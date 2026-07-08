Зеленскому от американцев очень нужны перехватчики Фото: REUTERS.

«Комсомолка» собирает сводки с передовой и яркие новости СВО на Украине. Кратко - о главном на 9 июля:

1. Новости с передовой: ВСУ потеряли 903 дрона;

2. Зеленского манят лицензией на ракеты;

3. Украинская рок-группа не едет в Казахстан;

4. 41-летний дезертир с гранатой вырвал серьгу у дамы в киевском кафе;

5. Берлин оплатит совместное производство дронов для Киева;

6. Визит главы режима в Турцию сопроводили ударом по «Голубому потоку»;

7. Сибига твердит про равноправные отношения с Варшавой;

8. Хорваты уклоняются от ввода войск.

БОЕВАЯ СВОДКА: ЧТО ПРОИСХОДИТ НА ПЕРЕДОВОЙ СВО НА 9 ИЮЛЯ

Далее - данные Минобороны о ситуации на шести ключевых направлениях за сутки.

Бойцы «Севера» вывели из строя до 200 боевиков и БТР.

Подразделения «Запада» нанесли противнику такой урон: более 220 бойцов, американский бронеавтомобиль HMMWV и британский ЗРК Rapid.

«Южная» группировка войск уничтожила 165 националистов. Подбиты две бронемашины и 21 автомобиль.

На счету «Центра» - до 360 солдат противника. Сожжены по три бронемашины и орудия полевой артиллерии. А также две станции РЭБ.

«Восток» выбил из рядов ВСУ более 455 бойцов. Поражены три бронемашины и девять автомобилей.

Бойцы «Днепра» упокоили до 50 военнослужащих ВСУ. Утилизированы 10 автомобилей и станция РЭБ.

Силы ПВО сбили восемь управляемых авиабомб и 903 дрона.

ГЛАВНОЕ: НОВОСТИ ОБ СВО НА УКРАИНЕ НА 9 ИЮЛЯ

Дальше – подборка самых ярких новостей вокруг СВО на Украине за сутки.

Зеленскому от американцев очень нужны перехватчики

Владимир Зеленский до встречи с Дональдом Трампом в Анкаре давил на американских парламентариев. Глава киевского режима требовал ракет-перехватчиках для зенитных комплексов. В своем ТГ-канале он написал: «Провел встречу с делегацией Конгресса США: сенаторами Джинн Шахин, Линдси Грэмом, Ричардом Дурбином, Кристофером Кунсом, Майком Раундсом и членом Палаты представителей США Майком Тернером. Говорил о нехватке ракет-перехватчиков к Patriot». Сенаторы покивали головами, а вот Трамп позже сказал, что, может быть, даст Киеву лицензию на производство таких ракет — а дальше все сами, сами. Это так они стремятся к миру?

«Пошлая Молли» опять все опошлила

The Flow сообщает: украинская группа «Пошлая Молли» объявила об отмене концерта в Казахстане. Они заявили, что не проведут запланированные выступления в Алмате и Астане в рамках своего тура: «Как только у нас появится возможность поделиться новостями, вы узнаете о концертах первыми». Причина отмены не сообщается. Ранее, вскоре после начала СВО, солист «Пошлой Молли» Кирилл Бледный поддержал Киев и осудил Москву. Это почему-то совпало с резким сокращением числа концертов и снижением заработков музыкантов. А теперь что, восстали из пепла пустых обещаний?

«Пошлая Молли» объявила об отмене концерта в Казахстане

Отморозок с гранатой вырвал у киевлянки серьгу

Больные на голову граждане наводняют улицы украинской столицы. В Киеве задержали дезертира за нападение на киевлянку. Сбежавший из части «воин света» в медицинской маске ворвался в кафе, выхватил гранату и потребовал от сотрудницы отдать ему золотую цепочку. Бойкая дама отказала. Грабитель распылил ей в лицо газ, вырвал из уха серьгу и убежал, бросив гранату на столе. 41-летнего дезертира вскоре задержали. Ему светит 15 лет на нарах. А он, может, и рад, что не в окопах.

В Запорожской области ВСУ лишились локомотивов

В Минобороны России сообщили: ударные дроны «Герань» атаковали железнодорожную технику ВСУ в районе Казаковского в Запорожской области. На кадрах объективного контроля видно: по нескольким локомотивам были прямые попадания. Снабжение по железной дороге украинских подразделений на Запорожском направлении теперь будет сильно осложнено. А вы быков запрягайте.

В Минобороны России сообщили: ударные дроны «Герань» атаковали железнодорожную технику

Киев и Берлин налепят дронов на немецкие деньги

Главы внешнеполитических ведомств Украины и ФРГ подписали договор. Который, вообще-то, подписывают министры обороны или промышленности. В соглашении говорится о совместном выпуске беспилотных летательных аппаратов BARS. В сообщении подчеркнуто: «Договоренность заключена в рамках инициативы Build with Ukraine. Немецкая сторона профинансирует производство БПЛА в рамках первого этапа проекта. Вся изготовленная продукция поступит в Силы обороны Украины». Также Киев подписал договоры о совместной разработке и производстве дронов с голландцами и эстонцами. Тоже за их деньги?

Киев бил по «Голубому потоку», когда глава режима куражился в Анкаре

Пока Зеленский фланировал в кулуарах саммита глав стран НАТО в Анкаре, ВСУ нанесли удар по компрессорной станции экспортного газопровода «Голубой поток» в Краснодарском крае, по которому голубое топливо поступает именно в Турцию. Подобного рода операции планируются не только и не столько украинскими дроноводами. А ключевое решение, как правило - за британскими «экспертами». На этот раз последствия атаки на компрессорную станцию «Краснодарская» были устранены достаточно оперативно. А если бы экспорт газа в Турцию из-за такого удара на время был нарушен - хозяева бы носили высокого киевского гостя на руках?

Сибига уверен, что Варшава с Киевом «обречены на равноправные отношения»

Глава МИД незалежной Андрей Сибига заявил, что Киеву и Варшаве никуда не деться от тесных отношений. Его цитирует «Европейская правда»: «Мы заинтересованы в цементировании равноправных, взаимовыгодных, стратегических отношений. И мы обречены на такие отношения». Сибига утверждает, что это обусловлено соображениями безопасности и общим будущим в ЕС. И нужно задействовать дипломатический инструментарий, «чтобы вывести эти отношения на тот уровень, которого заслуживают оба наших народа». И что теперь, ордена обратно себе будут развешивать как на елках? Или все же об Мельника с Коновальцем споткнетесь?

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига Фото: REUTERS.

Хорваты не хотят на Украину

Хорватский президент Зоран Миланович назвал идею «коалиции желающих» о военном присутствии Запада в незалежной после завершения конфликта — опасной. Загреб ее не поддержит. В эфире Хорватского радио и телевидения он сказал: «Идея о западном присутствии на Украине после некоего мирного соглашения, которое произойдет, очень опасная, непроработанная, ненадежная». И пригвоздил: «Это значит, что нас нет в «коалиции желающих». Ну, теперь можно вздохнуть свободно.