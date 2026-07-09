Что не так с дисбактериозом и почему происходит «буря в животе»: врач-гастроэнтеролог раскрыл правду о микрофлоре кишечника

Диагноза «дисбактериоз» не существует. Фото: PeopleImages/Shutterstock/Fotodom

ЭРИТРОЦИТЫ БАРАНА В ЧАШКЕ ПЕТРИ

«Знаете ли вы главный симптом дисбактериоза? Варианты ответа: а) вздутие живота, б) запор, в) диарея, г) отсутствие аппетита, д) дисбактериоз протекает бессимптомно, е) его вообще не бывает». Такой тест предложили участникам недавно прошедшего форума «Ученые против мифов». Проверьте себя: какой ответ выбрали бы вы? Правильный вариант - «е».

- Мы столько раз говорили, писали, что диагноза «дисбактериоз» не существует, но он никуда не уходит. Остается на первом месте среди мифов, связанных с микробиотой (микрофлорой) и работой кишечника, - рассказал на форуме руководитель центра экспертной гастроэнтерологии, научно-медицинский просветитель, врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Алексей Парамонов.

Бесполезный анализ на дисбактериоз продолжают делать крупнейшие медицинские лаборатории. И его по-прежнему указывают в медкартах немало врачей, отметил эксперт. А после бестолкового анализа пациенту назначают не нужные ему препараты. Зачастую это бактериофаги, пробиотики и даже желчегонные.

Что не так с дисбактериозом?

- Напомню: это посев в чашке Петри. Придумали технологию еще в начале XX века. На поток поставили примерно в 1950 году, - говорит Парамонов. - Что высеивают? Вовсе не «наиболее важные бактерии» (мы до сих пор не знаем, какие наиболее важные!). А те, которые можно вырастить технологически легко и дешево. Среди них, например, гемолизирующая кишечная палочка, которая отличается тем, что любит в чашках Петри разлагать... эритроциты барана. Зачем их добавляют - науке неизвестно.

Некие «нормы» тех или иных бактерий к медицине отношения не имеют, подчеркивает эксперт. Словом, это устаревший и совершенно бесполезный анализ.

- Однако наука не стоит на месте. Сейчас можно делать секвенирование (расшифровку. - Ред.) генома - не только человека, но и микроорганизмов, которые живут внутри, - продолжает Алексей Парамонов. - Порой пациенты приносят мне толстенные папки. Это результаты исследований за десятки тысяч рублей. И там написано что-то близкое к тому, что у этих пациентов внутри.

А внутри у каждого из нас несколько тысяч видов и родов микроорганизмов, поясняет эксперт. Не только бактерии, но и грибки, вирусы, археи. Их действительно можно исследовать, принося пользу науке. Так накапливаются данные для анализа, дальнейших исследований. Только вот конкретному пациенту и его лечащему врачу сегодня от этих данных пользы ноль, раскрывает глаза доктор Парамонов. «Результаты таких дорогостоящих анализов абсолютно бесполезны для диагностики и лечения пациента, который жалуется на вздутие живота, тяжесть, спазмы, диарею и прочее», - подчеркивает гастроэнтеролог.

Внутри у каждого из нас несколько тысяч видов и родов микроорганизмов. Фото: FOTOGRIN/Shutterstock/Fotodom

УПРАВЛЯЮТ ЛИ МИКРОБЫ НАШЕЙ ГОЛОВОЙ

Сегодня на каждом шагу мы слышим: кишечная микрофлора «рулит» нашим здоровьем. От нее зависит состояние иммунной системы, риск развития опасных болезней. Да что там, бактерии управляют нашим головным мозгом!

- Здесь есть логическая ловушка, - предупреждает Алексей Парамонов. - Действительно, микробы синтезируют огромное количество биологически активных веществ, которые в теории могли бы попадать в мозг [и давать те или иные сигналы]. Однако в реальности эти вещества задерживаются специальными фильтрами (так называемый гематоэнцефалический барьер) и не попадают в кровоток мозга. Они работают непосредственно в кишечнике, других частях организма, воздействуя на него. Однако управлять нами, головным мозгом, по счастью, микробиота не научилась.

Но «бурю» в кишечнике, дискомфорт в животе она уж точно способна вызвать?

- И тут не все так просто, - говорит эксперт по доказательной медицине. - Бактерии действительно могут быть причастны к одной из самых частых и, кстати, достаточно сложных в лечении проблем - вздутию живота. Однако их роль зачастую представляют неправильно. И это оборачивается дорогостоящей, но бестолковой диагностикой и терапией.

