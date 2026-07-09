Владимир Колокольцев напомнил миру о «голубых касках»

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев на Пятом саммите начальников полиций и государств - членов ООН.

«Распространение региональных конфликтов создает вакуум в системах безопасности, которыми активно заполняется криминальными элементами», - с таких слов начал свое выступление министр внутренних дел России Владимир Колокольцев на Пятом саммите начальников полиций и государств - членов ООН.

Генерал полиции отметил, что такое обострение ведет к росту агрессии, усилению террористической деятельности, укреплению организованной преступности, расширению наркотрафика и нелегальной торговли оружием и людьми. И эти угрозы становятся «все более технологичными и агрессивными, дестабилизируя мировую обстановку».

«В этих условиях как никогда важно развивать многостороннее и двустороннее международное сотрудничество для эффективного противодействия транснациональной преступности. Россия, будучи приверженной обеспечению глобальной безопасности, подтверждает свою поддержку ведущей роли ООН», - подчеркнул в своем обращении российский представитель.

И пояснил, что Россия рассматривает миротворческие миссии ООН как фундаментальный инструмент поддержания международного порядка: «Прагматичная и эффективная работа «голубых касок» играет значимую роль в защите гражданского населения и содействии национальному потенциалу компетентных органов. Для успешного решения поставленных задач важно наладить конструктивные отношения с принимающим государством, уважать его суверенитет и соблюдать базовые принципы миротворчества».

Колокольцев напомнил присутствующим, что наши специалисты участвуют в миссиях под эгидой ООН с 1992 года, и Российская Федерация, являясь поставщиком полицейских сил, намерена увеличивать свой вклад в миротворческую деятельность под эгидой ООН.

По данным министра, с 2000 года МВД России организует целевые курсы, в рамках которых более 2700 специалистов из России и других стран прошли подготовку для участия в миссиях ООН.

«Мы планируем дальнейшее развитие данной программы. Объединив усилия и укрепляя взаимное доверие, мы сможем успешно противостоять транснациональным угрозам и повысить уровень глобальной безопасности», - подитожил он в своем выступлении.

C полным текстом выступления генерала полиции Владимира Колокольцева на Пятом саммите начальников полиций и государств - членов ООН можно ознакомиться тут.