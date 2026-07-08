Для решения новых задач нужны и новые люди. Вот он перед вами – Валерий Залужный. Фото: Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

На фоне запущенной кураторами Киева пропагандистской сирены о «близкой победе над Москвой» в британской The Telegraph неожиданно появилась статья с крамольным заголовком: «Не следует считать, что Россия проиграла войну». Написал ее Валерий Залужный, экс-главком ВСУ, посол Украины в Лондоне - и очевидный соперник Зеленского на возможных президентских выборах осенью.

Откуда вдруг такие разговорчики в строю - в то самое время, когда Зеленский на саммите НАТО пытается убедить всех, что Россия вот-вот попросит у него пощады?

«СЧИТАТЬ, ЧТО РОССИЯ ПРОИГРАЛА — ОПАСНО»

Главная цель упорных разговоров про близкую «викторию» Киева – убедить Трампа встать на сторону Украины и надавить на Кремль. И тут Залужный из Лондона такую крамолу напускает: «Всё больше западных аналитиков утверждают, что Россия фактически проиграла войну… Это опасная, неверная интерпретация».

Один из главных посылов Залужного: «Нельзя трактовать события через призму отдельных успехов, а не в более широком стратегическом контексте». Тут уже можно усмотреть шпильку в адрес Зеленского, который без устали твердит о перемоге. Но серьезнее звучит вывод о том, что идущая война – война на истощение.

АМЕРИКИ НЕ ОТКРЫЛ

Тут Залужный Америку не открывает. Серьезные и объективные западные аналитики, такие как профессор Чикагского университета Джон Миршаймер и американский экономист Джеффри Сакс, давно говорят об этом. И констатируют: в войне на истощение у Украины никаких шансов на победу нет. Просто несопоставимы ее экономические, военные и людские ресурсы с тем, что имеет Россия.

Это косвенно признает и Залужный: «Способность Украины продолжать войну во многом зависит от постоянной поддержки со стороны союзников. Здесь наблюдаются тревожные признаки напряженности.

Политические изменения в Вашингтоне и разногласия внутри Европы поднимают обоснованные вопросы о том, можно ли поддерживать нынешний уровень поддержки бесконечно».

Вот тут уже есть за что зацепиться: разве это не открытое сомнение в способности Зеленского обеспечить Украине необходимую поддержку от зарубежных спонсоров?

Догадаться, на кого намекает Залужный как на более способного снабженца, нетрудно - на себя самого. И все его рассуждения о новом характере войны, о роли в ней беспилотников и прочих военных факторах тоже как бы намекают, что военному человеку более подойдет руководство воюющей страной, чем гражданской штафирке и вчерашнему клоуну.

Признание того, что Киев сейчас « не располагает силой» – уже шаг к реальности от бахвальства Зеленского Фото: REUTERS.

«КИЕВ НЕ РАСПОЛАГАЕТ СИЛОЙ»

«России не хватает военных возможностей для полного завоевания Украины, - рассуждает украинский генерал-посол. - В то же время Украина не располагает средствами для освобождения всей территории исключительно силой».

Во-первых, Россия никогда и не собиралась «полностью завоевать» соседнее государство. Во-вторых, наша страна вынуждена держать в резерве значительные силы на случай возможного прямого столкновения с НАТО. Используй она их против ВСУ, исход бы войны давно был иным. Но признание того, что Киев сейчас « не располагает силой» – уже шаг к реальности от бахвальства Зеленского.

Да и признание Залужного в том, что Россия сохраняет возможность на атаки Киева по объектам своей инфраструктуры «нанести ответный удар с равной или большей силой» указывает на то, что ему не кружат голову «подвиги» Зеленского.

Ну и совсем неожиданный вывод для тех, кто пытается жестко давить на Москву: Россия «не демонстрирует намерения завершить войну на условиях, которые были бы равносильны признанию поражения».

Это заявление появляется одновременно с информацией о том, что Зеленский собирается убедить Трампа в том, что он побеждает и вправе навязывать Кремлю свои условия окончания конфликта.

ПЛАН ЛОНДОНСКОГО КЛИЕНТА

Дальше – больше. «Решающий вопрос заключается не в том, кто захватит следующую деревню или уничтожит следующий склад боеприпасов, - делает вывод Залужный. - Он заключается в том, какое общество сможет продолжать нести экономическое, военное и психологическое бремя затяжного конфликта, сохраняя при этом международную поддержку, необходимую для его продолжения».

Что-то подсказывает, что посол Украины в Британии не о России ведет речь. Это он об украинском обществе и тех перегрузках, которое оно испытывает сейчас. То есть при Зеленском.

Выводы напрашиваются сами. Поскольку Залужный – откровенный клиент Лондона, то нести отсебятину он не будет. Значит, сомнения в «победе» Зеленского у него возникли после душевных бесед со знающими людьми.

И тут же сформировался проброс о трудности одержания верха над Россией в войне на истощение и нереальности идеи о добровольной капитуляции русских.

А для решения новых задач нужны и новые люди. Вот он перед вами – Валерий Залужный. Возможный противник Зеленского на предполагаемых выборах. И теперь откровенный его враг, которого явно готовят на замену «просроченному».

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https://www.kp.ru/daily/277796/5273850/