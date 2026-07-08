Чем меньше остановок по пути – тем лучше Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Лучший способ сэкономить бензин - не садиться за руль!

Погодите, не спешите закрывать статью - это не единственный наш совет по экономии горючего. Способов снизить расход бензина на самом деле немало. Главное - помнить несколько важных правил.

ВЕДЕМ МАШИНУ ПРАВИЛЬНО

1. В момент старта тратится больше всего бензина

Поэтому чем меньше остановок по пути – тем лучше. Увидели красный сигнал светофора – лучше отпустить газ и ехать в накат, стараясь рассчитать все так, чтобы зеленый загорелся раньше, чем вы остановитесь.

- Стартовать тоже лучше плавнее, - говорит в разговоре с корреспондентом KP.RU автоэксперт Андрей Ломанов. – Не надо выкручивать мотор в звон. Кто-то может подумать: так, мол, разгон займет меньше времени, машина быстро наберет нужную скорость, а значит – расход сразу упадет. Это миф. Если регулярно при начале движения «пришпоривать» двигатель до 4500 об/мин, топливо будет тратиться на 15-20% быстрее, чем если держаться в рамках 2500 об/мин. А это – лишние полтора-два литра на 100 км!

2. Боше скорость – меньше ям… но выше расход топлива

На скоростях выше 90 км/ч расход топлива растет по экспоненте. Например, при скорости в 110 км/ч расход бензина на сотню километров будет на 2 л выше, чем если ехать 90 км/ч. Это если говорить о среднестатистическом кроссовере (двигатель 1,5 л, мощность 150 л.с.).

А экономия времени при этом очень сомнительная. Даже бросок на расстояние в 300 км с такой разницей в скорости позволит выгадать чуть более получаса (в идеальных условиях; в реальности – куда меньше). Зато бензина машина съест на шесть литров больше!

3. Следите за давлением в шинах

«Недокачанные» даже на 0,3 атмосферы покрышки повысят расход топлива в среднем на 6%!

- Тоже - элементарная физика. Если шина «приспущена», у нее больше пятно контакта с поверхностью. А значит, будет выше сила трения качения во время езды. Нагрузка на двигатель возрастет, и аппетит его – повысится. Лучше немного «перекачать» - скажем, на те же 0,3 атмосферы. Что еще больше снизит расход. Хотя повысится износ резины, - добавляет Андрей Ломанов.

Следите за давлением в шинах Фото: Рамиль ГАЛИ. Перейти в Фотобанк КП

4. Помните про аэродинамику

На крейсерских скоростях (от 90 км/ч и больше) львиная доля энергии двигателя тратится на преодоление сопротивления воздуха. Если мчать больше 110 км/ч, на это вообще будет уходить до 70% топлива! И даже приоткрытое окно еще больше повысит нагрузку на двигатель. Не говоря уж о пустом багажнике на крыше, метровых радиоантеннах и многих прочих «украшениях».

- Так что на малых скоростях – скажем, при движении в пробке - можно экономить бензин, выключив кондиционер (он тоже потребляет много топлива), но приоткрыв окна. А на высоких – например, на трассе – делать наоборот: все плотно закрыть и довериться климат-контролю, - отмечает Андрей Ломанов.

5. Всегда держите передачу включенной!

Это касается машин на механике, владельцы которых порой ошибочно полагают, что если тормозить на нейтралке, то расход бензина упадет. Ровно наоборот! Ведь двигатель в этом случае продолжит работать исключительно за счет топлива. А при включенной передаче его начнут вращать колеса – просто за счет инерции. Подачу топлива в этом случае автоматика, по сути, блокирует. И тут действительно расход падает до нуля.

6. Не забывайте про очевидное

Не возим лишний груз, избегаем резких ускорений, используем «воздушные мешки» от идущего впереди транспорта. Порою пристроиться за фурой куда выгоднее, чем ее обогнать! Да, придется быть начеку - ведь дистанция станет менее безопасной. Но за счет меньшей скорости и лучшей аэродинамики (не нужно «бороться» со встречным воздухом) мы сможем сэкономить бензин и не спалим просто так несколько литров ради того, чтобы вырваться на простор и приехать к месту назначения… на 3-5 минут раньше.