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КАК БАКТЕРИИ СВЯЗАНЫ СО ВЗДУТИЕМ ЖИВОТА

- Среди наиболее частых реальных причин - синдром избыточного бактериального роста (СИБР). Его вызывают не какие-то страшные, суперпатогенные микробы, чума или холера. А совершенно обычные бактерии, - рассказывает Алексей Парамонов. - По каким-то причинам они поднимаются из толстого кишечника в тонкий. В норме в тонком кишечнике микробиота тоже есть, но ее очень мало по сравнению с толстым.

При СИБР микрофлора разрастается, ее становится много.

- Там же шикарная «поляна». Особенно, если вы любите пирожки с пирожными. Изобилие углеводов перерабатывается в газ, молочную кислоту и другие вещества, которые вызывают и спазмы в животе, и вздутие, и распирание, - описывает врач.

Для диагностики СИБР проводят водородный дыхательный тест (пациент после определенной подготовки выдыхает в специальный прибор, анализатор).

- Этот тест показывает избыточное производство водорода и метана. Он, может быть, не очень точный, но больше мы пока ничего определить не можем, - поясняет доктор Парамонов. - Воздействовать на СИБР, к счастью, можем (подробнее см. ниже). Это очень важно, поскольку такой синдром один из важнейших компонентов вздутия в реальности, а не в картине мира, где есть плоская Земля и дисбактериоз.

ТРУДНОСТИ ДИАЛОГА МОЗГА С КИШЕЧНИКОМ

- Вторая по счету и, возможно, еще более частая причина дискомфорта в животе у современных людей - функциональное вздутие, - продолжает врач. - Если человек говорит, что выпил стакан воды и через 5 минут его раздуло, то кишечная микробиота явно не успела бы так отреагировать.

В чем же дело?

- Причина - нарушение взаимодействия мозга и кишечника (оно происходит через нервную систему, соединяющую эти органы. - Прим. Ред.). Рецепторы в кишечнике начинают работать сверхчувствительно. Даже нормальное давление от воды или пищи в кишке начинает ощущаться как чрезмерное, патологическое. Мозг, получив неправильные сигналы, в ответ дает кишке тоже не очень адекватные приказы: сокращаться, сжиматься. Из-за изменения формы и моторики кишечника может физически увеличиваться живот - даже если лишнего газа нет.

И как все это лечить?

- В медкартах больных я часто вижу назначение препаратов, которые при функциональном вздутии абсолютно бесполезны, - подчеркивает эксперт по доказательной медицине.

КОНКРЕТНО

Как не надо лечить вздутие...

- Ферменты.

- Желчегонные.

- Симетикон.

- Гвайазулен.

- Ребапимид.

- Нифуроксазид.

- Пробиотики.

… и как нужно

- Диета Low FODMAP (это временное ограничение определенных продуктов с углеводами, которые плохо всасываются в тонком кишечнике, активно ферментируются бактериями и вызывают вздутие).

- Нейромодуляторы (препараты, которые снижают реакции на стресс, тревожность и за счет этого налаживают взаимодействие мозга и кишечника, чаще всего - определенные классы антидепрессантов).

- Кишечный антибиотик для лечения СИБР (препарат подбирает и назначает врач).

В ТЕМУ

Не гастро- и колоноскопия, а опросник: как диагностируют функциональные нарушения в кишечнике

Как выяснить, что причина «бури в животе» - то самое функциональное вздутие?

- Функциональные расстройства давно уже не диагноз исключения, - поясняет Алексей Парамонов. - То есть не та ситуация, когда пациенту назначают колоноскопию, гастроскопию, МРТ всего организма и КТ левой пятки. И только если ничего не нашли (а найдут что-нибудь всегда!), все остальное исключили, то пишут диагноз «функциональное вздутие».

На самом деле, в рамках доказательной медицины это диагноз ставится по четкому алгоритму. Он расписан в документе под названием Римские критерии (ведущее международное руководство по диагностике и лечению функциональных расстройств ЖКТ). Врач задает вопросы для оценки симптоматики, например: сколько длится вздутие (при функциональном нарушении - месяцами и годами), насколько усиливается при стрессе и др.

Также проверяется, нет ли у пациента «симптомов тревоги» (красных флагов). К ним относятся: появление жалоб в возрасте 50 лет и старше, необъяснимая потеря веса, кровь в стуле (по данным лабораторного теста), лихорадка (повышение температуры) или увеличение лимфоузлов, случаи рака ЖКТ в семье.

Если таких «красных флагов» нет, то, как правило, не требуются инструментальные исследования - ни гастро-, ни колоноскопия, ни МРТ и т.д.

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