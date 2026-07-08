Алла Пугачева срочно примчалась в Юрмалу с Кипра раньше обычного: и вот почему

Алла Пугачева приехала в Юрмалу Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Аллу Пугачеву заметили в Юрмале. Примадонна примчалась в Латвию раньше обычного. И тому есть причина.

Алла Пугачева перебралась с жаркого Кипра в Прибалтику. Сейчас в Лимасоле, где последние два года живет 77-летняя Примадонна, стоит жара под 30 градусов что днем, что ночью. Алле Борисовне после двух операций на сердце, которые она перенесла недавно, предписано много гулять и дышать морским воздухом. Однако зной и влажность плохо сказываются на здоровье певицы.

Впрочем, есть еще одна причина поспешного отъезда звезды в Прибалтику. Певица примчалась в Юрмалу на помощь подруге Лайме Вайкуле. Скоро стартует ее русофобский фестиваль. Вот только иноагенты и прочие отщепенцы, которых пригласила Лайма на свое фрик-шоу, мало интересуют публику. Билеты не продаются.

Лайма Вайкуле собрала иноагентов на русофобский фестиваль Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ. Перейти в Фотобанк КП

Вайкуле, как говорят местные жители, находится на грани отчаяния. "Кормилица" всего СССР в очередной раз решила использовать старенькую и больную Пугачеву. Потому зрители не хотят идти на сомнительную тусовку без подтверждения, что на концерте появится Алла Борисовна.

Чтобы окончательно не опозориться с полупустым концертным залом на 210 мест, Вайкуле надеется заполнить кресла благодаря Примадонне. На нее народ хотя бы приходит посмотреть из праздного любопытства.

Примадонна, прибыв в Юрмалу, остановилась на вилле в центре города, где живет не один год. Прогуливаясь по курорту, Пугачева охотно позирует с туристами.

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