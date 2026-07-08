«Я сказала «Да!»: звезда «Камеди» Катя Шкуро показала кольцо с бриллиантом, но пока не раскрывает личность будущего мужа

Как призналась сама Екатерина, предложение руки и сердца стало для нее сюрпризом и воплощением давней мечты Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Екатерина Шкуро поделилась с подписчиками неожиданной новостью: звезда шоу «Сокровища императора» и резидент Comedy Club выходит замуж. Блогер опубликовала фотографии в белом платье, продемонстрировав роскошное кольцо с бриллиантом на безымянном пальце. При этом имя своего избранника артистка решила оставить в тайне.

Как призналась сама Екатерина, предложение руки и сердца стало для нее сюрпризом и воплощением давней мечты. По словам блогера, она всегда хотела, чтобы мужчина сделал ей предложение, встав на одно колено.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

«Я сказала: «Да!» За последние месяцы в моей жизни многое изменилось, но самое важное произошло, когда я этого совсем не ждала… Моя главная мечта, как девочки, была, чтобы мужчина встал передо мной на колено и сделал предложение. И это случилось. Я сейчас безумно счастлива и совсем скоро все в подробностях расскажу… А пока принимаю поздравления!» — написала Шкуро в соцсетях, опубликовав серию фото.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Новость о скорой свадьбе стала неожиданной для поклонников Екатерины, ведь ее развод состоялся всего четыре месяца назад. О расставании с мужем Дмитрием Козловым артистка сообщила прошлой весной. Тогда Шкуро рассказывала, что проблемы в отношениях с супругом возникали не внезапно, а постепенно накапливались в течение нескольких лет.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Блогер объясняла, что они с мужем пытались одновременно уделять внимание семье, отношениям, работе и воспитанию детей. Однако со временем нерешенные вопросы и недосказанность стали негативно влиять на их брак. Екатерина также рассказывала, что примерно три года назад они уже решили разойтись, но после того, как узнали о второй беременности, попытались сохранить семью.

После окончательного расставания Шкуро отмечала, что для нее было важно, чтобы дети не росли в постоянной атмосфере конфликтов. По словам блогера, отдельная жизнь друг от друга стала лучшим решением для всех участников ситуации.

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