанишиной является уже не просто высказыванием, а государственной политикой в чистом виде.

Gосол Украины в США Ольга Стефанишина. Фото: EPA/ТАСС

Главное, что пытались донести до американцев эти украинские чиновники - это нарратив (модное слово) Зеленского, будто бы ситуация на поле боя изменилась, и теперь Украина диктует условия. Стефанишина вообще считает, будто бы «изменения на поле боя» дают Киеву основания «более творчески» подходить к вопросу завершения конфликта. Киевский «просроченный» главарь бандеровского режима Владимир Зеленский твердит об этом каждый раз, когда получает слово на протяжении последних как минимум 2-3 месяцев. При этом российские войска практически ежедневно освобождают как минимум по одному населенному пункту (а то и по два), а на днях пал город Константиновка, из которого бандеровцы делали крепость на протяжении 12 лет, начиная с 2014-го. Но этого в Киеве стараются не замечать.

- Прекращение огня не обязательно должно быть результатом бесконечных обсуждений одного-единственного мирного плана. Есть и другие пути, и я надеюсь, что президенты Трамп и Зеленский обсудят эти возможности на саммите НАТО, — объяснила американским журналистам новую позицию Киева Стефанишина. А другие украинские чиновники, сидящие в Киеве, и вовсе пустились в обсуждение того, что после какого-то «изменения на поле боя» у Киева «появились новые рычаги».

И это они явно не про потерянную Константиновку. Про нее в Киеве не говорят ни слова, молчат, как воды в рот набрали, как будто такого населенного пункта никогда в составе Украины и не было. Это они, судя по всему, про то, что у украинской армии появилась возможность благодаря западной помощи бить по российским тылам дальнобойными дронами. Один из киевских собеседников американских журналистов рассказал, что теперь внимание следует переключить на «новые тактики давления», которые должны вынудить Россию пересмотреть свою позицию. И Евросоюз в этом вопросе полностью поддерживает Украину. Как поделился с американцами уже чиновник из Брюсселя, на недавнем саммите G7 в Эвиане (Франция) западные лидеры стремились согласовать усиление давления на Россию и убеждали Трампа рассматривать Украину как стратегический актив, а не как обузу. Удалось ли убедить Трампа в этом до конца, пока неизвестно. Но в ЕС рассчитывают на то, что ситуацию по этому вопросу прояснит встреча Трампа и Зеленского, которая запланирована в Анкаре.

Сам же Зеленский не скрывает того, что намерен давить на Трампа, убеждая американского президента, будто бы Украина с ее боевым опытом и разведывательными возможностями стала важной частью в обеспечении европейской безопасности и долгосрочной безопасности НАТО.

- Президент Трамп годами подталкивал НАТО к увеличению взносов в оборонные бюджеты. Тем временем мы тратим 63% нашего бюджета на оборону, у нас самая сильная армия в Европе и важнейший опыт ведения современных боевых действий, который необходим альянсу, — заявила посол Стефанишина американскому изданию и добавила, что Киев по-прежнему «рассчитывает на вступление в НАТО» и уверен в том, что «безопасность альянса и глобальная безопасность больше невозможны без Украины».

Мадам деликатно умолчала о том, что этот «стратегический актив» является, по сути, дотационным нахлебником и государством-недоразумением, которое сейчас воюет не на свои, а на чужие заемные деньги (а при таком условии можно и все 100% тратить, а не только 63%), и что после войны «стратегический актив» станет тяжким бременем для своих союзников.

Безусловно, умиляет во всей этой истории одно обстоятельство. И европейцы, и украинское руководство, и те же американские журналисты гадают сейчас, что скажет Трамп после встречи с «просрочкой» Зеленским, согласится ли он на новую тактику «давления на Москву» и отказом просрочки от 28-пунктного плана замирения. Который, к слову, во многом потерял свою актуальность уже достаточно давно, потому что Москва вряд ли пойдет на обозначенные в нем уступки, учитывая реальность "на земле". Им надо бы интересоваться совсем другим – что скажет Путин, а не Трамп, который может за день поменять свое мнение на противоположное раз эдак десять-двенадцать. Поскольку все 38 мирных окончаний Трампом войны с Ираном не стоят и одного, если оно будет подписано Путиным.

Впрочем, логика той стороны понятна. Если Трамп устанавливает свои правила даже на чемпионате мира по футболу, то разве кто-то еще может его ослушаться? Правда, они забывают, что Россия в том чемпионате не участвует, а если участвовала бы, то по футбольным правилам, а не по правилам Трампа.

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