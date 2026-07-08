Юлию Гаврилину напугал сталкер: он ждал певицу с цветами

Популярная певица и блогер Юлия Гаврилина. Фото: Екатерина ЛИТВИНОВА

Популярная певица и блогер Юлия Гаврилина призналась, что в последнее время столкнулась с жуткой ситуацией. По словам артистки, неизвестный мужчина несколько дней подряд приходил с цветами в ресторан рядом с ее домом и часами ждал встречи.

Как рассказала Гаврилина, о происходящем она узнала после просмотра записей с камер видеонаблюдения. Выяснилось, что мужчина, которому на вид около 30 лет, приходил к ресторану четыре дня подряд.

«Недавно, неделю назад, к моему дому, в ресторан начал заходить взрослый мужчина. Мы потом смотрели по камерам видеонаблюдения фотографии: мужчина лет 30. Приходил с цветами к моему дому, в этот ресторан, и сидел там на протяжении четырех дней по три часа», — рассказала Юлия.

Артистка призналась, что происходящее сильно ее напугало. По словам девушки, после этой истории она старается обходить ресторан стороной. «Это вообще жесть. Я, если честно, распаниковалась, это ужасно. И я вот хочу вам сказать, ребят: это сталкерство, это ненормально. Это неадекватно — караулить людей у дома, неважно, насколько они популярны. Мне было очень жутко», — объяснила Гаврилина.

Блогер подчеркнула, что не стала принимать подарки от незнакомца, поскольку не понимает, какие намерения могут быть у человека. «Я, естественно, не забирала эти цветы. Вообще обхожу стороной теперь этот ресторан, потому что это действительно страшно. Непонятно, что у людей в голове, что человек хочет сделать, какое у него намерение», — сказала она.

По словам Юлии, особое беспокойство у нее вызвал возраст незнакомца. Если внимание со стороны подростков она еще может понять, то поведение взрослого мужчины считает недопустимым. «Я понимаю, когда приходят малыши, лет 15 даже. Но когда человеку больше 30 лет и он несколько дней сталкерит…» — добавила артистка.

Напомним, ранее Юлия Гаврилина рассуждала о разнице в ухаживаниях мужчин в разных странах. По словам певицы, именно в странах СНГ сохранилась традиция дарить девушкам цветы, оплачивать счет, открывать двери и красиво ухаживать. При этом артистка отмечала, что в Европе и США подобные знаки внимания встречаются значительно реже, а обычный для России букет цветов там нередко воспринимается как роскошный подарок.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ида Галич показала, во что превратилось место ее свадьбы в горах Северной Осетии

Как Киркоров украсит пентхаус за миллиард: Матрешки в калошах, собаки под гжель и красная пальма

Блогер Илья Сатир прокомментировал скандальный поцелуй с 16-летней поклонницей