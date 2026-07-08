От Станиславского с Лилиной до Киндиновых: Названы самые крепкие супружеские пары

Константин Станиславский и его жена Мария Лилина с детьми. Фото: МХАТ

8 июля в России отмечают День семьи, любви и верности. В этот день Московский Художественный театр вспомнил и рассказал в своих соцсетях о самых крепких актерских парах. В театральном мире они встречаются редко, это подметил ещё Константин Станиславский. Хотя как раз он являл положительный пример любви и верности. Константин Сергеевич и его жена Мария Лилина прожили вместе 48 лет.

Рецепт семейного счастья у каждой семьи свой. «Вызвать друг в друге потребность ежедневно обмениваться мыслями. Только при этой потребности явится ласка и остальные выражения любви, которых, понимаю, тебе недостает», - писал 33-летний Станиславский своей жене на 7-й год супружеской жизни. Может быть, в этом был их секрет.

Ещё один отец-основатель Московского Художественного театра Владимир Немирович-Данченко и его жена Екатерина Немирович-Данченко (в девичестве фон Корф) прожили вместе 52 года. Екатерина Николаевна окружила мужа заботой. Она интересовалась его творчеством и, несмотря на то, что вокруг мужа было много красивых актрис, не устраивала ему сцен ревности. Благодаря её мудрости их брак продлился более пятидесяти лет.

Екатерина Николаевна ушла из жизни раньше мужа — в феврале 1938. Их внук Василий Немирович-Данченко и сегодня работает актёром и заведующим музыкальной частью МХТ Чехова.

Николай Баталов (дядя народного артиста СССР Алексея Баталова) и Ольга Андровская считались одной из самых красивых мхатовских пар. Они прожили вместе всего 16 лет - Николай Баталов очень рано умер от туберкулеза. Ольга Андровская пережила мужа на 38 лет. Но замуж больше не вышла.

Ольга Андровская Фото: фотохроника ТАСС..

Красавец Владлен Давыдов (снимался в фильмах «Встреча на Эльбе», «Кубанские казаки») и его жена актриса Маргарита Анастасьева прожили вместе 67 лет. Вместе и дома, и на работе. Сейчас в МХТ работает их сын – Андрей Давыдов.

Такой же уникальный крепкий союз был у Андрея Мягкова и Анастасии Вознесенской. Они были однокурсниками в Школе-студии МХАТ, поженились еще студентами и прожить в браке 57 лет без громких романов, измен или хотя бы намека на мимолетную интрижку. Жили друг для друга, посторонних в свою жизнь не пускали. С годами даже внешне стали похожи. За глаза коллеги их называли - «сиамские близнецы». Когда Анастасия Вознесенская по состоянию здоровья фактически ушла из профессии, Андрей Мягков тоже перестал сниматься, играть спектакли, отказался от преподавательской работы. И целиком посвятил себя любимой Асе. По ее просьбе он начал сочинять детективы. «Ася очень любит детективы. Она почти все прочитала, - однажды разоткровенничал Мягков. – Мне захотелось ее развлечь».

Актеры Андрей Мягков, Анастасия Вознесенская и Игорь Верник на сборе труппы в МХТ им. А.П. Чехова. Фото ТАСС/ Александр Куров

Вячеслав Невинный и Нина Гуляева тоже пример любви и верности. Они прожили вместе 44 года. Нина Ивановна ушла из жизни в октябре прошлого года. Ей было 94 года. Из них 70 лет она отдала мхатовской сцене. Красивая, долгая жизнь в искусстве.

Когда она познакомилась со своим будущим мужем Вячеславом Невинным, она уже несколько лет работала в Художественном театре, играла большие роли (Гуляева старше Невинного на 3 года), а он только пришел после вуза. И сразу влюбился в неё. Потому что Нина Гуляева в то время была знаменитой на всю Москву куклой Суок, прелестной, хрупкой, неотразимой - в спектакле «Три толстяка» по сказке Олеши. Их сын Вячеслав Невинный-младший тоже служит в МХТ.

Нина Гуляева и Вячеслав Невинный. Спектакль "Призраки среди нас" на сцене МХАТа, 1984 год. Фото Василия Егорова /Фотохроника ТАСС

Евгений Киндинов (один из самых красивых актеров 70-х, сыграл главную роль в мелодраме Андрея Кончаловского «Романс о влюбленных») и его жена актриса Галина Киндинова заключили брак 56 лет назад. А познакомились ещё раньше. Они, как и Мягков с Вознесенской, были однокурсниками по школе-студии МХАТ. «На нашем курсе было много красивых девчонок, Галя не была самой яркой, но ведь не это главное», - говорит Киндинов. Вместе с женой он по-прежнему работает в Московском Художественном театре.

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