Европа сколотила против Москвы ракетный колхоз имени 25-го саммита НАТО: чем ответит Россия

Британия - главный закоперщик украинской войны с Россией - хочет вооружить Киев и ЕС новыми дальнобойными «вундерваффе». Фото: REUTERS.

Британия - главный закоперщик украинской войны с Россией - хочет вооружить Киев и ЕС новыми дальнобойными «вундерваффе». Об этом проболталась The Daily Telegraph со ссылкой на дипломатов и официальных лиц. Мелькнули такие же сообщения и в других пронырливых иностранных изданиях.

Причем проталкивать эту инициативу Лондон собирается не в одиночку. Он сколачивает общеевропейский колхоз, который и намерен возглавить.

Новая структура получила название «Коалиция высокоточных ударов большой дальности».

В проекте, помимо Великобритании, должны участвовать Германия, Нидерланды, Франция и Украина (куда ж тут без нее). Цель создания такого оружия понятна – дать Киеву ракеты, которые будут бить по России точнее прочих подобных «изделий», доставать до ее глубинных территорий и заодно расширять зоны поражений.

Ну а если смотреть на это с высоты нашей «колокольни», такое решение, как говорится, по самые ноздри погружает участников этой сделки в открытую войну против России. Ну и, конечно, придает этой войне новое качество: руки у наших врагов станут длиннее, кулаки – сильнее, а глазомер – точнее.

Но – без паники: новая «общеевропейская» ракета еще, как говорится, в чернильнице, испытания только начинаются. К тому же сами западные спецы предупреждают: такая дальнобойная ракета может появиться только спустя годы. А, может быть, и блефуют. Запуск «уток» - неотъемлемая часть информационной войны.

Новая структура получила название «Коалиция высокоточных ударов большой дальности». Фото: US Army/Keystone Press Agency/Global Look Press

ЧТО В ПАСПОРТЕ «ВУНДЕРВАФФЕ»?

Все технические характеристики будущей ракеты пока неизвестны. Просочилось лишь то, что речь идёт о классе высокоточного оружия большой дальности, способного поражать цели на расстоянии от 1000 до 3000 км.

Такие системы могут использоваться для ударов по военной инфраструктуре, объектам оборонного производства, аэродромам и технике противника (но в реальности, конечно, если дело выгорит, будут бить просто по всему, куда достанут). Великобритания и Германия, как ожидается, возьмут на себя ведущую роль в проекте. Обе страны уже работают над программой создания ракеты наземного базирования с дальностью более 2000 км. Но и это еще не все.

Лондон и Берлин участвуют в другой инициативе — «Европейском подходе к ударам большой дальности». В ней также задействованы Италия, Франция, Польша и Швеция. Цель проекта — разработка ракет различных дальностей.

Параллельно готовятся отдельные инициативы по созданию независимой (читай – от США!) европейской системы противовоздушной обороны, а также спутников разведки и наблюдения. На саммите НАТО в Анкаре британцы не скрывали, что готовы изо всех сил поддерживать Украину и противостоять «долгосрочным угрозам». Конечно, российским.

ЗАЧЕМ ЭТО ДЕЛАЕТСЯ?

Но вот вопрос: зачем этот милитаристский «колхоз» мастырит ракету такого класса, если подобные изделия есть у союзного «пахана» - США? А ответ прост. Европе теперь нужная своя собственная ракета. И армия тоже нужна собственная. И для чего? А для того, чтобы снизить зависимость от американских вооружений и военных баз. Да и от военно-политического намордника тоже.

Эту мыслишку давно пропагандируют и Берлин, и Париж, и Лондон. А тут – тройной расчет: и свои армии вооружить, и с Киевом поделиться, и деньжат на экспорте заработать. Короче говоря, им нужен оружейный суверенитет. А то Трамп ведь грозился посадить ЕвроНАТО на голодный паек после того, как некоторые его члены оказались помогать США воевать с Ираном. Более того! Не раз пугал евросоюзником выходом США из НАТО. Да и к тому же отказывается от размещения в Германии крылатых ракет Tomahawk. И не хочет ждать пока европейские страны создадут собственные системы. А заодно еще и намерен вывести некоторые базы США из Европы.

Вот вам и еще одна причина создания новой ракетной коалиции: уменьшить зависимость Европы от американских военных систем на фоне пересмотра структуры сил США на континенте. О создании коалиции уже объявили на саммите НАТО в Анкаре. Инициативу представили как один из первых практических шагов к формированию более сильной европейской опоры внутри альянса. И ведь тут попахивает тем военным «европейским суверенитетом», которого всегда остерегались и в Вашингтоне, и в Брюсселе. Можно сказать и по-другому – «бунт на корабле» или «трещина пошла»…

Тем более, что на том же саммите в Анкаре даже самый верный прихвостень Вашингтона премьер Великобритании Кир Стармер заявил о курсе на «более европейское НАТО, чем когда-либо прежде». А это уже принципиально новая ситуация в Североатлантическом блоке.

Премьер Великобритании Кир Стармер Фото: REUTERS.

И КАК БУДЕМ ОТВЕЧАТЬ?

Только без паники: опыт успешного применения наших ПВО против хваленых западных «вундерваффе» у нас есть благодаря спецоперации на Украине. Вспомните, как стращали нас американцы, британцы, французы и украинцы ракетами HIMARS, АТАСMS, Storm Shadow, SCALP... Да, поначалу они доставляли нашим войскам серьезные неприятности. Но прошло не так много времени и наши ПВО приноровились к ним. Зенитные ракетные системы С-400, БУК-3, ТОР, Панцирь-С1 стали десятками валить их с неба.

Выполнять задачи ПВО могут не только наземные средства, но и истребители Су-57, Су-35С и Су-30СМ2, и даже самолёты более ранних поколений: Су-27СМ/3, Су-30М2, Су-33 и МиГ-29СМТ.

Это уже как закон войны и военно-технического прогресса: даже к самым совершенным ударным средствам неизбежно подбирается противоядие. Превосходству меча над щитом неизбежно наступает конец. Как равно и наоборот. И наступает новый этап противоборства. А вот в данном случае, какую бы там уникальную, дальнобойную и высокоточную ракету не изобрели британцы с немцами, у нас уже априори есть одно важное преимущество – большой опыт борьбы с такой напастью. В реальной боевой обстановке. А как поведет себя в такой обстановке британо-немецкое новье, - еще неизвестно.

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