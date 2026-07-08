Экс-солист MBAND Артем КИД вступился за Дмитриенко после обвинений в плагиате: «Я тут за Ваню 100%»

Экс-солист MBAND Артем КИД Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Скандал вокруг Вани Дмитриенко продолжает набирать обороты. После того как белорусский исполнитель Hollyflame обвинил певца в плагиате своей песни, а затем удалил опубликованное видео, ситуацию прокомментировал экс-солист группы MBAND Артем КИД. В разговоре с KP.RU артист признался, что считает подобные конфликты вопросом, который нужно решать без участия публики, и открыто поддержал Дмитриенко.

По словам музыканта, одинаковые музыкальные идеи могут появляться совершенно независимо друг от друга. «Я думаю, что подобные истории лучше не выносить в публичное поле и стараться решить их лично. Не стоит забывать, что нот всего семь, и очень часто так бывает, что подсознание само подсказывает одинаковые мелодии разным людям в одно и то же время, так работает энергия», — отметил Артем.

При этом артист обратил внимание на то, что Hollyflame в итоге удалил свое обращение к Дмитриенко, и именно этот факт заставил его сделать определенные выводы. «Если же вы вышли в публичную плоскость, то идите до конца. И судя по удаленному посту Hollyflame, тут в целом понятно, на чьей стороне правда, так что я тут за Ваню 100%», — заявил КИД.

Говоря о другом витке конфликта, связанном с обвинениями певицы Mona в адрес уже самого Hollyflame, Артем признался, что не изучал ситуацию достаточно подробно, чтобы делать выводы. По его мнению, если сходство действительно существует, то ответственность стоит искать не только у исполнителя. «Я не смотрел клип ни Hollyflame, ни Mona, поэтому не могу сказать точно, что там и как с плагиатом. Но давайте не забывать, что помимо артиста есть огромная команда, которая должна следить за подобными историями. И тут скорее вопросы к режиссеру клипа, чем к артисту», — объяснил он.

Напомним, певица Mona (Дарья Кустовская) неожиданно вступилась за Ваню Дмитриенко после обвинений Hollyflame (Владислав Лапай). Исполнительница заявила, что музыкант, публично обвинивший коллегу в плагиате, сам ранее оказался в похожей ситуации. По словам артистки, команда Hollyflame практически полностью скопировала ее клип, однако тогда она решила не выносить конфликт в публичное пространство. Mona рассказала, что после выхода похожего видео Лапай лично связался с ней, объяснил произошедшее и уверял, что команда не знала о совпадении. Певица приняла эти объяснения и предпочла урегулировать вопрос без публичных обвинений. Именно поэтому, призналась она, ее особенно удивило, что вскоре артист сам выступил с претензиями в адрес Вани Дмитриенко.

Ранее Hollyflame опубликовал ролик, в котором заявил, что будущая песня Дмитриенко слишком похожа на его композицию «Нежность», вышедшую осенью прошлого года. Для наглядности он наложил два фрагмента друг на друга и обратился к Ване: «Это, конечно, могло когда-то произойти, но я не ожидал, что это сделаешь ты. Вань, мы бы с тобой могли, конечно, сделать шикарный фит, классный трек сделать, но теперь я тебе желаю, чтобы этот трек нашел отклик у слушателей так же, как мой. Блин, вроде приятно, но непонятно зачем. У тебя же есть куча крутых треков, вообще бомбических». Позже музыкант удалил публикацию, никак не объяснив свое решение.

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