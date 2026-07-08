«Вы не заберете у меня самое важное»: Ида Галич жестко ответила на скандал вокруг своей свадьбы

Ида Галич Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Свадьба блогера Иды Галич и бизнесмена Олега Ледвича, которая должна пройти в Северной Осетии, неожиданно оказалась причиной громкого скандала. В сети блогера обвинили в том, что ради торжества якобы расчищают территорию возле Мидаграбинского озера, расположенного рядом с особо охраняемой природной зоной. На фоне общественного резонанса, как призналась сама Ида, сейчас даже решается судьба праздника.

По словам Галич, распространяемая информация не соответствует действительности. Она подчеркнула, что при подготовке площадки не пострадала природа. «В ходе всех монтажных работ мы не вырубали ни единого дерева, не трогали кустарники и не производили бетонирования», — заявила блогер. В подтверждение своих слов она показала видео, на котором видно, что установленный подиум размещен между деревьями.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Ида рассказала, что вместо уничтожения природы ее команда, наоборот, занялась уборкой территории. По ее словам, рабочие вывозят мусор, расчищают старые кострища и приводят место в порядок после стихийных пикников и поездок на квадроциклах.

После завершения праздника, заверила блогер, площадку восстановят. «По завершении свадьбы мы проведем полную рекультивацию участка и вернем природе ее изначальный вид. Более того, после нас останется выровненная подъездная дорога, чтобы доступ к этому прекрасному месту стал безопасным и удобным для всех», — написала Галич.

Она также подчеркнула, что свадьба для нее — это возможность показать красоту родного края. По словам Иды, ее цель заключается не только в проведении торжества, но и в том, чтобы привлечь внимание к Северной Осетии как к туристическому направлению. Отдельно блогер ответила и на претензии, связанные со святилищем, расположенным неподалеку. «Я прекрасно осведомлена о том, что рядом находится святилище. Никакой свинины на столе — это абсолютный запрет!» — подчеркнула она.

При этом Ида убеждена, что куда больший вред природе наносят не организаторы свадьбы, а люди, которые годами используют эту территорию для стихийных пикников, кемпинга и поездок на квадроциклах. В доказательство своих слов она опубликовала фотографии ущелья до начала работ, показав, насколько оно было загрязнено.

На фоне разгоревшегося скандала блогер записала эмоциональное видеообращение, в котором призналась, что ситуация поставила под вопрос проведение самого праздника. «Прямо сейчас решается судьба нашего праздника. Господи, это же я выбрала Северную Осетию. И предлагала ее, потому что у нас живут самые классные солнечные люди. А еще у нас очень красиво», — сказала Галич.

Она добавила, что даже если свадьбу придется переносить, самое важное у нее никто не сможет отнять. «Даже если у нас заберут локацию, место, время, деньги, ресурсы, которые мы все это вложили в это место, вы должны понять, уважаемые комментаторы, горе-блогеры и все, кто раскачал эту лодку, просто основываясь на неверных фактах, на вранье откровенном нескольких человек, вы не заберете у меня самое важное. Самое главное — это любовь. Это нашу семью, наши традиции», — заявила Ида.

После этого блогер опубликовала еще одно эмоциональное сообщение в своем Telegram-канале, обвинив критиков в травле и попытках заработать популярность на ситуации. «Прикрывшись пафосными речами, вы устраивали травлю. Сделав грустное лицо и наложив грустную музыку, несли откровенную чушь. Никто из вас не приехал на уборку. Никто из вас ничего не проверил. Вы понесли в массы информацию, которую не удосужились изучить, лишь бы успеть хайпануть», — написала Галич.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

По словам блогера, именно из-за этих обвинений ей пришлось показать, в каком состоянии территория находилась до начала подготовки к свадьбе. «На ваших руках то, что мне пришлось показать, какое «до» мы имели в ущелье, потому что я молчала до последнего», — заключила она.

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