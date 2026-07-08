Герой спецоперации «Z» Вадим Слеменев провел отличную артподготовку

Ефрейтор Дмитрий Самматов и Старший лейтенант Вадим Слеменев

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий в зоне специальной военной операции: рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, которые проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России дают самую высокую оценку. Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело. «В сущности, нет ничего вреднее, и даже более – никто не может быть так жесток, как вредны и жестоки по результатам своих действий сентиментальные люди. Человек, любящий своих ближних, человек, ненавидящий войну, – должен добить врага, чтобы вслед за одной войной не началась другая», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А воинов учил: «В баталии в полевой три атаки: первая в крыло, которое послабее. В середину нехорошо – самого сожмут. Атака всеми силами в обход хороша только для малого корпуса»!

НАКРЫЛ ВРАГА С ПЕРВОГО ВЫСТРЕЛА

Ефрейтор Дмитрий Самматов

«Ефрейтор Дмитрий Самматов в составе танкового экипажа выполнял задачи наводчика оператора.

Экипаж получил задачу скрытно выдвинутся на закрытую огневую позицию и поддержать наступление штурмовой группы на опорный пункт противника.

Используя рельеф местности, танк скрытно занял огневую позицию в назначенном районе. Наводчик-оператор Самматов, используя разведданные, уточнил координаты позиций украинских боевиков и во взаимодействии с механиком-водителем установил танк на удобную огневую позицию.

Штурмовые группы начали выдвижение на рубежи атаки. По средствам связи экипаж получил задачу на открытие огня по позициям украинских боевиков. Дмитрий с первого выстрела добился накрытия позиций противника. Далее во взаимодействии с воздушной разведкой быстро наводил танковое орудие и вел постоянный огонь. В результате точной стрельбы огневые точки противника на опорном пункте были разрушены, часть украинских боевиков уничтожена.

Благодаря навыкам и мастерству ефрейтора Дмитрия Самматова штурмовая группа быстро и без потерь захватила опорный пункт противника и закрепилась для продолжения дальнейших наступательных действий».

ПРОВЕЛ ОТЛИЧНУЮ АРТПОДГОТОВКУ

Старший лейтенант Вадим Слеменев

«Реактивный артиллерийский взвод под командованием старшего лейтенанта Вадима Слеменева получил задачу нанести удар по позициям противника для подавления огневых средств в районе планируемого наступления российских штурмовых групп.

Оперативно выдвинувшись в район, Слеменев провел рекогносцировку на местности и наметил маршруты движения.

Лично возглавив расчет одной из боевых машин, выдвинулся для выполнения боевой задачи. Оперативно выйдя на огневой рубеж, сверил данные воздушной разведки и внес корректировки в прицел. Благодаря точным и выверенным действиям Вадима по позициям противника был нанесен точный и неожиданный удар. Противник понес значительные потери в живой силе и утратил ряд огневых средств.

Оперативно закончив стрельбу, Слеменев организовал отход с огневой позиции с использованием рельефа местности и средств маскировки, что позволило сохранить личный состав расчета и боевую машину от удара FPV-дронов, появившихся в районе огневой позиции после нанесения артиллерийского удара.

Грамотные и решительные действия старшего лейтенанта Вадима Слеменева обеспечили нанесение огневого поражения противнику для успешного наступления российских войск на важном тактическом направлении».