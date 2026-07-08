Зеленский - хвост, так нагло виляющий западной собакой: почему «просрочка» даже с Трампом пытается говорить «с позиции силы»

Зеленский хамит всем Фото: REUTERS.

В среду накануне встречи Дональда Трампа и Владимира Зеленского на саммите НАТО в Анкаре представители киевского режима демонстративно не спешили следовать мирной инициативе, поддерживаемой США. Посол Украины в Вашингтоне Ольга Стефанишина уверяла, что ВСУ бравирует последними успехами в атаках на инфраструктуру российских городов. И упорно пытаются убедить Вашингтон в том, что они «перехватили инициативу на фронте». На этом основании власти Украины требуют лучших для себя условий прекращения конфликта с Россией. В Киеве считают, что завершения конфликта можно добиться лишь за счёт убеждения западных партнёров усилить давление на Москву, а не посредством очередного раунда переговоров по согласованию мирного плана.

В это же время глава украинского МИДа Сибига заявил, что Украина больше не нуждается в разрешении союзников бить по России. А ВСУ продолжат атаки, используя, якобы, собственное дальнобойное оружие.

На Радио «Комсомольская правда» говорили с членом правления российской ассоциации политической науки, членом Общественной палаты РФ Владимиром Шаповаловым.

ПОЧВЫ ДЛЯ БРАВАДЫ НЕТ

- Наблюдаем театр политического абсурда?

- Безусловно. Надо подчеркнуть, что ни о какой реальной почве для бравады киевского режима речь не идет. Он, очевидно, терпит военное поражение. И ситуация усугубляется.

- В чем смысл этих, явно оторванных от реальности заявлений, кроме пиар-шума?

- Такие действия и заявления со стороны и Сибиги, и Зеленского подтверждают одно - у них нет пути назад. Зеленский является исключительно президентом войны. И как только военные действия закончатся, он перестанет кому бы то ни было быть нужным. Возможно, даже раньше.

Зеленский даже с Трампом пытается говорить «с позиции силы» Фото: REUTERS.

КАКОЕ СВОЕ ОРУЖИЕ?

- Известно, что Украина без западных покровителей не может ничего — но они твердят про способность бить своим оружием.

- Они заявляют о каком-то собственном оружии — на сколько процентов оно «собственное»? И то, что они могут ни у кого ничего не спрашивать при дальних ударах - да это абсурд! Что, у Киева появилась своя спутниковая группировка, которая передает им данные разведки с орбиты? Украина полностью зависит от западных покровителей — от разведданных до специалистов и денег.

ИГРА В УНИСОН

- А попытки воздействовать на Трампа?

- Это игра в унисон с западноевропейскими союзниками — и попытки повлиять через них на те или иные действия Трампа. Маловероятно, что это принесет ощутимую пользу для киевского режима.

- Киев все меньше считается с позицией Трампа, считая, что тому недолго осталось - отсюда заявления Буданова*, что территориальный вопрос они вообще не собираются обсуждать?

- Колоссальное значение имеет тот факт, что США не смогли победить Иран. Это сильно подкосило авторитет Вашингтона в глазах их европейских сателлитов. И они, и Киев пытаются этим воспользоваться. Пытаются надавить на Трампа. При том Штаты остаются самой крупной и мощной и в военном, и в экономическом отношении державой западного мира. Но США, ввязавшись в иранскую авантюру, себя сильно подставили, а европейцы этим пользуются.

- А тут еще и осенние выборы в конгресс?

- Это один из элементов этой ярмарки тщеславия. Тут и европейские элиты, и Зеленский играли против Трампа. И сейчас они в предвкушении поражения республиканцев на осенних выбора-х 2026-го.

ХВОСТ ВИЛЯЕТ СОБАКОЙ

- А европейское «единство» по отношению к Киеву не трещит ли по швам? Там и чехи, и болгары брыкаются, да и лидер Венгрии Мадьяр не собирается участвовать в оказании Киеву помощи. На этом фоне Зеленский буянит и в отношении Трампа, и Эрдогана...

- Классический пример того, как хвост виляет собакой. Этот хвост взрастили западные лидеры. Они не рассматривали его в качестве самостоятельного субъекта. Думая, что тот всегда по их указке действовать будет. Но хвост то дерзит уже начиная с 2022-го. Зеленский хамит всем - Орбану, Навроцкому, туркам, даже Трампу. И возникает парадоксальная ситуация — да, Украина полностью зависит от Запада. Но и Запад сегодня зависит от Украины. Киевский режим стал наконечником копья, которым запад наносит удары по России. И они вынуждены терпеть его выходки...

* Внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга

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