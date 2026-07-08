«Устроившую теракт в Монако Березовскую подобрали на улице»: какие еще странности в покушении на Ермолаева

В кои-то веки в преступлении не ищут русский след Фото: REUTERS.

На Украине так и не назвали имя человека, который заказал подрыв экс-олигарха Вадима Ермолаева в Монако. За расстрел взорвавшей бомбу у его подъезда Анастасии Березовской арестованы два сотрудника спецслужб.

Власти незалежной утверждают: на допросе эти граждане заявили, что действовали по своему почину, без указаний от начальства. А украинская пресса пишет: задержанные говорят, будто они завербовали Березовскую «для заброски в Россию», а расправились с ней из-за некоего личного конфликта. Свою связь со взрывом в Монако отрицают.

О странностях дела о покушении на Ермолаева мы поговорили с генерал-майором ФСБ в отставке, членом Совета по внешней и оборонной политике Александром Михайловым.

«С ВЫБОРОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНИЦЫ НЕ ЗАМОРАЧИВАЛИСЬ»

- Создается впечатление, что Анастасия Березовская была полной дилетанткой. Неправильно припарковала машину во Франции - ей пришлось вызволять авто со штрафстоянки через полицию, сняла квартиру рядом с Монако на свое настоящее имя, засветилась на массе камер наблюдения…

О чем это говорит?

- О том, что заказчики эту женщину, не особо задумываясь, просто «подобрали на улице». Ей пообещали деньги, она согласилась. Для заказчиков было без разницы - арестуют ее, не арестуют, выживет она, не выживет.

Арест сотрудника ГУР Украины и его подельника из правоохранительных органов за убийство Березовской свидетельствует, что дело представляют как частный заказ. А в таких случаях с подбором исполнителей особо не заморачиваются.

Устроившую теракт в Монако Березовскую подобрали на улице Фото: REUTERS.

- Этот гуровец, по данным украинских депутатов, служит в подразделении, которое занимается воздушной разведкой и дронами. А его подельник - экс-полицейский и при этом действующий сотрудник СБУ из департамента, чьи задачи - политический сыск и внутренние репрессии.

Почему они наследили, переводя исполнительнице деньги онлайн?

- Это уровень большинства украинских спецслужбистов. В любой спецслужбе не больше 15 процентов людей занимаются непосредственно оперативной работой, а у арестованных, судя по всему, она была технической. Если бы речь шла о профессиональных диверсантах, они бы по-иному выстраивали покушение.

- Неизвестные заказчики выделили на убийство Ермолаева 150 000 долларов, а Березовская получила только 8000 и еще 5000 на орграсходы. Куда делась разница?

- Схема типичная, исполнителю в качестве заманухи могут заплатить три копейки, а остальное заказчик либо не собирался платить вовсе, либо посредники оставили деньги себе.

Неизвестные заказчики выделили на убийство Ермолаева 150 000 долларов. Фото : vadymiermolaiev.info

«КОГДА РЕЧЬ О ЗЕЛЕНСКОМ, ДОПУСКАТЬ МОЖНО ЧТО УГОДНО»

- Кто может быть заказчиком? Его имя до сих пор не назвали…

- Все выглядит как чисто криминальная разборка.

- Криминал криминалом, понятно, что дело могло быть в контроле над мошенническими колл-центрами. Но при этом Вадим Ермолаев был врагом Зеленского, спонсировал Залужного, собирался рассказать об украинской коррупции в Европарламенте…

- Да, и убийство Ермолаева, что называется, было выгодно всем. И начальству арестованных, и заказчиков могли негласно попросить сделать это определенные персоны, которые преследовали собственную цель.

Когда речь о Зеленском, допускать можно что угодно - эта вороватая власть способна на многое. Если может быть замешано не первое лицо, то его окружение.

Ермолаев был врагом Зеленского Фото: REUTERS.

- Но кто ж на Украине даст это объективно расследовать, ведь следствием занимается та же самая СБУ при «содействии» ГУР?

- Не уверен, что задержанные персонажи доживут до конца следствия. А если доживут - концы будут спрятаны в воду.

- И с какой вероятностью их могут, по-вашему, ликвидировать?

- Пятьдесят на пятьдесят.

КОЛЛ-ЦЕНТРЫ ЕРМОЛАЕВЫХ «ПОМОГАЛИ» СБУ

Ну а что же с сетью мошеннических колл-центров, с которых получала громадные деньги семья Ермолаевых - и, опять-таки по версии украинских депутатов, заносила в администрацию Зеленского по $15 млн в месяц? Да, Зеленский в 2023 году ввел против Вадима Ермолаева санкции, но колл-центры вовсе не прекратили свою работу на Украине…

У экс-олигарха есть 36-летний сын Артур. Он работал в банках, основал Федерацию киберспорта Украины. Папа отправил Артура членом правления в свой Versobank, расположенный в Эстонии (в 2018 году лишился лицензии за отмывание денег).

В 2022 году европейские органы по борьбе с международной преступностью вышли на след сети колл-центров, которые выманивали деньги у немцев, эстонцев, финнов и других граждан ЕС. Очаги заразы находились в Днепропетровске и в Киеве. Большую часть криминального бизнеса контролировали Ермолаевы.

После начала специальной военной операции «талантам» мошенников нашлось новое применение: по данным украинских инсайдеров, к их услугам для того, чтобы толкать россиян на теракты, прибегли спецслужбы.

В 2025-м Артура Ермолаева экстрадировали с Кипра, куда он успел переместиться, в Эстонию, где на него вели дело. А там случилось кое-что странное. Или, наоборот, логичное.

Вместо того, чтобы посадить преступника, его приговорили условно. Согласились получить от него $8,5 млн в качестве компенсации местным жертвам и … выслали из страны. В страны Шенгена въезд ему запретили, но он отправился в Израиль.

Артур Вадимович признал вину и дал подробные показания. О чем, против кого конкретно? Этого мы не знаем. Их засекретили и сочли за благо положить под сукно. Вероятно, чтобы не огорчать украинских союзников.

А ведь папа Ермолаев знает гораздо больше сына. Интересно, какие показания даст бывший олигарх.

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