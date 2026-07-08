«Война и мир» от Урсуляка: Серебряков — князь Ростов, Ефремов — Федор Долохов, Маковецкий — Базиль Курагин

Тренд на экранизации — одна из самых устойчивых и непоколебимых традиций (привычек) кинематографистов последних лет. Фото: «Россия 1»

Тренд на экранизации — одна из самых устойчивых и непоколебимых традиций (привычек) кинематографистов последних лет. Режиссеры ставят фильмы и сериалы по вселенной произведений братьев Стругацких, Пушкина, Лермонтова, Водолазкина и других авторов. Каждая из адаптаций вызывает интерес уже на стадии кастинга: зрителю всегда интересно — а кто сыграет того или иного персонажа? Дошло до того, что в эпичную «Войну и мир» когтями вцепились сразу два популярных постановщика — фильм снимает Сарик Андреасян, а сериал — мастер грандиозных полотен («Тихий Дон», «Живи и помни») Сергей Урсуляк.

Как только появились первые фото со съемок картины, «КП» тут же решила сравнить героев современной адаптации с персонажами канонической саги от Сергея Бондарчука.

Андрей Болконский

Андрей Болконский. Фото: «Россия 1»/кадр из фильма «Война и мир».

Статный и красивый офицер Болконский, потомственный военнослужащий и сын князя Болконского, отвечающий в романе за «войну», — безусловно центральный персонаж произведения. И Бондарчук утвердил на эту роль безупречного интеллигентного стилягу Вячеслава Тихонова. Урсуляк предпочел Никиту Волкова — ученик Юрия Бутусова, провалившийся в плохой адаптации турецкого хита «Постучись в мою дверь», блестяще работает в Театре Ленсовета и хорошо вписывается в образ.

Пьер Безухов

Пьер Безухов. Фото: «Россия 1»/кадр из фильма «Война и мир».

Толстеющий по ходу развития сюжета увалень Пьер — наивный бастард уральского предпринимателя Безухова — отвечает за «мир». И постоянно спорит с другом Болконским, пока тетушки и дядюшки думают лишь о наследстве его родного отца. По книге герою — 20, Сергей Бондарчук сыграл его в 42, а Никита Языков из Театра Маяковского — весьма стройный молодой парень — в 28.

Наташа Ростова

Наташа Ростова. Фото: «Россия 1»/кадр из фильма «Война и мир».

Эту роль кудрявой девочки с большим ртом, «некрасивой, но живой» дочери Ростовых, появляющейся в романе в 13 лет, в советской саге сыграла Людмила Савельева. Тогда как Урсуляк утвердил на роль Наташи ученицу Константина Райкина — Марию Золотухину, внучку Валерия Золотухина и Нины Шацкой. Девушка сильно напоминает знаменитого деда (и немного Анну Чиповскую в молодости) улыбкой.

Князь Болконский

Князь Болконский. Фото: «Россия 1»/кадр из фильма «Война и мир».

Старика Болконского — дерзкого и сварливого вояку и артистократа с огромным имением в Лысых горах, отца Андрея и Марьи, — в советской экранизации сыграл Анатолий Кторов, а в новой — Алексей Серебряков.

Федор Долохов

Федор Долохов. Фото: «Россия 1»/кадр из фильма «Война и мир».

Хладнокровного и злого, по мнению Наташи Ростовой, человека — хулиганистого дворянина без связей Федора Долохова, что привязал городничего к спине медведя и пустил по реке, в фильме 1967 года сыграл Олег Ефремов. А теперь — несложно догадаться — Никита. Тоже Ефремов.

Василий Курагин

Василий Курагин. Фото: «Россия 1»/кадр из фильма «Война и мир».

Базиль, он же Василий Курагин, — отец (Анатоля, Элена и Ипполита) семейства (и крестный Бориса Друбецкого) и влиятельный князь с мощными придворными связями, — один из главных «разводящих» романа. Именно он пытается обвести вокруг носа наивного Пьера по поводу гигантского наследства (правда, проигрывает). В советском фильме старого плута сыграл Борис Смирнов, а в нынешней адаптации — Сергей Маковецкий.

Илья Ростов

Илья Ростов. Фото: «Россия 1»/кадр из фильма «Война и мир».

Веселый «старичок» с округлой фигурой граф Илья Андреевич Ростов — отец московского семейства аристократов (Вера, Николай, Наташа, Петя и приемная Соня) — часто оправляет лысину, желая скрыть недостаток внешности и переживает серьезные потери. У Бондарчука эту роль исполнил Виктор Станицын, а у Урсуляка — Михаил Пореченков, проблем с волосами не имеющий.

Марья Дмитриевна Ахросимова. Фото: «Россия 1»/кадр из фильма «Война и мир».

Не обойдется в новой экранизации и без легенд. Сергей Урсуляк не смог снять картину в Петербурге без Светланы Крючковой — и народная артистка РСФСР получила роль Марьи Дмитриевной Ахросимовой, крестной матери Наташи Ростовой с грубым и густым голосом, которой по сюжету 50 лет. В советской эпопее этот образ воплотила Елена Тяпкина.