Вот девушка в яркой курточке прогуливает корги и в этот момент ее задерживают сотрудники спецслужб. Жалко в этой ситуации только собаку... Кадр из видео ЦОС ФСБ России

Наши спецслужбы блестяще предотвратили теракт на высокопоставленного военного Минобороны. Агентом СБУ стала 25-летняя россиянка, которая некоторое время осуществляла слежку и передавала сведения спецслужбам Украины.

Вот девушка в яркой курточке прогуливает корги. Невиннейшая картина. И в этот момент ее задерживают сотрудники наших спецслужб. Жалко в этой ситуации только корги, которая растерянно смотрит на происходящее.

Сотрудники ФСБ задержали девушку и сорвали теракты против военных Силовики сорвали покушение на военнослужащих и атаку на объекты военной инфраструктуры. Сотрудники ФСБ задержали и допросили девушку, которая помогала спецслужбам Украины

Теперь у ее хозяйки будет много лет поразмыслить над превратностями судьбы. Девушка повелась на романтические отношения с украинским куратором. Их переписка стала достоянием спецслужб. У нее изъяли средства ведения наблюдения, маскировочный реквизит, а также смартфоны, содержащие переписку с сотрудником украинских спецслужб.

«Возлюбленный», который был сотрудником СБУ, обещал россиянке продолжение отношений, когда она через Молдову приедет на Украину.

Задержанная 25-летняя россиянка некоторое время осуществляла слежку и передавала сведения спецслужбам Украины. Кадр из видео ЦОС ФСБ России

Именно такой, уже узнаваемый, почерк был у убийства Владлена Татарского, Дарьи Дугиной. Сначала СБУ через подкупленных агентов осуществляет слежку за объектом, затем террористы закладывают взрывное устройство. Это может быть автомобиль, ваза на кладбище или статуэтка, как в случае с гибелью Татарского. Убийцам безразлично, сколько людей при этом пострадают.

Украина давно не стесняется репутации террористического государства, свои преступления она поставила на поток. А своих пособников СБУ не щадит.

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