Не перегружайте машину Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

- А также - доверяем автоматике! – советует Андрей Ломанов. – Есть система старт-стоп, которая глушит двигатель на остановках? Используем! Имеется круиз-контроль, да еще адаптивный – который сам и тормозит, и разгоняется, когда это требуется? Тоже не стесняемся включать! Машина на «механике», но может подсказывать, какую лучше и когда включить передачу? Не будем делать вид, что мы умнее компьютера! А уж режим «Eco», который приглушит мощность двигателя, не даст активно ускоряться и оптимизирует работу КПП, сам автомобильный бог велел включать!

ПРАВИЛЬНО ПЛАНИРУЕМ ДОРОГУ

С физикой разобрались. Есть еще несколько наук, которые стоит освоить: экономику, логику и логистику.

Как можно сэкономить топливо, помимо плавных ускорений, закрытых окон и пустого багажника? Тщательно планировать сами поездки!

1. Для начала решите - стоит ли садиться за руль?

Посчитайте свой средний пробег на авто. И сколько при этом тратится на бензин, на парковки. Сравните с ценами на общественный транспорт. Да, обычно он менее удобен. Но, как правило, более выгоден.

Особенно, если кататься одному.

2. Подружитесь с соседями

В чатах жилого комплекса, где живет автор, люди давно договариваются о совместных поездках. В большом городе в крупном спальном районе не так сложно найти людей, которые и работают рядом, и ездят на работу в одно с вами время! Никаких денег, чистая взаимовыручка. Сегодня за рулем – один, завтра – другой. Мера задумывались как борьба с очередью на маршрутки, но отдельно пришлась ко двору и сейчас.

Кстати, так часто делают в Европе. А в США есть специальные полосы (вроде наших «автобусных»), по которым разрешено ездить только машинам с двумя и более людьми внутри. Штрафы за нарушение кусачие – несколько сотен долларов. А любителей обмануть камеры, посадив на переднее кресло манекен или куклу, ловко ловят полицейские патрули.

3. Сначала думаем, потом едем

Самый короткий – не всегда самый быстрый. И не всегда самый выгодный. При прочих равных обязательно учитываем:

- Наличие и протяженность пробок (и вероятность их появления уже после начала поездки с учетом времени суток и дорожных работ)

- Количество светофоров, перекрестков и спальных районов (с лежачими полицейскими). Даже обилие левых поворотов может сказаться на расходе топлива – на них ведь приходится пропускать встречный поток!

- Если в течение одной поездки необходимо посетить несколько мест, то первой точкой лучше выбрать самую дальнюю (конечно, если позволяет ситуация). У непрогретого двигателя расход топлива – выше. И двигаясь короткими «перебежками», за время которых он не успеет прогреться (плюс будет быстрее остывать) мы лишь повысим аппетит мотора.

- Помним, наша задача – снизить до минимума циклы «старт-стоп», - говорит Андрей Ломанов. – Иногда лучше проехать лишние 10-15 км по свободному МКАДу, чем «пробиваться» через центр с бесконечными пробками и светофорами на каждом столбе.

ЗНАЙ!

О чем еще нужно помнить?

1. Использовать бензин АИ-92 вместо АИ-95 можно, но… осторожно. У 92-го ниже стойкость к детонации, а значит – выше и нагрузка на двигатель. Если мотор на нее не рассчитан (производитель требует именно АИ-95), износ пойдет значительно быстрее, плюс машину могут снять с гарантии. А главное – расход топлива все равно возрастет (в среднем на 5-7%).

Использовать бензин АИ-92 вместо АИ-95 можно, но… осторожно Фото: Ольга ЮШКОВА.

Так что использовать эту «опцию» лучше только в исключительных случаях – когда 95-го на заправке нет и велик риск «засохнуть» на трассе.

2. Сторонитесь «чудо-присадок», повышающих октановое число и/или снижающих расход топлива. Волшебных таблеток еще не придумали. Польза от подобных составов сомнительна, а вот ущерб для техники может быть серьезным.

3. Следите за состоянием машины. Старые фильтры, загрязненные форсунки, «прогоревшее» или просто слишком вязкое масло серьезно повышают расход топлива.

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