Загорать или кожу спасать: почему врачи настаивают на защите от солнца, но лечат нас от дефицита витамина D

SPF 50 не виноват в дефиците витамина D. Фото: Me dia/Shutterstock/Fotodom

Все мы еще со школы знаем, что «солнечный» витамин D вырабатывается в организме под воздействием солнечных лучей. Также известный факт, что большинству россиян хронически не хватает солнца. Причем круглый год. Такой уж у нас климат.

Логично, что многие стараются ловить солнце летом, загорают, где только можно. Едва улучат минутку – подставляют кожу под теплые лучи. Еще бы – от витамина D зависит и состояние иммунитета, и крепость костей. Он на самом деле очень важен для нас! Почему же в последние годы врачи настаивают на применении очень сильных солнцезащитных кремов не только на пляже, чтоб не обгореть. А даже в городе – в обычной жизни, когда мы по делам короткими перебежками передвигаемся от здания к зданию. Где логика?

- Витамин D (холекальциферол) синтезируется в коже под действием UVB-излучения, - подтверждает в разговоре с KP.RU врач дерматолог-косметолог Наталья Ряховская. - И солнцезащитный крем действительно частично блокирует лучи UVB. Но хочу заметить, что в реальной жизни, не на пляже, люди не используют SPF (солнцезащитные фильтры) так, как его реально нужно наносить для полной защиты – то есть не только на лицо, но и на все тело, включая шею, уши и так далее. Да и на пляже зачастую наносят в 2 раза меньше нужного количества, пропускают какие-то зоны, не обновляют средство каждые 2 часа, потеют, купаются. В итоге защита никогда не бывает полной.

То есть даже при использовании SPF 50 кожа получает дозу ультрафиолета, достаточную для синтеза витамина D. Как отмечает Наталья Ряховская, исследования, проведенные в солнечных европейских странах, показывают, что уровень витамина D у людей, которые регулярно использует санскрины и у тех, кто этого не делает, одинаковый.

При этом использование средств с SPF делают контакт с солнечными лучами более безопасными.

Использование средств с SPF делают контакт с солнечными лучами более безопасными. Фото: Alina Pitiel/Shutterstock/Fotodom

ВСЕ ДЕЛО В ГЕОГРАФИИ

На самом деле есть важные моменты, которые игнорируют многие люди, которые отказываются пользоваться средствами с SPF, чтобы получить побольше солнечного витамина:

- Дефицит витамина D связан не с использованием SPF, а с географией (например, наши северные широты, включая Санкт-Петербург, относятся к зонам дефицита), сезонностью (с октября по апрель UVB лучи минимальны), образом жизни (работа в помещении), фототипом кожи, возрастом и метаболизмом, - объясняет Наталья Ряховская. - То есть основной вклад в дефицит витамина D дает не крем, не пропускающий лучи, а буквально отсутствие адекватного UVB в окружающей среде.

В наших широтах, чтобы поддерживать уровень витамина только за счет солнца, человеку нужно регулярно получать дозы ультрафиолета, которые одновременно ускоряют фотостарение, провоцируют пигментацию и увеличивают риск раков кожи. «Получается парадокс! Ради коррекции витамина D мы сознательно повреждаем кожу», - отмечет врач-дерматолог.

ТАК ПРЯТАТЬСЯ ОТ СОЛНЦА ИЛИ НЕТ?

Да, но с умом, а не избегать солнца полностью.

- Например, ВОЗ рекомендует наносить SPF при УФ ≥ 3, даже в пасмурную погоду – индекс ультрафиолетового излучения можно посмотреть в ежедневном прогнозе погоды, - объясняет дерматолог-косметолог Ряховская. - Таким образом, мы защищаем кожу от избыточного ультрафиолета и отдельно контролируем уровень витамина D. Получается, что SPF - это не блокирование солнца. Это фактор, который снижает повреждение кожи, не лишая вас света. А восполнение витамина D - это уже вопрос диагностики, контроля и грамотной коррекции, а не отказа от защиты.

Надо отметить, что с медицинской точки зрения витамин D – это самый управляемый нутриент. «В наших силах сдавать анализ на витамин D, чтобы врач мог рассчитывать дозировку, и безопасно восполнять дефицит через добавки, и при этом сохранялось качество кожи», - говорит врач.

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