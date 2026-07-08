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В мире8 июля 2026 23:27

Зеленский у правой ноги Трампа проглотил, что ему сказали: о чем говорит поведение просрочки на саммите НАТО в Турции

Профайлер Куршакова: Зеленский на встрече с Трампом проглотил все, что сказали
Валентин АЛФИМОВ
Зеленский понимает, что встреча формальная, ничего не решающая. Она больше для общего протокола

Зеленский понимает, что встреча формальная, ничего не решающая. Она больше для общего протокола

Фото: REUTERS.

После саммита НАТО в Турции Дональд Трамп дал итоговую пресс-конференцию. Причем, рядом с собой посадил Зеленского. Тот старался держаться бодро, что-то говорил журналистам, пытался шутить. Но его поведение так и не смогло скрыть недовольства тем, что ему было сказано за закрытыми дверьми.

Психолог и профайлер Ирина Куршакова по просьбе «Комсомольской правды» разобрала поведение президента США и лидера киевского режима. Что оказалось скрыто за их жестами и мимикой.

ХОЗЯИН И ПОДЧИНЕННЫЙ

Зеленский понимает, что встреча формальная, ничего не решающая. Она больше для общего протокола. Но он, конечно, заинтересован в ней и всячески это показывает - он максимально приближен в своей посадке к Трампу.

Хотя, конечно, ему такое положение вещей не по нраву. Не исключено, что на встрече за закрытыми дверьми Зеленский услышал очень много нелестного про себя и свое будущее.

- Понятно, что его поведение вынужденное, закрытое. Он вынужденно принимает… он себя зажал, проглотил все, что ему там сказали, и теперь держит себя в рамках. Очень сильно держит, очень. Буквально через себя переступает, - говорит психолог.

Но зачем? Потому что его будущее напрямую зависит от США и их администрации.

- Он понимает, что это нужно делать для Трампа - нужно показать, что вот у правой ноги он сидит, указания - выполняет, где хозяин - понимает. Но он понимает, что ничего эта встреча не дает.

Что касается Трампа, то он, конечно, хозяин ситуации. Тембр его речи, интонации, мимика, жесты говорят о его абсолютном спокойствии, отмечает Ирина Куршакова:

- Он рассуждает примерно так: «Встреча? Поговорить? Ну, давайте проговорим еще раз то, что сто раз уже проговаривали». Он знает, что ничего сверхъестественного на этой встрече не произойдет. И не произошло

Зеленский на встрече с Трампом проглотил все, что сказали

Зеленский на встрече с Трампом проглотил все, что сказали

Фото: REUTERS.

ВСЕ ДОЛЖНЫ

Кстати, Трамп привез в Турцию огромную делегацию. Ее можно даже назвать диаспорой. 1400 человек. Это дипломаты, охрана, медики, повара и даже… специальные сотрудники, которые, простите, собирают его биологические отходы. Секрет раскрыла британская газета The Guardian. Как объясняет издание, это совершенно стандартная история - экскременты собирают, чтобы никто по ним не мог разведать информацию о здоровье Трампа.

А вот тот факт, что президент США прилетел в таком большом сопровождении политологи и журналисты посчитали хорошим знаком. Мол, если бы он и правда хотел выйти из Альянса, как говорит все последнее время (в том числе и на саммите НАТО в 2018 году), то не привез бы такую делегацию.

Трамп привез в Турцию огромную делегацию

Трамп привез в Турцию огромную делегацию

Фото: REUTERS.

А что говорят психологи?

- Это такая профессиональная пыль в глаза о своей масштабе личности, - объясняет Ирина Куршакова. - Он так утверждается в своей силе - все эти тысячи ног - это его ноги. И куда он идет, туда они идут. Это для его психологического статуса, мегамасштабности его личности.

Эту мегамасштабность администрация Трампа со своей стороны подчеркивает как раз количеством обслуги:

- Он как бы говорит: «Меня всего должны обслуживать, даже в командировке, на должном уровне», - заключает профайлер. - У меня формируется такое состояние Трампа: мне все должны, все вокруг. И речь тут идет не о паре сотен человек, а как будто вот все. Эта делегация - прообраз всего масштаба. В его понимании: ему вообще все должны.

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