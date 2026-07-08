«Не ношу люксовые бренды»: Ярослав Сумишевский высказался о дорогих сумках, пенсии и будущем образования

Певец Ярослав Сумишевский Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Певец Ярослав Сумишевский в разговоре с KP.RU признался, что не очень разбирается в мире люксовых брендов, вспомнил, как сам сдавал вступительные экзамены в университет, а также объяснил, почему считает важным живое общение при проверке знаний.

Недавно скандальная балерина Анастасия Волочкова раскритиковала любителей дорогих сумок и тех, кто делает ставку на статусные вещи. Сумишевский признался, что сам не относится к поклонникам люкса и не следит за известными марками. «Я не слежу за дорогими брендами, если честно. Не носил их особо и не разбираюсь в них. Хотя одна брендовая люксовая сумка у меня есть, но это так, я просто себя решил побаловать, и мне понравилась модель сумки», — рассказал певец.

Артист также вспомнил о своих студенческих годах. Сейчас многие абитуриенты переживают из-за поступления в вузы, однако Сумишевский считает, что через такие эмоции должен пройти каждый. По словам музыканта, во время его поступления экзамены проходили совсем иначе: будущие студенты готовились к испытаниям и не забывали про шпаргалки. «В мое время мы сдавали вступительные экзамены, писали шпаргалки, куда-то их ювелирно прятали. Было страшно, но шли на экзамены и поступали», — поделился Ярослав.

При этом певец признался, что не знает универсального способа справиться с волнением перед важным этапом жизни. Главное, по его мнению, сохранять уверенность в себе. «Как правильно успокоиться, я не знаю. Наверное, через такие эмоции должен пройти каждый. Но главное — это вера в себя», — отметил артист.

Не осталась без внимания и тема пенсионных накоплений. В России обсуждают предложение добавлять пенсионные баллы за волонтерскую деятельность. Сумишевский рассказал, что сам за подобными показателями не следит. Певец объяснил, что предпочитает рассчитывать на собственные силы и самостоятельно заботиться о будущем.

«Честно, не слежу за пенсионными баллами. Я рассчитываю на себя. Работаю много, какие-то сбережения откладываю, что-то инвестирую. Надеюсь, на пенсии буду пожинать плоды», — рассказал Сумишевский в разговоре с KP.RU.

Кроме того, артист высказался о возможных изменениях в российском образовании. Один из вузов уже отказался от письменных дипломных работ из-за развития искусственного интеллекта, заменив их на выпускной экзамен. Сумишевский считает, что такой подход поможет лучше оценивать реальные знания студентов. «Думаю, что это честно и правильно. Только живое общение сможет показать твои знания», — заявил певец.

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